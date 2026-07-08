Jak se změní superdávka od 1. října? Modelové příklady ukazují rozdíly ve výši podpory

V Poslanecké sněmovně se nyní projednávají pozměňovací návrhy ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky, které mají od 1. října 2026 upravit pravidla pro výpočet superdávky. Změny se týkají především podpory samoživitelů a částek normativního nájemného. MPSV už zároveň zveřejnilo orientační kalkulačku, která umožňuje porovnat současná pravidla s navrhovanou úpravou.
Co se dozvíte v článku
- Tři hlavní změny v superdávce
- Modelové výpočty ukazují rozdíly mezi starými a novými pravidly
- Modelový příklad č. 1: Samoživitelka s dítětem ve věku 14 let v Ostravě
- Modelový příklad č. 2: Samoživitelka s dítětem ve věku 10 let v Praze
- Modelový příklad č. 3: čtyřčlenná rodina v Brně
- Modelový příklad č. 4: domácnost dvou seniorů v Havířově
- Modelový příklad č. 5: smíšená domácnost v Plzni
- Jak požádat o superdávku?
Přestože novela ještě neprošla celým legislativním procesem, kalkulačka už počítá s navrhovanými změnami. Lidé si tak mohou udělat představu, jak by se od října 2026 mohla změnit výše jejich superdávky. Skutečný nárok však bude i nadále záviset na individuálním posouzení Úřadem práce a na normativním nájemném, které ministerstvo pro poslední čtvrtletí roku 2026 teprve vyhlásí.
Tři hlavní změny v superdávce
Navrhované změny se zaměřují na tři hlavní oblasti. První z nich je rozšíření okruhu zranitelných osob o samoživitele pečující o děti mladší 15 let. Druhou je úprava způsobu výpočtu nákladů na bydlení tak, aby lépe zohledňoval rozdíly mezi jednotlivými okresy. Třetí oblastí je odstranění nelogických situací, kdy větší domácnosti mohly mít nižší uznatelné náklady na bydlení než domácnosti s menším počtem členů.
Modelové výpočty ukazují rozdíly mezi starými a novými pravidly
Aby bylo lépe vidět, jak se připravované změny projeví v praxi, připravili jsme několik modelových situací různých typů domácností. S využitím oficiální kalkulačky MPSV jsme porovnali výši superdávky podle pravidel platných do 30. září 2026 a podle navrhované právní úpravy od 1. října 2026.
Modelový příklad č. 1: Samoživitelka s dítětem ve věku 14 let v Ostravě
Modelová domácnost tvořená samoživitelkou a dítětem ve věku 14 let žije v Ostravě. Čistý měsíční příjem činí 24 000 Kč, matka dostává na dítě neformálně sjednané výživné ve výši 5 000 Kč měsíčně a náklady na bydlení včetně služeb dosahují 12 500 Kč. Domácnost zároveň splnila majetkový test.
Výše superdávky podle pravidel platných do 30. září 2026: 3 800 Kč měsíčně.
Výše superdávky podle navrhovaných pravidel od 1. října 2026: 6 800 Kč měsíčně.
Ve stejných životních podmínkách by si tak domácnost polepšila o 3 000 Kč měsíčně.
Modelový příklad č. 2: Samoživitelka s dítětem ve věku 10 let v Praze
Modelová domácnost tvořená samoživitelkou a dítětem ve věku 10 let žije v Praze. Čistý měsíční příjem činí 28 000 Kč, soudem stanovené výživné představuje 4 000 Kč měsíčně a náklady na bydlení včetně služeb dosahují 15 000 Kč.
Výše superdávky podle pravidel platných do 30. září 2026: 6 000 Kč měsíčně
Výše superdávky podle navrhovaných pravidel od 1. října 2026: 7 800 Kč měsíčně
Ve stejných životních podmínkách by si domácnost polepšila o 1 800 Kč měsíčně.
Modelový příklad č. 3: čtyřčlenná rodina v Brně
Modelová domácnost tvořená dvěma dospělými a dvěma dětmi ve věku 6 a 12 let žije v Brně. Čistý měsíční příjem domácnosti činí 38 000 Kč, náklady na bydlení a služby 18 000 Kč. Rodina prošla majetkovým testem.
Výše superdávky podle pravidel platných do 30. září 2026: 16 200 Kč měsíčně.
Výše superdávky podle navrhovaných pravidel od 1. října 2026: 14 500 Kč měsíčně.
Domácnost by si podle modelového výpočtu pohoršila o 1 700 Kč měsíčně. Podle dřívějších vyjádření ministrap práce a sociálních věcí Aleše Juchelky pro média může být tento pokles v případě Brna spojen s úpravou normativů na bydlení, kde došlo k mírnému snížení normativů.
Modelový příklad č. 4: domácnost dvou seniorů v Havířově
Modelová domácnost tvořená dvěma seniory ve věku 72 a 75 let žije v Havířově. Společný čistý měsíční důchod členů domácnosti činí 28 000 Kč, náklady na bydlení a služby 11 000 Kč. Domácnost prošla majetkovým testem.
Výše superdávky podle pravidel platných do 30. září 2026: 6 600 Kč měsíčně.
Výše superdávky podle navrhovaných pravidel od 1. října 2026: 6 900 Kč měsíčně.
Domácnost by si podle modelového výpočtu polepšila o 300 Kč měsíčně. Změna souvisí především s úpravou výpočtu normativního nájemného, samotné vymezení zranitelných osob zůstává v tomto případě beze změny.
Modelový příklad č. 5: smíšená domácnost v Plzni
Modelová domácnost tvořená jedním rodičem, jedním dítětem ve věku 5 let a dalším dospělým (nový partner rodiče) žije v Plzni. Čistý měsíční příjem domácnosti činí 32 000 Kč, náklady na bydlení a služby 14 000 Kč. Výživné není stanoveno soudem ani dohodou, uplatňuje se fikce výživného ve výši 2 500 Kč. Domácnost prošla majetkovým testem.
Výše superdávky podle pravidel platných do 30. září 2026: 5 800 Kč měsíčně.
Výše superdávky podle navrhovaných pravidel od 1. října 2026: 7 600 Kč měsíčně.
Domácnost by si podle modelového výpočtu polepšila o 1 800 Kč měsíčně. Změna souvisí zejména s úpravou kombinace posuzování zranitelných osob a změnami v metodice výpočtu nákladů na bydlení.
Jak požádat o superdávku?