Finance.cz  »  Důchody a dávky  »  Příspěvek na péči se od 1. ledna 2026 zvýší, komu?

Příspěvek na péči se od 1. ledna 2026 zvýší, komu?

Michal Bureš
Dnes

Sdílet

Kapka krve z prstu Autor: Shutterstock

Příspěvek na péči se od 1. ledna 2026 zvýší, ale pouze pro první (lehká) a druhý (středně těžká) stupeň závislosti.

Pro koho se zvýší příspěvek na péči od 1. ledna 2026?

Schválená vládní novela zvyšuje příspěvek na péči v prvním a druhém stupni závislosti. Nejvyšší nárůst se týká osob do 18 let věku v prvním stupni závislosti, a to o 1600 Kč měsíčně. Naopak příspěvek na péči se nezvýší pro ty v třetím a čtvrtém stupni závislosti.

Výše příspěvku na péči pro osoby do 18 let věku v roce 2025 a 2026
Stupeň závislosti Příspěvek na péči v roce 2025 Příspěvek na péči v roce 2026
I. stupeň závislosti 3 300 Kč měsíčně 4 900 Kč měsíčně
II. stupeň závislosti 7 400 Kč měsíčně 8 200 Kč měsíčně
III. stupeň závislosti 16 100 Kč měsíčně 16 100 Kč měsíčně
IV. stupeň závislosti 23 000 Kč měsíčně*
27 000 Kč měsíčně** 		 23 000 Kč měsíčně*
27 000 Kč měsíčně**

*pokud osobě poskytuje pomoc poskytovatel pobytových sociálních služeb podle § 48, § 50 až 52, nebo**v ostatních případech.

Výše příspěvku na péči pro osoby od 18 let věku v roce 2025 a 2026
Stupeň závislosti Příspěvek na péči v roce 2025 Příspěvek na péči v roce 2026
I. stupeň závislosti 880 Kč měsíčně 1 300 Kč měsíčně
II. stupeň závislosti 4 900 Kč měsíčně 5 400 Kč měsíčně
III. stupeň závislosti 14 800 Kč měsíčně 14 800 Kč měsíčně
IV. stupeň závislosti 23 000 Kč měsíčně*
27 000 Kč měsíčně** 		 23 000 Kč měsíčně*
27 000 Kč měsíčně**

*pokud osobě poskytuje pomoc poskytovatel pobytových sociálních služeb podle § 48, § 50 až 52, nebo**v ostatních případech.

Už 12 let se muž domáhá příspěvku na péči. Případ stále nemá jasný konec Přečtěte si také:

Už 12 let se muž domáhá příspěvku na péči. Případ stále nemá jasný konec

Komu je příspěvek na péči určen?

Příspěvek na péči je určen osobám, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb v rozsahu stanoveném stupněm závislosti podle zákona o sociálních službách.

Z poskytnutého příspěvku pak tyto osoby hradí pomoc, kterou jim může dle jejich rozhodnutí poskytovat osoba blízká, asistent sociální péče, registrovaný poskytovatel sociálních služeb, dětský domov, speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu nebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

Nemáte nárok na superdávku? Spočítejte se její výši

nápověda
Průměr za poslední tři měsíce před podáním žádosti o dávku, u OSVČ se jedná 1/12 z ročního čistého příjmu.
nápověda
Započitatelným příjmem pro pracovní bonus je příjem ze závislé činnosti, ze samostatné činnosti, z nájmu a ostatních příjmů dle ZoDzP, dávky nemocenského pojištění, odměna pěstouna a obdobné příjmy ze zahraničí.
nápověda
Zranitelné osoby jsou např. osoby starší 68 let, osoby pobírající starobní důchod, invlidní důchod ve II. a III. stupni atd. dle zákona.
nápověda
Pracovní aktivita je splněna u zaměstnance pokud je min. 30 hod měsíčně, je OSVČ, uchazeč o zaměstnání nebo v pracovní neschopnosti.
nápověda
Jiným prostorem je např. ubytovací zařízení, stavba pro rodinnou rekreaci splňující podmínky de zákona.
nápověda
Uveďte výši nájemného - ceny za ubytování a dalších nákladů na bydlení s výjimkou nákladů na energie.
nápověda
Uveďte výši nákladů na plyn, elektřinu, dálkové vytápění, centralizované poskytování teplé vody a na tuhá paliva.
Jak probíhá sociální šetření pro přiznání příspěvku na péči? Přečtěte si také:

Jak probíhá sociální šetření pro přiznání příspěvku na péči?

Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Bureš Michal

Michal Bureš

Šéfredaktor Finance.cz

Témata:

Komerční sdělení

Zajímavé odkazy

Daňové formuláře Daňové formuláře Mzdová kalkulačka 2025 Mzdová kalkulačka 2025 Veřejné registry Veřejné registry Převodník měn Převodník měn Rodičovský příspěvek Rodičovský příspěvek Kalkulačka superdávky Kalkulačka superdávky

Dále u nás najdete

Těžba dat versus strojové učení

Y Soft hledá vývojáře na počítačové vidění a AI

Novinky pro řidiče: Pohodlí při vyřizování a dražší poplatky

V Praze jídlo rozváží roboti. „Kurýři nebudou mít co žrát,“ zní na sítích

Streamingové služby zpřísňují sdílení účtů

Změny ve zdravotním pojištění pro rok 2026 v oblasti zaměstnávání

Máte záložní plán, pokud byste chtěli odjet z ČR?

Hogwarts Legacy zdarma dočasně v obchodě Epic Store

České firmy nadále v porovnání se světem investují do kyberbezpečnosti málo, i navzdory nové legislativě

Odhalte zákulisí výběru barvy roku, která ovlivňuje design a marketing

Půlka vinných klobás propadla. Zákazníky šidí Lidl, Globus i Makro

Firma iRobot zkrachovala, nestačila na čínskou konkurenci

Zaměstnanecké benefity 2026: Co byste měli vědět

Levně koupené máslo do mrazáku nedávejte

Ani slavní kuchaři nemají tak drahé cukroví jako pražská cukrárna

Sociální pojištění 2026: změny v důchodech, odvodech i dávkách

Barva jazyka může ukazovat na to, jakým problémem člověk trpí

Záplava příspěvky vytvořených pomocí AI začíná být otravná

Prohlídky a testy u praktiků budou od ledna důkladnější

Brnění rukou, otékání nohou. Příčinou bývá dlouhé sezení