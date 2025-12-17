Příspěvek na péči se od 1. ledna 2026 zvýší, komu?

Příspěvek na péči se od 1. ledna 2026 zvýší, ale pouze pro první (lehká) a druhý (středně těžká) stupeň závislosti.
Pro koho se zvýší příspěvek na péči od 1. ledna 2026?
Schválená vládní novela zvyšuje příspěvek na péči v prvním a druhém stupni závislosti. Nejvyšší nárůst se týká osob do 18 let věku v prvním stupni závislosti, a to o 1600 Kč měsíčně. Naopak příspěvek na péči se nezvýší pro ty v třetím a čtvrtém stupni závislosti.
|Stupeň závislosti
|Příspěvek na péči v roce 2025
|Příspěvek na péči v roce 2026
|I. stupeň závislosti
|3 300 Kč měsíčně
|4 900 Kč měsíčně
|II. stupeň závislosti
|7 400 Kč měsíčně
|8 200 Kč měsíčně
|III. stupeň závislosti
|16 100 Kč měsíčně
|16 100 Kč měsíčně
|IV. stupeň závislosti
|23 000 Kč měsíčně*
27 000 Kč měsíčně**
|23 000 Kč měsíčně*
27 000 Kč měsíčně**
*pokud osobě poskytuje pomoc poskytovatel pobytových sociálních služeb podle § 48, § 50 až 52, nebo**v ostatních případech.
|Stupeň závislosti
|Příspěvek na péči v roce 2025
|Příspěvek na péči v roce 2026
|I. stupeň závislosti
|880 Kč měsíčně
|1 300 Kč měsíčně
|II. stupeň závislosti
|4 900 Kč měsíčně
|5 400 Kč měsíčně
|III. stupeň závislosti
|14 800 Kč měsíčně
|14 800 Kč měsíčně
|IV. stupeň závislosti
|23 000 Kč měsíčně*
27 000 Kč měsíčně**
|23 000 Kč měsíčně*
27 000 Kč měsíčně**
*pokud osobě poskytuje pomoc poskytovatel pobytových sociálních služeb podle § 48, § 50 až 52, nebo**v ostatních případech.
Komu je příspěvek na péči určen?
Příspěvek na péči je určen osobám, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb v rozsahu stanoveném stupněm závislosti podle zákona o sociálních službách.
Z poskytnutého příspěvku pak tyto osoby hradí pomoc, kterou jim může dle jejich rozhodnutí poskytovat osoba blízká, asistent sociální péče, registrovaný poskytovatel sociálních služeb, dětský domov, speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu nebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.