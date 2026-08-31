Raiffeisen stavební spořitelna nabídne od 1. září odměnu 6000 Kč za stavební spoření

Raiffeisen stavební spořitelna od 1. září nabídne novým klientům stavební spoření s odměnou až 6000 korun. Kdo bude po dobu šesti let spořit alespoň 20 000 korun ročně a zároveň po tuto dobu ponechá smlouvu v platnosti, získá za každých naspořených 20 000 korun bonus 1000 korun.
Celkem si tak může klient během šesti let přijít na odměnu 6000 korun. Nabídka počítá i s možností takzvaného předspoření. Pokud například klient vloží na účet stavebního spoření jednorázově 120 000 korun, získá celou odměnu 6000 korun najednou. Při vkladu 40 000 korun mu spořitelna připíše 2000 korun.
Roční vklad musí činit minimálně 20 tisíc korun
Potřebnou částku je možné naspořit také postupně. Za každý rok trvání smlouvy ale musí součet vkladů dosáhnout alespoň 20 000 korun. Pokud tedy klient v některém roce potřebnou částku nenaspoří nebo ji nemá předem vloženou, podmínku pro daný rok už později nedožene.
„Každému vyhovuje jiný způsob spoření. Někdo si odkládá menší částku každý měsíc, jiný využije mimořádný příjem nebo si chce potřebnou částku předspořit. Proto jsme nabídku nastavili tak, aby si klienti mohli zvolit tempo, které odpovídá jejich finančním možnostem, a přitom měli po celou dobu jasně dané a jednoduché podmínky,“ říká Eva Bártová, produktová ředitelka Raiffeisen stavební spořitelny.
Součástí nabídky je také garantovaná úroková sazba 3,3 procenta ročně, která platí po celých šest let. Spolu s odměnou a státní podporou může podle spořitelny celkové zhodnocení dosáhnout až 5,4 procenta ročně. Zhodnocení až 5,4 % ročně vychází z modelového příkladu, kdy klient uzavře stavební spoření a vloží prvních 20 000 Kč nejpozději 30. prosince 2026 a od ledna 2027 spoří 1700 Kč měsíčně. Výpočet zahrnuje odměnu, státní podporu, úroky z vkladů. Nezohledňujedaň z úroků a poplatky spojené se stavebním spořením.
Nabídka platí pro nové smlouvy
Novou nabídku mohou využít lidé bez ohledu na věk, platí ale pouze pro nové smlouvy uzavřené od 1. září 2026. Smlouvu lze sjednat online zdarma, na poradenských místech Raiffeisen stavební spořitelny nebo na pobočkách Raiffeisenbank.
Odměnu navíc není možné čerpat opakovaně. Nabídka se proto nevztahuje na klienty, kteří už tento benefit získali v rámci stávající nabídky pro děti a mladé do 20 let.