Řidiči musí nově na povinnou lékařskou prohlídku až od 70 let

Ministerstvo dopravy představilo několik změn, které od 1. ledna 2026 přinesly řidičům větší komfort, méně byrokracie a více digitálních služeb. Novinky se týkají mladých i starších řidičů. Změny se vztahují například na povinné lékařské prohlídky či provoz autonomních vozidel.
Řízení bez řidičského průkazu
Od 1. ledna 2026 mohou noví řidiči řídit ihned po úspěšném dokončení autoškoly, zažádání o udělení řidičského oprávnění a zápisu do registru řidičů, aniž by museli čekat na vydání fyzického řidičského průkazu. Bez průkazu bude možné řídit po dobu až 30 dnů. O zápisu do registru bude řidič informován e-mailem nebo SMS.
Vyřízení prvního řidičáku online
Od 1. ledna 2026 půjde přes Portál dopravy jednodušeji žádat nejen o výměnu stávajícího řidičského průkazu, ale i o první řidičák či rozšíření oprávnění. Nově mohou elektronicky žádat i 17letí držitelé skupiny B a stejně tak si zapsat až čtyři mentory, kteří je při řízení doprovází.
Povinné zdravotní prohlídky pro řidiče až od 70 let
Dochází také ke změně u povinných zdravotních prohlídek řidičů. Věková hranice se posunula z dosavadních 65 na 70 let, což znamená, že řidiči budou muset na pravidelnou lékařskou prohlídku později než doposud.
Současně se zavádí digitalizace zdravotních posudků. Řidiči, kteří absolvují povinnou lékařskou prohlídku od 1. ledna 2026 u lékaře zapojeného do systému, už nebudou muset mít posudek fyzicky u sebe. Lékař provede záznam do kmenového registru pacientů a informace bude následně dostupná online v registru řidičů.
Důležité je upozornit, že posudky vydané před 1. lednem 2026 zůstávají beze změny a řidiči je budou muset mít při řízení stále u sebe v papírové podobě.
Provozování automatizovaných vozidel
Rovněž se v Česku zavádí právní úprava provozu automatizovaných vozidel třetího stupně. Jde o vozidla, která jsou schopna řídit sama, aniž by řidič musel sledovat provoz, přičemž řízení přebírá zpět až na výzvu systému. Na silnicích tak bude možné využívat funkce, jako je například dálniční autopilot.
Nová pravidla upravují zejména odpovědnost při autonomním řízení. V době, kdy vozidlo řídí samo, nenese odpovědnost za případné přestupky řidič ani provozovatel vozidla, ale výrobce. Povinností řidiče však zůstává být připraven převzít řízení a umožnit policii ověřit, zda byl autonomní režim aktivní. Informace o tom, že jde o automatizované vozidlo, bude nově uvedena také v registru vozidel.
Zdroj: Ministerstvo dopravy
