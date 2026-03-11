Finance.cz  »  Důchody a dávky  »  Rodičovský příspěvek vzroste na 400 000 Kč, navrhuje ministr Juchelka

Rodičovský příspěvek vzroste na 400 000 Kč, navrhuje ministr Juchelka

Michal Bureš
Dnes

newsimg-new-dite-135.jpg Autor: Depositphotos

Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka navrhl zvýšení celkové částky rodičovského příspěvku na 400 000 Kč (u dvojčat a vícerčat na 800 000 Kč). Koho se bude týkat zvýšení rodičovského příspěvku?

Vyšší rodičovský příspěvek se bude týkat dětí narozených od 1. 1. 2027

Navýšení rodičovského příspěvku z 350 000 Kč na 400 000 Kč se dle návrhu bude týkat dětí narozených či převzatých do péče po 1. lednu 2027, u vícerčat příspěvek vzroste z 700 000 Kč na 800 000 Kč.

Opoziční poslanci z řad KDU-ČSL již dříve navrhli zvýšení rodičovského příspěvku z 350 000 Kč na 400 000 Kč (800 000 Kč u vícerčat) pro děti narozené či převzaté do péče od 1. července 2026.

Lidovci navrhují zvýšení rodičovského příspěvku na 400 000 Kč i vyšší daňové zvýhodnění na děti

Návrh MPSV míří do meziresortního připomínkového řízení

Návrh z dílny MPSV nyní míří do meziresortního připomínkového řízení.

Co dalšího se mění u rodičovského příspěvku?

Navrhovaná změna upravuje pouze výši rodičovského příspěvku. Právní konstrukce dávky, její účel, okruh oprávněných osob, procesní pravidla ani administrativní postupy se nemění. Návrh zároveň nezavádí žádné nové povinnosti ani omezení.

Jaká je aktuální výše rodičovského příspěvku?

V současnosti se podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, rodičovský příspěvek poskytuje:

  • v celkové částce 350 000 Kč rodiči, který pečuje o nejmladší dítě v rodině narozené od 1. ledna 2024, nejdéle do 3 let jeho věku,
  • v celkové částce 300 000 Kč rodiči, který pečuje o nejmladší dítě v rodině narozené před 1. lednem 2024, nejdéle do 4 let jeho věku.

Žádost o rodičovský příspěvek lze podat prostřednictvím Klientské zóny Jenda.

Kalkulačka rodičovského příspěvku

Vaše dítě se narodilo
Nejnovější články

