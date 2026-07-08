Rodičovský příspěvek vzroste na 400 000 Kč, schválili poslanci. Bude každoročně valorizován?

Rodičovský příspěvek se od příštího roku pravděpodobně zvýší o 50 tisíc korun na 400 tisíc korun. U dvojčat a vícerčat bude částka dvojnásobná, tedy 800 tisíc korun. Kdo na něj bude mít nárok? Bude rodičovský příspěvek každoročně valorizován?
Pro růst rodičovského příspěvku hlasovali poslanci koalice i opozice
Vládní novelu schválila Poslanecká sněmovna výraznou většinou – pro hlasovalo 158 ze 162 přítomných poslanců, proti nebyl nikdo. Růst rodičovského příspěvku komentoval ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO) následovně: „Dnes Sněmovna schválila dvě důležité změny, které pomohou rodinám. Zvyšujeme rodičovský příspěvek na 400 tisíc korun a zároveň upravujeme parametry dávky státní sociální pomoci podle zkušeností z prvních měsíců jejího fungování. Jsem rád, že u klíčových změn, které posílí podporu rodin a samoživitelů, panovala shoda napříč politickým spektrem.“
Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO) dále uvedl, že zvýšení rodičovského příspěvku má zmírnit dopady růstu cen na rodiny s dětmi a pomoci jim lépe sladit rodinný a pracovní život.
Kdo bude mít nárok na rodičovský příspěvek ve výši 400 tisíc korun?
Vyšší rodičovský příspěvek se má týkat dětí narozených od 1. ledna 2027. Rodiče těchto dětí budou moci vyčerpat celkem 400 tisíc korun, v případě vícerčat 800 tisíc korun.
Poslanci odmítli návrhy opozice, které chtěly rozšířit zvýšení i na část současných příjemců rodičovského příspěvku.
Neprošel například návrh Olgy Richterové (Piráti), podle kterého by se vyšší částka promítla i do dosud nevyčerpané části rodičovské u rodin s dětmi narozenými v letech 2025 a 2026. Podle vládních propočtů by rozšíření zvýšení na všechny současné příjemce znamenalo v příštím roce dodatečné náklady asi 7,3 miliardy korun.
Neuspěl ani návrh Jiřího Vojáčka (KDU-ČSL), který chtěl hranici pro vyšší příspěvek posunout už na děti narozené od 1. října 2026, ovšem bez zpětného doplatku.
Jaký bude mít vyšší rodičovský příspěvek dopad na státní rozpočet?
Ministerstvo práce odhaduje, že v prvním roce bude mít zvýšení dopad na státní rozpočet přibližně 230 milionů korun. Postupně budou náklady růst a po plném náběhu opatření by se měly při současné nízké porodnosti pohybovat kolem 3,6 miliardy korun ročně.
Novelu musí schválit ještě Senát ČR a prezident Petr Pavel
Návrh nyní zamíří do Senátu. Následně jej musí ještě podepsat prezident republiky Petr Pavel.
Automatická valorizace rodičovského příspěvku Sněmovnou neprošla
Sněmovna odmítla také několik návrhů na zavedení pravidelného zvyšování rodičovského příspěvku z dílny opozičních stran.
Starostové (STAN) navrhovali, aby vláda mohla rodičovskou zvýšit nařízením vždy od ledna v případě, že kumulovaná inflace dosáhne alespoň 5 %. Piráti prosazovali automatickou valorizaci podobnou důchodům a zároveň zvýšení rodičovské na 420 tisíc korun. Další návrh počítal s navázáním příspěvku na minimální mzdu, kdy by odpovídal jejímu dvacetinásobku.
Podporu nezískal ani návrh KDU-ČSL na automatické navyšování podle inflace se zaokrouhlením na tisícikoruny směrem nahoru.
Limit pro malé děti ve školkách zůstává
Součástí zákona zůstane také pravidlo, podle kterého může dítě mladší dvou let navštěvovat předškolní zařízení maximálně 120 hodin měsíčně, aby rodiče nepřišli o nárok na rodičovský příspěvek.
Návrhy na zrušení tohoto omezení neuspěly.
Sněmovna odmítla rovněž prodloužení lhůty pro čerpání otcovské dovolené. KDU-ČSL navrhovala, aby ji bylo možné využít až do jednoho roku po narození dítěte místo současných šesti týdnů.
Poslední zvýšení rodičovského příspěvku proběhlo v roce 2024
Rodičovský příspěvek se naposledy zvýšil od ledna 2024, kdy vzrostl z 300 tisíc na 350 tisíc korun. U dvojčat a vícerčat se od té doby vyplácí dvojnásobek základní částky.
Počet narozených dětí v Česku v posledních letech klesá, což se promítá i do počtu vyplácených rodičovských příspěvků, kterých v letošním květnu bylo přibližně 205 tisíc, v loňském pak cca 225 tisíc.
Kalkulačka rodičovského příspěvku
Žádáme o rodičovský příspěvek online
Zdroj: Youtube.com/MPSV