Školní rok 2025/2025 skončí dříve, proč?

Michal Bureš
Dnes

Výuka bude žákům ukončena dříve, proč? Jaké má ministr školství Robert Plaga (za ANO) důvody?

Školní rok 2025/2026 bude ukončen dříve, v pátek 26. června 2026

Ve školním roce 2025/2026 bude ukončena výuka v základních a středních školách a konzervatořích již v pátek 26. června 2026, a to z důvodu rozhodnutí ministra školství Roberta Plagy  (za ANO).

Opatření vychází z organizačních a provozních potřeb škol a zároveň zohledňuje reálné chování značné části rodin, zejména v souvislosti se zajišťováním letních volnočasových aktivit pro děti.

Opatření nebude mít dopad na kvalitu výuky

Opatření nebude mít dopad na kvalitu ani rozsah výuky – školy splní všechny vzdělávací cíle a plánované výstupy v průběhu školního roku.

Velikonoční prázdniny jsou tu, jak vycházejí svátky a prázdniny na školní rok 2026/2027?

Škola může požádat o prodloužení školního roku na původní termín

Pokud by některým školám z vážných důvodů ukončení vyučování již k 26. červnu nevyhovovalo (typicky např. větší školní akce dlouhodobě naplánované na 29. nebo 30. června, jejichž zrušení by v souladu se storno podmínkami znamenalo pro školu finanční dopady apod.), mohou standardní cestou požádat Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o úpravu organizace školního roku. Po posouzení žádosti pak může ministerstvo rozhodnout o jiném termínu ukončení období školního vyučování.

V případě, že má škola již z nějakého důvodu schválenou úpravu organizace školního roku, tato úprava platí.

Bureš Michal

Michal Bureš

Šéfredaktor Finance.cz. Věnuje se daním, důchodům, makroekonomice, spotřebitelskému chování a finančním produktů.

