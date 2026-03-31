Školní rok 2025/2025 skončí dříve, proč?

Výuka bude žákům ukončena dříve, proč? Jaké má ministr školství Robert Plaga (za ANO) důvody?
Školní rok 2025/2026 bude ukončen dříve, v pátek 26. června 2026
Ve školním roce 2025/2026 bude ukončena výuka v základních a středních školách a konzervatořích již v pátek 26. června 2026, a to z důvodu rozhodnutí ministra školství Roberta Plagy (za ANO).
Opatření vychází z organizačních a provozních potřeb škol a zároveň zohledňuje reálné chování značné části rodin, zejména v souvislosti se zajišťováním letních volnočasových aktivit pro děti.
Opatření nebude mít dopad na kvalitu výuky
Opatření nebude mít dopad na kvalitu ani rozsah výuky – školy splní všechny vzdělávací cíle a plánované výstupy v průběhu školního roku.
Škola může požádat o prodloužení školního roku na původní termín
Pokud by některým školám z vážných důvodů ukončení vyučování již k 26. červnu nevyhovovalo (typicky např. větší školní akce dlouhodobě naplánované na 29. nebo 30. června, jejichž zrušení by v souladu se storno podmínkami znamenalo pro školu finanční dopady apod.), mohou standardní cestou požádat Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o úpravu organizace školního roku. Po posouzení žádosti pak může ministerstvo rozhodnout o jiném termínu ukončení období školního vyučování.
V případě, že má škola již z nějakého důvodu schválenou úpravu organizace školního roku, tato úprava platí.