U České spořitelny o víkendu nepůjde George, QR platby ani výběry z bankomatů

Česká spořitelna oznámila, že o víkendu proběhne plánovaná odstávka systémů, proto nebude dostupné mobilní a internetové bankovnictví George. Od kdy je plánovaná odstávka?
S Georgem nepočítejte od páteční půlnoci do sobotních 5:00
Česká spořitelna oznámila, že plánovaná odstávka proběhne od páteční půlnoci 13. března do soboty 14. března do 05:00.
Pro klienty České spořitelny nebude dostupné mobilní a internetové bankovnictví George ani platby skrze QR kódy.
K omezení dojde i u bankomatů České spořitelny, kdyvýběry a vklady z bankomatů budou omezené v nočních hodinách mezi 00:30 až 02:00.
Jak to bude s platbami? Budou platby kartou bez omezení?
Po dobu plánované odstávky není možné používat QR platby. Platby kartou u obchodníků i výběry z bankomatů ostatních bank by měly fungovat bez omezení.
Česká spořitelna ovšem doporučuje klientům, kteří během této doby budou potřebovat uskutečnit větší platbu, aby měli u sebe raději i hotovost.
Pokud klienti České spořitelny potřebují provést transakci, zkontrolovat zůstatky či nakoupit na internetu, měli by tak učinit nejpozději do 23:59 v pátek 13. března.
Odstávka se dotkne i klientského centra
Odstavené bude i klientské centrum České spořitelny, které pozastaví svůj provoz od páteční půlnoci do 03:00.
Proč probíhá odstávka systémů České spořitelny?
Česká spořitelna plánuje upgrade klíčových IT systémů, které by mělo posílit odolnost a stabilitu digitálního bankovnictví George a zvýšit uživatelský komfort pro klienty.