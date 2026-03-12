Finance.cz  »  Účty a spoření  »  U České spořitelny o víkendu nepůjde George, QR platby ani výběry z bankomatů

U České spořitelny o víkendu nepůjde George, QR platby ani výběry z bankomatů

Michal Bureš
Dnes

Erste Bank, Česká spořitelna Autor: Dalibor Z. Chvátal
Logo Erste Bank. Rijeka, Chorvatsko. (10. 6. 2024)

Česká spořitelna oznámila, že o víkendu proběhne plánovaná odstávka systémů, proto nebude dostupné mobilní a internetové bankovnictví George. Od kdy je plánovaná odstávka?

S Georgem nepočítejte od páteční půlnoci do sobotních 5:00

Česká spořitelna oznámila, že plánovaná odstávka proběhne od páteční půlnoci 13. března do soboty 14. března do 05:00.

Pro klienty České spořitelny nebude dostupné mobilní a internetové bankovnictví George ani platby skrze QR kódy.

K omezení dojde i u bankomatů České spořitelny, kdyvýběry a vklady z bankomatů budou omezené v nočních hodinách mezi 00:30 až 02:00.

Jak to bude s platbami? Budou platby kartou bez omezení?

Po dobu plánované odstávky není možné používat QR platby. Platby kartou u obchodníků i výběry z bankomatů ostatních bank by měly fungovat bez omezení.

Česká spořitelna ovšem doporučuje klientům, kteří během této doby budou potřebovat uskutečnit větší platbu, aby měli u sebe raději i hotovost.

Pokud klienti České spořitelny potřebují provést transakci, zkontrolovat zůstatky či nakoupit na internetu, měli by tak učinit nejpozději do 23:59 v pátek 13. března.

Odstávka se dotkne i klientského centra

Odstavené bude i klientské centrum České spořitelny, které pozastaví svůj provoz od páteční půlnoci do 03:00.

Proč probíhá odstávka systémů České spořitelny?

Česká spořitelna plánuje upgrade klíčových IT systémů, které by mělo posílit odolnost a stabilitu digitálního bankovnictví George a zvýšit uživatelský komfort pro klienty.

Autor aktuality

Bureš Michal

Michal Bureš

Šéfredaktor Finance.cz. Věnuje se daním, důchodům, makroekonomice, spotřebitelskému chování a finančním produktů.

