UniCredit Bank snížila úrokové sazby u hypoték

UniCredit Bank upravuje sazby u hypotečních úvěrů, čímž reaguje na příznivější situaci na finančních trzích.
UniCredit Bank snižuje úrokové sazby od 10. února
UniCredit Bank od 10. února snižuje úrokové sazby o 20 bazických bodů u vybraných hypotečních fixací o 20 bps.
Nejnižší sazbu, tak najdete u dvouleté fixace, a to od 4,19 % p.a.
Aktuálně úrokové sazby hypotečních úvěrů jsou následující:
|Délka fixace
|Úroková sazba od 10. 2. 2026
|Úroková sazba do 9. 2. 2026
|2 roky
|od 4,19 % p.a.
|od 4,39 % p.a.
|3 roky
|od 4,29 % p.a.
|od 4,49 % p.a.
|4 roky
|od 4,79 % p.a.
|od 4,99 % p.a.
Zdroj: UniCredit Bank