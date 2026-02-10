Finance.cz  »  Úvěry a půjčky  »  UniCredit Bank snížila úrokové sazby u hypoték

UniCredit Bank snížila úrokové sazby u hypoték

Michal Bureš
Dnes

newsimg-new-penize-46.jpg Autor: Shutterstock

UniCredit Bank upravuje sazby u hypotečních úvěrů, čímž reaguje na příznivější situaci na finančních trzích.

UniCredit Bank snižuje úrokové sazby od 10. února 

UniCredit Bank od 10. února snižuje úrokové sazby o 20 bazických bodů u vybraných hypotečních fixací o 20 bps.

Nejnižší sazbu, tak najdete u dvouleté fixace, a to od 4,19 % p.a.

Aktuálně úrokové sazby hypotečních úvěrů jsou následující:

Aktuální úrokové sazby hypotečních úvěrů UniCredit Bank
Délka fixace Úroková sazba od 10. 2. 2026  Úroková sazba do 9. 2. 2026
2 roky od 4,19 % p.a.  od 4,39 % p.a.
3 roky od 4,29 % p.a.  od 4,49 % p.a.
4 roky od 4,79 % p.a.  od 4,99 % p.a.

Zdroj: UniCredit Bank

Autor aktuality

Bureš Michal

Michal Bureš

Šéfredaktor Finance.cz. Věnuje se daním, důchodům, makroekonomice, spotřebitelskému chování a finančním produktů.

