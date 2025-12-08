Vdovám a vdovcům se od 1. ledna 2026 zvýší důchody, o kolik? Některým až o třetinu

Valorizace důchodů v lednu 2026 zvýší všechny typy státních důchodů, včetně vdovských. O kolik se vdovám a vdovcům zvýší důchody? Komu vzroste důchod nejvíce? Zvýší se i nově přiznané vdovské důchody?
Valorizace důchodů zvýší i pozůstalostní důchody (vdovské a sirotčí), kterých se na podzim roku 2025 vyplácelo přibližně 22 tisíc.
Jak se od 1. ledna 2026 zvýší vdovské a vdovecké důchody?
Základní výměra důchodu se od ledna 2026 zvýší o 240 Kč na 4900 Kč, procentní výměra vzroste o 2,6 %.
Vdovské a vdovecké důchody tedy budou řádně valorizovány.
Navíc se změní výpočet minimálních pozůstalostních důchodů, což potěší vdovy a vdovce, kteří pobírají velmi nízké důchody. Nově bude minimální výše vdovského/vdoveckého důchodu činit 15 % průměrné mzdy.
To bude mít za následek růst minimálních vdovských důchodů z 5430 Kč na 7350 Kč. Těmto vdovám a vdovcům se tedy zvýší důchod o více než třetinu.
Jaká bude valorizace vdoveckých důchodů od 1. ledna 2026?
Jak se změní výše přiznaných vdovských důchodů v roce 2026?
Vedle valorizace již přiznaných důchodů se od 1. ledna 2026 zvýší i nově přiznané vdovské a vdovecké důchody.
Výši vdovských a vdoveckých důchodů si můžete spočítat v našich kalkulačkách:
Příklad: Přiznaný vdovský důchod v roce 2025 versus 2026
1. Přiznaný vdovecký důchod v roce 2025
Panu Petrovi zemřela v roce 2025 žena. Pan Petr měl důchod ve výši 21 000 Kč, jeho manželka pak 25 000 Kč. Celkový důchod pana Petra činí 29 085 Kč. Důchod pana Petra bude valorizován od 1. ledna 2026 na 29 961 Kč.
Výpočet vdovského důchodu v roce 2025
Zdroj: Finance.cz
2. Přiznaný vdovský důchod v roce 2026
Paní Ladě zemře v roce 2026 manžel. Paní Lada měla důchod ve výši 21 665 Kč (665 Kč činí valorizace důchodu), její manžel pobíral důchod ve výši 25 769 Kč. Celkový důchod paní Lady bude činit 29 961 Kč.
Výpočet vdovského důchodu v roce 2026
Zdroj: Finance.cz
Důchody jsou v tomto případě totožné, jestliže by paní Lada měla důchod ve výši 21 000 Kč, její manžel měl důchod ve výši 25 000 Kč, tak celkový důchod paní Lady by činil 29 025 Kč. Byl by nižší kvůli růstu základní výměry od ledna 2026.
Výpočet vdovského důchodu v roce 2026
Zdroj: Finance.cz
