Finance.cz  »  Daně a mzdy

Vláda schválila novou verzi EET, která má být spuštěna od 1. ledna 2027

Veronika Němcová
Dnes

Sdílet

newsimg-new-bezkontaktna-platba-bezpecnost.jpg Autor: Shutterstock

Vláda na svém zasedání v pondělí 4. května schválila novou verzi EET 2.0. Návrh navazuje na předchozí verzi elektronické evidence tržeb. Její nová podoba má být více srozumitelná a méně zatěžující pro podnikatele. Díky opětovnému zavedení EET získá stát účinnější nástroj na kontrolu daní.

„Plníme slib, který jsme dali podnikatelům i občanům. Od našeho prosincového nástupu do vlády, tedy za čtyři měsíce, jsme připravili a vydiskutovali kompletní a moderní návrh zákona, který reaguje na zkušenosti z minulosti i na dnešní digitální dobu. EET 2.0 proto bude jednodušší, spravedlivější a výrazně méně zatěžující,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová.

Podnikatelé již nebudou muset vystavovat a tisknout účtenky

EET 2.0 se bude týkat plateb, které probíhají při osobním kontaktu se zákazníkem. Sem patří platby realizované v hotovosti, kartou, QR kódy a dalšími běžnými platbami na místě.

Na platby realizované na dálku bez fyzického osobního kontaktu prodávajícího se zákazníkem se evidence vztahovat nebude.

Dle Ministerstva financí má dojít ke snížení informací, které budou podnikatelé odesílat. Nově již nebude potřeba evidovat např. částky DPH a rovněž návrh nezavádí povinnost vystavit a tisknout účtenky.

Pro nejmenší podnikatele s malým počtem transakcí stát nabídne zdarma aplikaci, takže nebudou muset investovat do vlastního řešení.

EET 2.0: Neopakujme chyby, které nás minule stály klid i peníze Přečtěte si také:

EET 2.0: Neopakujme chyby, které nás minule stály klid i peníze

Drobní podnikatelé v paušální dani nebudou muset do systému EET vstoupit

Systém EET OFF má být určen pro menší podnikatele s ročními příjmy do 1 milionu korun, kteří spadají do prvního pásma paušální daně. Ti se mohou rozhodnout, že EET vůbec využívat nebudou. Namísto toho zaplatí měsíčně paušální daň ve výši 1 500 Kč a povinné odvody na sociální a zdravotní pojištění.

Vrátí se školkovné a sleva na studenta?

V souvislosti s EET 2.0 se mají vrátit některé dříve zrušené úlevy, třeba sleva na studenta nebo školkovné. Ministerstvo plánuje se snížením DPH na nealkoholické nápoje v restauracích na 12 %. Dýška zaměstnanců v gastronomii mají být nově osvobozená od daní a pojistného.

O návrhu nyní bude hlasovat Poslanecká sněmovna a potom do Senát. Pokud projde celým legislativním procesem, začne nová verze EET fungovat od 1. ledna 2027.

Výjimka z EET je nejmenším OSVČ k ničemu, hodí se ale podvodníkům Přečtěte si také:

Výjimka z EET je nejmenším OSVČ k ničemu, hodí se ale podvodníkům

Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Portrét - Veronika Němcová

Veronika Němcová

Redaktorka Finance.cz. Věnuje se legislativním změnám v pracovním právu, sociální sféře a nájemních vztazích.

Témata:

Kvíz týdne

KVÍZ: Ruská ekonomika v číslech: Potěmkinova vesnice či statný medvěd?
1/12 otázek
Spustit kvíz


Nejnovější články

Komerční sdělení

Kvíz týdne

KVÍZ: Ruská ekonomika v číslech: Potěmkinova vesnice či statný medvěd?
1/12 otázek
Spustit kvíz

Zajímavé odkazy

Daňové formuláře Daňové formuláře Mzdová kalkulačka Mzdová kalkulačka Veřejné registry Veřejné registry Převodník měn Převodník měn Rodičovský příspěvek Rodičovský příspěvek Kalkulačka superdávky Kalkulačka superdávky

Aktuální cenové stropy PHM

cena benzínu a nafty Maximální cena benzínu a nafty

Dále u nás najdete

Kolové nápoje: Od lékárnických tajností k miliardovému marketingu

Prodal byt, aby mohl pražit. Dnes má jednu z nejlepších káv v Evropě

Počet sledujících je přežitek. Hledejte brand fit, radí odbornice

CreditShare míří na drobné investory, úvěry vybírá přísně

Končí lhůta pro elektronická přiznání za rok 2025. Čtěte souhrn všeho potřebného

U EET musíte nahlásit provozovny, kde přijímáte neevidované tržby

Unikla data z Lacoste, Ralph Lauren a Canada Goose

Lidé cupují kulturu pro všechny a bojí se o kvalitu muzeí

Zácpa není jen nepříjemnost. Co může způsobit a jak ji řešit?

Vysílací rada dohlédne na youtubera Fiziho a Kluky z Prahy

Deepfake videa útočí. Falešný je hlavně Donald Trump

Kyberhrozby v ČR mění tvář, průniky do systémů vytlačují DDoS

Fond dal facku všem občanům ČR, ti dotace pro Agrofert zřejmě zaplatí

EET 2.0: Neopakujme chyby, které nás minule stály klid i peníze

Od televize po nákupní AI agenty: Fascinující cesta e-commerce

Odkud se berou a jak se zbavit domácích škůdců

DPP podle zákona o zemědělství a uplatnění slevy na pojistném

Měkké neznamená zralé. Takhle poznáte chutné avokádo

Byli byste ochotní připlatit si to, že vaše data budou uložená v EU?

Zdanění kryptoměn: kam v přiznání patří a na co dát pozor?