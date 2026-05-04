Vláda schválila novou verzi EET, která má být spuštěna od 1. ledna 2027

Vláda na svém zasedání v pondělí 4. května schválila novou verzi EET 2.0. Návrh navazuje na předchozí verzi elektronické evidence tržeb. Její nová podoba má být více srozumitelná a méně zatěžující pro podnikatele. Díky opětovnému zavedení EET získá stát účinnější nástroj na kontrolu daní.
„Plníme slib, který jsme dali podnikatelům i občanům. Od našeho prosincového nástupu do vlády, tedy za čtyři měsíce, jsme připravili a vydiskutovali kompletní a moderní návrh zákona, který reaguje na zkušenosti z minulosti i na dnešní digitální dobu. EET 2.0 proto bude jednodušší, spravedlivější a výrazně méně zatěžující,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová.
Podnikatelé již nebudou muset vystavovat a tisknout účtenky
EET 2.0 se bude týkat plateb, které probíhají při osobním kontaktu se zákazníkem. Sem patří platby realizované v hotovosti, kartou, QR kódy a dalšími běžnými platbami na místě.
Na platby realizované na dálku bez fyzického osobního kontaktu prodávajícího se zákazníkem se evidence vztahovat nebude.
Dle Ministerstva financí má dojít ke snížení informací, které budou podnikatelé odesílat. Nově již nebude potřeba evidovat např. částky DPH a rovněž návrh nezavádí povinnost vystavit a tisknout účtenky.
Pro nejmenší podnikatele s malým počtem transakcí stát nabídne zdarma aplikaci, takže nebudou muset investovat do vlastního řešení.
Drobní podnikatelé v paušální dani nebudou muset do systému EET vstoupit
Systém EET OFF má být určen pro menší podnikatele s ročními příjmy do 1 milionu korun, kteří spadají do prvního pásma paušální daně. Ti se mohou rozhodnout, že EET vůbec využívat nebudou. Namísto toho zaplatí měsíčně paušální daň ve výši 1 500 Kč a povinné odvody na sociální a zdravotní pojištění.
Vrátí se školkovné a sleva na studenta?
V souvislosti s EET 2.0 se mají vrátit některé dříve zrušené úlevy, třeba sleva na studenta nebo školkovné. Ministerstvo plánuje se snížením DPH na nealkoholické nápoje v restauracích na 12 %. Dýška zaměstnanců v gastronomii mají být nově osvobozená od daní a pojistného.
O návrhu nyní bude hlasovat Poslanecká sněmovna a potom do Senát. Pokud projde celým legislativním procesem, začne nová verze EET fungovat od 1. ledna 2027.