Wienerberger zvýšil tržby téměř o 9 %, zisk ale kvůli nízkým maržím klesl o 45 %

Společnost Wienerberger oznámila hospodářské výsledky, kdy její obrat dosáhl 3,65 miliardy korun. Tržby narostly o 8,7 %, zisk zdaněním však meziročně klesl o 45,3 %. Jaké byly důvody poklesu zisku?
Wienerberger: růst tržeb o 8,7 %, zisk poklesl o 45,3 %
Společnost Wienerberger s.r.o. dosáhla v roce 2025 obratu 3,65 miliardy korun, což představuje meziroční nárůst o 8,7 %. Zisk před zdaněním však meziročně klesl o 45,3 % na 171 milionů korun. Firma pokles vysvětluje především nízkými maržemi na trhu stavebních materiálů, růstem nákladů na práci a slabší poptávkou po výstavbě rodinných domů: „Naše ceny keramických stavebních materiálů klesají, zatímco provozní náklady a především cena práce trvale rostou. To se promítá do nižší marže. Pro koncového zákazníka to ale znamená jednu důležitou zprávu: prostor pro plošný pokles cen stavebních materiálů na trhu není a zvýšené náklady na výstavbu vznikají jinde v dodavatelském řetězci,“ říká Kamil Jeřábek, generální ředitel a jednatel společnosti Wienerberger s.r.o.
Klesala výstavba rodinných domů, zájem o výstavbu se ovšem obnovuje
Na výsledcích společnosti se podepsal také nižší počet stavebních povolení na rodinné domy, které představují klíčový segment jejího podnikání. V průběhu roku 2025 navíc řada investorů odkládala zahájení staveb v očekávání výraznějšího poklesu hypotečních sazeb, který nepřišel. Firma však uvádí, že se zájem o výstavbu postupně obnovuje, protože se domácnosti na současnou úroveň úrokových sazeb adaptují.
Wienerberger zároveň očekává, že situaci na trhu by mohl zlepšit nový stavební zákon, pokud skutečně urychlí povolovací procesy a zvýší počet realizovaných stavebních projektů.