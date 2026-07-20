Zdravotní potíže na dovolené v zahraničí? Kartička pojištěnce nemusí stačit

Evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC) lze využít při náhlých zdravotních obtížích, jako jsou úrazy, vysoké horečky, silné bolesti břicha, dýchací potíže nebo neplánovaný porod. Platí však pouze pro nezbytnou zdravotní péči ve státech Evropské unie a v některých dalších zemích s nimiž má Česká republika uzavřené mezinárodní smlouvy. Ani v těchto případech ale nemusí pojištění pokrýt všechny výdaje.
Nezbytná péče neznamená bezplatná péče
Nezbytnou zdravotní péčí se rozumí ošetření, které zdravotní stav pacienta vyžaduje s ohledem na délku jeho pobytu v zahraničí. Cílem je, aby se člověk nemusel kvůli zdravotním komplikacím předčasně vracet do České republiky. O tom, jaká péče je v konkrétní situaci nezbytná, rozhoduje místní ošetřující lékař.
VZP upozorňuje, že držitelé průkazu mají nárok na péči pouze ve zdravotnických zařízeních zapojených do veřejného systému dané země. Za ošetření přitom hradí stejné poplatky jako místní pojištěnci, to jsou například regulační poplatky, doplatky za recepty nebo spoluúčast při hospitalizaci. Tyto náklady veřejné zdravotní pojištění z České republiky neproplácí.
„Je proto vhodné mít sjednáno i komerční cestovní pojištění, a to především při cestách do zemí mimo Evropskou unii, kde evropský průkaz pojištěnce (EHIC) využít nelze,“ uvádí Všeobecná zdravotní pojišťovna.
V jakých zemích můžete průkaz pojištěnce využít?
Evropský průkaz zdravotního pojištění lze využít ve všech členských státech Evropské unie, dále na Islandu, v Lichtenštejnsku, Norsku, Švýcarsku a také ve Spojeném království.
V některých státech mimo EU má Česká republika uzavřené mezistátní smlouvy o zdravotní péči. V Severní Makedonii, Srbsku a Černé Hoře lze použít přímo průkaz EHIC.
Při cestách do Turecka, Albánie, Tuniska nebo Bosny a Hercegoviny je však nutné vyřídit si před odjezdem speciální formulář, který vydává zdravotní pojišťovna.
VZP připomíná i význam očkování
Pojišťovna zároveň doporučuje před cestou zvážit očkování proti nemocem, které se v některých destinacích běžně vyskytují. Do některých zemí je navíc očkování povinné.
Pojištěnci VZP mohou na cestovní očkování čerpat příspěvek až 1 000 korun. Ten lze využít například na očkování proti žluté zimnici, japonské encefalitidě, břišnímu tyfu, vzteklině, choleře nebo horečce dengue. Příspěvek je možné použít také na nákup antimalarik předepsaných lékařem.