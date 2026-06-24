Finance.cz  »  Spotřebitel

Zmrzilna za vysvědčení zdarma? Supermarket Globus ji nabídne v pátek od 10:00

Michal Bureš
Dnes

Sdílet

Globus zmrzlina Autor: Michal Bureš(ChatGPT)
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Řetězec hypermarketů Globus připravil pro školáky sladkou odměnu za celoroční práci. V pátek si mohou žáci základních škol zajít pro zmrzlinu zdarma, stačí předložit vysvědčení. Jaká další výhodná nabídka čeká na žáky a rodiče?

Zmrzlina zdarma před hypermarkety Globus bude od 10:00 do 19:00

V pátek 26. června si mohou žáci základních škol vyzvednout zdarma zmrzlinu u zmrzlinových stánků před hypermarkety Globus po celé České republice, a to od 10:00 do 19:00. Podmínkou pro získání zmrzliny zdarma je předložení letošního vysvědčení z první až deváté třídy základní školy.

„Odměna za celoroční snahu ve škole a zpříjemnění začátku letních prázdnin je v Globusu už tradiční záležitostí. Každý rok si k nám pro zmrzlinu přijdou stovky dětí a věříme, že vzhledem k aktuálnímu horkému počasí bude letošní zájem ještě větší,“ uvedl Zdeněk Vesecký, tiskový mluvčí řetězce Globus.

Billa bude mít během svátků v červenci otevřeno celý den Přečtěte si také:

Billa bude mít během svátků v červenci otevřeno celý den

Vedle zmrzliny nabízí Globus ještě dva párky v rohlíku za 30 Kč

Dále Globus v pátek 26. června nabídne také speciální nabídku párků v rohlíku. Děti i dospělí si mohou vychutnat dva kusy za cenu 30 Kč, přičemž běžná cena jednoho párku v rohlíku je 25 Kč.

Školní rok 2026/2027 přinese méně volna. Jak vycházejí prázdniny a svátky? Přečtěte si také:

Školní rok 2026/2027 přinese méně volna. Jak vycházejí prázdniny a svátky?

Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Bureš Michal

Michal Bureš

Šéfredaktor Finance.cz. Věnuje se daním, důchodům, makroekonomice, spotřebitelskému chování a finančním produktů.

Témata:

Kvíz týdne

KVÍZ: Ruská ekonomika v číslech: Potěmkinova vesnice či statný medvěd?
1/12 otázek
Spustit kvíz


Kvíz týdne

KVÍZ: Ruská ekonomika v číslech: Potěmkinova vesnice či statný medvěd?
1/12 otázek
Spustit kvíz

Zajímavé odkazy

Daňové formuláře Daňové formuláře Mzdová kalkulačka Mzdová kalkulačka Veřejné registry Veřejné registry Převodník měn Převodník měn Rodičovský příspěvek Rodičovský příspěvek Kalkulačka superdávky Kalkulačka superdávky

Aktuální cenové stropy PHM

cena benzínu a nafty Maximální cena benzínu a nafty