Zmrzilna za vysvědčení zdarma? Supermarket Globus ji nabídne v pátek od 10:00

Řetězec hypermarketů Globus připravil pro školáky sladkou odměnu za celoroční práci. V pátek si mohou žáci základních škol zajít pro zmrzlinu zdarma, stačí předložit vysvědčení. Jaká další výhodná nabídka čeká na žáky a rodiče?
Zmrzlina zdarma před hypermarkety Globus bude od 10:00 do 19:00
V pátek 26. června si mohou žáci základních škol vyzvednout zdarma zmrzlinu u zmrzlinových stánků před hypermarkety Globus po celé České republice, a to od 10:00 do 19:00. Podmínkou pro získání zmrzliny zdarma je předložení letošního vysvědčení z první až deváté třídy základní školy.
„Odměna za celoroční snahu ve škole a zpříjemnění začátku letních prázdnin je v Globusu už tradiční záležitostí. Každý rok si k nám pro zmrzlinu přijdou stovky dětí a věříme, že vzhledem k aktuálnímu horkému počasí bude letošní zájem ještě větší,“ uvedl Zdeněk Vesecký, tiskový mluvčí řetězce Globus.
Vedle zmrzliny nabízí Globus ještě dva párky v rohlíku za 30 Kč
Dále Globus v pátek 26. června nabídne také speciální nabídku párků v rohlíku. Děti i dospělí si mohou vychutnat dva kusy za cenu 30 Kč, přičemž běžná cena jednoho párku v rohlíku je 25 Kč.