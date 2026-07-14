10 omylů ohledně důchodové doby pojištění: kdy nebude žadatelům uznána?

Do doby pojištění pro důchodové účely se hodnotí odpracované roky, kdy bylo z příjmu odváděno sociální pojištění, a náhradní doby pojištění. Mezi náhradní doby pojištění patří např. péče o dítě do 4 let věku, studium před rokem 2010 v zákonném rozsahu, péče o závislou osobu při splnění zákonných podmínek, evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu. Co je dobré o době pojištění vědět?
Co se dozvíte v článku
- Nízká doba pojištění „pouze“ snižuje důchod
- Počítá se v měsících
- Doba pojištění ovlivňuje pouze starobní důchod
- Zkrácený úvazek poměrně snižuje dobu pojištění
- Pracovní dohody se hodnotí vždy
- Dvěma smlouvami si lze dobu pojištění zvýšit
- V posledním roce se doba pojištění nepočítá
- Zpětné dopojištění není problém
- Náhradní doby pojištění zvyšují dobu pojištění z poloviny
- Doba pojištění při výpočtu důchodu moc nerozhoduje
Nízká doba pojištění „pouze“ snižuje důchod
Získaný počet let pojištění má významný vliv na měsíční částku starobního důchodu, bez získání minimální doby pojištění není však starobní důchod vůbec přiznán. Pro přiznání řádného starobního důchodu musí být získána doba pojištění alespoň v rozsahu 35 let a pro přiznání předčasného důchodu musí být získána doba pojištění alespoň 40 let pojištění. Podmínky pro přiznání předčasného důchodu jsou přísnější než pro přiznání řádného starobního důchodu. Doba pojištění je tak zásadním parametrem pro samotné přiznání starobního důchodu.
Počítá se v měsících
Doba pojištění se hodnotí v celých ukončených letech. Pro samotný výpočet starobního důchodu je tedy jedno, zdali byla např. získána doba pojištění v rozsahu 45 let a 354 dní nebo 45 let a 17 dní. V obou případech do výpočtové formule starobního důchodu vstupuje hodnota 45 let.
Doba pojištění ovlivňuje pouze starobní důchod
Pro pobírání invalidního důchodu na účet nestačí přiznání invalidity prvního, druhého nebo třetího stupně. Žadatel o invalidní důchod musí získat i minimální dobu pojištění, která se liší dle věku, např. lidé starší 28 let musí získat dobu pojištění alespoň v rozsahu 5 let v posledních 10 letech. Samotná doba pojištění (včetně dopojištěné doby) následně má i vliv na měsíční částku invalidního důchodu.
Zkrácený úvazek poměrně snižuje dobu pojištění
Zaměstnání na zkrácený úvazek se do doby pojištění započítává stejně jako zaměstnání na plný úvazek. Přijmutí zaměstnání na zkrácený úvazek tak nepřináší možné budoucí důchodové problémy ohledně doby pojištění. Odpracovaný rok na zkrácený úvazek se počítá do doby pojištění jako jeden rok, stejně jako odpracovaný rok na plný úvazek.
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Pracovní dohody se hodnotí vždy
Dobu pojištění zvyšuje pouze zaměstnání, ze kterého je odváděno sociální pojištění. Z pracovních dohod se sociální pojištění neplatí, když je hrubá měsíční odměna do limitu, přičemž limit se v posledních letech měnil. Např. v roce 2026 se z dohody o provedení práce neplatí sociální a zdravotní pojištění, jestliže je hrubá měsíční odměna 11 999 Kč a méně. Dlouhodobé zaměstnání pouze na pracovní dohody s odměnou do limitu pro neplacení sociálního pojištění znamená důchodové nepříjemnosti.
Dvěma smlouvami si lze dobu pojištění zvýšit
Žádný měsíc se nemůže pro důchodové účely počítat jako dva měsíce. Práce pro dva zaměstnavatele současně má pozitivní vliv na výši důchodové mzdy, pokud je z obou zaměstnání odváděno sociální pojištění, ale dobu pojištění si souběhem dvou prací zvýšit nelze.
V posledním roce se doba pojištění nepočítá
Při výpočtu starobního důchodu v roce 2026 skutečně ovlivňují výši důchodu pouze rozhodné příjmy v letech 1986 až 2025. Do celkové doby pojištění se však započítává i získaná doba pojištění v roce odchodu do starobního důchodu.
Zpětné dopojištění není problém
Mezery v pojištění jsou nepříjemné, v lepším případě je státní důchod nižší, v horším případě není dokonce vůbec přiznán, protože není splněna podmínka minimální doby pojištění. Řešením může být účast na dobrovolném důchodovém pojištění. Zpětné pojištění je však legislativou omezeno, záleží na konkrétním průběhu pojištění. Hlídání vlastního průběhu pojištění je velmi důležité a případně je vhodné podat přihlášku k dobrovolnému důchodovému pojištění včas.
Náhradní doby pojištění zvyšují dobu pojištění z poloviny
Zákon pamatuje na specifické situace, kdy je potřeba žadatele o důchod „chránit“ a dané období počítat jako náhradní dobu pojištění. Hodnocení náhradních pojištění se liší. Nejméně se však počítají z 80 % (např. evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu), některé náhradní doby pojištění (např. péče o dítě do 4 let věku) se však počítají i ze 100 %.
Doba pojištění při výpočtu důchodu moc nerozhoduje
Při samotném výpočtu starobního důchodu stojí získaná doba pojištění často trochu stranou a hodně žadatelů o starobní důchod se zaměřuje pouze na výši osobního vyměřovacího základu (průměrné důchodové mzdy za odpracované roky). Každý ukončený rok pojištění však značně zvyšuje měsíční částku starobního důchodu. Mezery v pojištění přitom neznamenají pouze nižší dobu pojištění ale i rozmělnění (snížení) osobního vyměřovacího základu, na to je potřeba pamatovat. V přiložené tabulce máme pro názornost vypočten vliv získané doby pojištění na výši státního důchodu, pokud je osobní vyměřovací základ stejně vysoký.
|
Osobní vyměřovací základ
|
Doba pojištění
|
Řádný starobní důchod
|
50 000 Kč
|
39 let
|
21 651 Kč
|
50 000 Kč
|
41 let
|
22 510 Kč
|
50 000 Kč
|
43 let
|
23 369 Kč
|
50 000 Kč
|
45 let
|
24 228 Kč
|
50 000 Kč
|
47 let
|
25 087 Kč
Zdroj: vlastní výpočet autora