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Sv. Václav vychází letos na pondělí. Obchody zůstanou zavřené

Redakce
25. 9. 2025

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Aktualizováno dnes 15:30
Během dne české státnosti 28. září budou zavřené obchody a supermarkety. Obchody a provozovny s prostorem větším než 200 metrů čtverečních musí být během vybraných svátků zavřené. Někde ale přece jen na svatého Václava otevřou. Kde všude můžete na zářijový státní svátek nakoupit?
Autor: Shutterstock
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Svátek svatého Václava a Den české státnosti oslavíme v pondělí 28. září. Čeká nás pracovní volno a budou zavřené obchody s plochou větší než 200 metrů čtverečních. Podle platného zákona jsou tyto obchody povinně zavřené během 8 stanovených svátků a 28. září patří mezi ně.

Nezapomeňte si proto nakoupit už během týdne. Případně můžete během svátku nakoupit:

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  • v malých obchodech, v místních večerkách a kioscích, pokud budou otevřené,
  • na benzinových pumpách,
  • v lékárnách, které nezavřou,
  • v obchodech na letištích, vlakových a autobusových nádražích,
  • na internetu.

Budou otevřená obchodní centra?

Na to není úplně jednoznačná odpověď, protože obchodní centra jako taková povinnost zavřít nemají. Ale obchody nad stanovenou prodejní plochu, které se nacházejí v obchodních centrech, zavřít musejí. Teoreticky tak tedy může být obchodní centrum otevřené, ale bez otevřených obchodů. Většinou proto zavírají i obchodní centra, ale to víceméně závisí na rozhodnutí jejich managementů.

Letos nás pak ještě čekají další svátky, přičemž 28. říjen připadá na středu a obchody musí být zavřeny. Na svátek 28. října navazují podzimní prázdniny, které jsou v roce 2026 ve čtvrtek 29. října a v pátek 30. října. Svátek 17. listopadu budou obchody otevřené, tento svátek letos připadá na úterý. Obchody dále budou zavřeny také přes vánoční svátky, konkrétně 25. a 26. prosince budou uzavřeny celý den a 24. prosince od 12:00.

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Redakce

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