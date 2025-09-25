Sv. Václav vychází letos na pondělí. Obchody zůstanou zavřené

Svátek svatého Václava a Den české státnosti oslavíme v pondělí 28. září. Čeká nás pracovní volno a budou zavřené obchody s plochou větší než 200 metrů čtverečních. Podle platného zákona jsou tyto obchody povinně zavřené během 8 stanovených svátků a 28. září patří mezi ně.
Nezapomeňte si proto nakoupit už během týdne. Případně můžete během svátku nakoupit:
- v malých obchodech, v místních večerkách a kioscích, pokud budou otevřené,
- na benzinových pumpách,
- v lékárnách, které nezavřou,
- v obchodech na letištích, vlakových a autobusových nádražích,
- na internetu.
Budou otevřená obchodní centra?
Na to není úplně jednoznačná odpověď, protože obchodní centra jako taková povinnost zavřít nemají. Ale obchody nad stanovenou prodejní plochu, které se nacházejí v obchodních centrech, zavřít musejí. Teoreticky tak tedy může být obchodní centrum otevřené, ale bez otevřených obchodů. Většinou proto zavírají i obchodní centra, ale to víceméně závisí na rozhodnutí jejich managementů.
Letos nás pak ještě čekají další svátky, přičemž 28. říjen připadá na středu a obchody musí být zavřeny. Na svátek 28. října navazují podzimní prázdniny, které jsou v roce 2026 ve čtvrtek 29. října a v pátek 30. října. Svátek 17. listopadu budou obchody otevřené, tento svátek letos připadá na úterý. Obchody dále budou zavřeny také přes vánoční svátky, konkrétně 25. a 26. prosince budou uzavřeny celý den a 24. prosince od 12:00.