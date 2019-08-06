Den daňové svobody v ČR a EU v roce 2019

Den daňové svobody počítá a publikuje více organizací, v článku si porovnáme jednotlivé členské země Evropské unie dle metodiky výpočtu uvedeným v publikaci „The Tax Burden of Typical Workers in the EU – Institut Économique Molinari 2019“.
Jak se den daňové svobody počítá?
Výpočet dne daňové svobody je proveden u zaměstnance pracujícího za průměrnou mzdu uplatňujícího pouze základní daňovou slevu či nezdanitelnou položku, v Česku tedy základní daňovou slevu na poplatníka v roční částce 24 840 Kč.
Do hodnocených daňových odvodů se započítává daň z příjmu fyzických osob, sociální pojištění placené zaměstnancem i zaměstnavatelem, zdravotní pojištění placené zaměstnancem i zaměstnavatel a DPH. Daň z přidané hodnoty se počítá v základní sazbě z 32,5 % čisté mzdy zaměstnance.
Výpočet dne daňové svobody v Česku
Hrubá průměrná měsíční mzda v Česku za první čtvrtletí roku 2019 byla 32 466 Kč. Výpočet dne daňové svobody provedeme u roční hrubé mzdy v částce 389 592 Kč (32 466 Kč x 12 měsíců). Pro zjednodušení zaokrouhlujeme sociální a zdravotní pojištění na roční bázi.
|
Text
|
Částka
|
Roční hrubá mzda
|
389 592 Kč
|
Mzdové náklady
(hrubá mzda + povinné pojistné placené zaměstnavatelem)
|
521 664 Kč
(32 466 × 6 × 1,34) + (32 466 × 6 × 1,338)
|
Povinné pojistné placené zaměstnancem
|
42 856 Kč
(389 592 × 11 %)
|
Daňový základ
|
521 600 Kč
(zaokrouhleno na sta dolů)
|
Daň z příjmu
|
78 240 Kč
(521 600 × 15 %)
|
Sleva na poplatníka
|
24 840 Kč
|
Daň z příjmu po slevě
|
53 400 Kč
(78 240 – 24 840)
|
Roční čistá mzda
|
293 336 Kč
(389 592 – 42 856 – 53 400)
|
DPH
|
20 020 Kč
(293 336 × 32,5 % x 21 %)
|
Čistý příjem po odečtu DPH
|
273 316 Kč
(293 336 – 20 020)
|
Celkové daně
|
248 348 Kč
(132 072 + 42 856 + 53 400 + 20 020)
|
Celkové zdanění v %
|
47,6 %
(248 348: 521 664 Kč)
|
Počet dní pracujících pro stát
(počítáme celé ukončené dny)
|
173 dní
(365 dní x 47,6 %)
|
„Den daňové svobody“
|
22. červen
vlastní výpočet autora
Den daňové svobody v EU
Dle metodiky uvedené v publikaci „The Tax Burden of Typical Workers in the EU 28 – Institutu Économique Molinari 2019“ nastává den daňové svobody v Česku 22. června. Při výpočtu dne daňové svobody jsme počítali s průměrnou hrubou měsíční mzdou za první čtvrtletí roku 2019, v ostatních zemích se počítá s daty za rok 2018.
- V dubnu nastává den daňové svobody na Kypru (8. dubna), na Maltě (17. dubna) a v Irsku (26. dubna).
- V květnu nastává den daňové svobody ve Velké Británii (8. května), v Bulharsku (24. května) a v Estonsku (27. května).
- V červnu nastává den daňové svobody v Dánsku (1. června), v Lucembursku (2. června), ve Španělsku (8. června), v Portugalsku (10. června), ve Slovinsku (11. června), v Chorvatsku (11. června), ve Finsku (14. června), v Polsku (15. června), v Lotyšsku (18. června), v Nizozemí (18. června), v Rumunsku (19. června), v Litvě (20. června), na Slovensku (21. června), v Česku (22. června) a ve Švédsku (22. června).
- V červenci nastává den daňové svobody v Maďarsku (2. července), v Německu (5. července), v Itálii (8. července), v Řecku (10. července), v Belgii (15. července), v Rakousku (19. července) a ve Francii (19. července).
Pramen: „The Tax Burden of Typical Workers in the EU 28 – Institutu Économique Molinari 2019“
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