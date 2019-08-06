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Den daňové svobody v ČR a EU v roce 2019

Petr Gola
6. 8. 2019

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Do dosažení dne daňové svobody pracují občané na stát, následně sami na sebe. Z členských zemí Evropské unie pracují nejkratší dobu na stát občané na Kypru, nejdéle Francouzi a Rakušané. V článku si prakticky vypočítáme den daňové svobody v Česku.
Autor: Shutterstock
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Den daňové svobody počítá a publikuje více organizací, v článku si porovnáme jednotlivé členské země Evropské unie dle metodiky výpočtu uvedeným v publikaci „The Tax Burden of Typical Workers in the EU – Institut Économique Molinari 2019“.

Jak se den daňové svobody počítá?

Výpočet dne daňové svobody je proveden u zaměstnance pracujícího za průměrnou mzdu uplatňujícího pouze základní daňovou slevu či nezdanitelnou položku, v Česku tedy základní daňovou slevu na poplatníka v roční částce 24 840 Kč.

Do hodnocených daňových odvodů se započítává daň z příjmu fyzických osob, sociální pojištění placené zaměstnancem i zaměstnavatelem, zdravotní pojištění placené zaměstnancem i zaměstnavatel a DPH. Daň z přidané hodnoty se počítá v základní sazbě z 32,5 % čisté mzdy zaměstnance.

Autor: Shutterstock

Výpočet dne daňové svobody v Česku

Hrubá průměrná měsíční mzda v Česku za první čtvrtletí roku 2019 byla 32 466 Kč. Výpočet dne daňové svobody provedeme u roční hrubé mzdy v částce 389 592 Kč (32 466 Kč x 12 měsíců). Pro zjednodušení zaokrouhlujeme sociální a zdravotní pojištění na roční bázi.

Text

Částka

Roční hrubá mzda

389 592 Kč

Mzdové náklady

(hrubá mzda + povinné pojistné placené zaměstnavatelem)

521 664 Kč

(32 466 × 6 × 1,34) + (32 466 × 6 × 1,338)

Povinné pojistné placené zaměstnancem

42 856 Kč

(389 592 × 11 %)

Daňový základ

521 600 Kč

(zaokrouhleno na sta dolů)

Daň z příjmu

78 240 Kč

(521 600 × 15 %)

Sleva na poplatníka

24 840 Kč

Daň z příjmu po slevě

53 400 Kč

(78 240 – 24 840)

Roční čistá mzda

293 336 Kč

(389 592 – 42 856 – 53 400)

DPH

20 020 Kč

(293 336 × 32,5 % x 21 %)

Čistý příjem po odečtu DPH

273 316 Kč

(293 336 – 20 020)

Celkové daně

248 348 Kč

(132 072 + 42 856 + 53 400 + 20 020)

Celkové zdanění v %

47,6 %

(248 348: 521 664 Kč)

Počet dní pracujících pro stát

(počítáme celé ukončené dny)

173 dní

(365 dní x 47,6 %)

„Den daňové svobody“

22. červen

vlastní výpočet autora

Den daňové svobody v EU

Dle metodiky uvedené v publikaci „The Tax Burden of Typical Workers in the EU 28 – Institutu Économique Molinari 2019“ nastává den daňové svobody v Česku 22. června. Při výpočtu dne daňové svobody jsme počítali s průměrnou hrubou měsíční mzdou za první čtvrtletí roku 2019, v ostatních zemích se počítá s daty za rok 2018.

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  • V dubnu nastává den daňové svobody na Kypru (8. dubna), na Maltě (17. dubna) a v Irsku (26. dubna).
  • V květnu nastává den daňové svobody ve Velké Británii (8. května), v Bulharsku (24. května) a v Estonsku (27. května).
  • V červnu nastává den daňové svobody v Dánsku (1. června), v Lucembursku (2. června), ve Španělsku (8. června), v Portugalsku (10. června), ve Slovinsku (11. června), v Chorvatsku (11. června), ve Finsku (14. června), v Polsku (15. června), v Lotyšsku (18. června), v Nizozemí (18. června), v Rumunsku (19. června), v Litvě (20. června), na Slovensku (21. června), v Česku (22. června) a ve Švédsku (22. června).
  • V červenci nastává den daňové svobody v Maďarsku (2. července), v Německu (5. července), v Itálii (8. července), v Řecku (10. července), v Belgii (15. července), v Rakousku (19. července) a ve Francii (19. července).

Pramen: „The Tax Burden of Typical Workers in the EU 28 – Institutu Économique Molinari 2019“

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Autor článku

Petr Gola

Petr Gola

Externí redaktor. Věnuje se především důchodovým tématům.

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