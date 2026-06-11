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Pohřeb a práce: kdy máte nárok na volno?

Michal Bureš
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V případě úmrtí v rodině máte právo na pracovní volno. Kdy budete mít nárok na 2 dny? Kdy na 1 den? A kdy nedostanete volno vůbec?
Autor: Shutterstock

Pracovní volno na pohřeb s náhradou mzdy vám bude náležet při úmrtí v rámci rodiny. Při ztrátě manžela, druha nebo dítěte máte nárok na 2 dny pracovního volna a na 1 další den pro účast na pohřbu těchto blízkých. Při úmrtí rodiče, sourozence, manželky či manželova sourozence (i z partnerovy strany), dítěte manžela či manželky, máte nárok na 1 den pracovního volna. Jestliže budete zajišťovat těmto osobám rovněž pohřeb, náleží vám ještě další den pracovního volna.

Co se dozvíte v článku
  1. Úmrtí v rodině a pracovní volno
  2. Od poloviny roku 2025 je možnost čerpat neplacené volno při úmrtí v blízké rodině
  3. Co když vám zemře kamarád/ka?
  4. Pohřeb zaměstnance a kolegové
  5. Pohřeb a noční směny

Úmrtí v rodině a pracovní volno

Úmrtí v rámci rodiny je vždy bolestivé, a proto je v zákoníku práce stanoveno, že zaměstnanci mají náhradní volno na truchlení i volno na zařízení nezbytností týkající se pohřbu rodinného příslušníka.

Ohledně délky pracovního volna záleží na tom, v jakém příbuzenském vztahu byli zaměstnanec a zemřelý.

Jak jsme zmínili již výše, na 2 dny pracovního volna mají nárok zaměstnanci, jímž zemře dítě, manžel/ka, druh či registrovaný partner. Zaměstnanci mají rovněž nárok na den volna pro účast na pohřbu těchto nejbližších.

Nárok ve výši 1 dne mají zaměstnanci při účasti na pohřbu jejich rodiče (i ze strany manžela/manželky), sourozence (i ze strany manžela/manželky), dítěte manžela/manželky.

Pracovní volno s náhradou mzdy je zaměstnancům poskytnuto také na další 1 den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob.

Při úmrtí vnoučete, prarodiče (i ze strany manželovy či manželčiny) či osoby, se kterou v době úmrtí pobýval zaměstnanec v domácnosti, má zaměstnanec nárok na volno 1 pracovní den.

Shrnutí pracovního volna na pohřeb u rodinných příslušníků:

Vztah zemřelého k zaměstnanci Pracovní volno Pracovní volno na zařízení pohřbu
Dítě 2 1
Manžel/ka či registrovaný parter/ka 2 1
Rodiče 1 1
Sourozenec 1 1
Rodiče manžela/ky 1 1
Sourozenec manžela/ky 1 1
Dítě manžela/ky 1 1
Prarodič 1 1
Neteř, synovec 1 1
Vnouče 1 1
Kamarád/ka 0 1
Spolubydlící 1 1

Od poloviny roku 2025 je možnost čerpat neplacené volno při úmrtí v blízké rodině

V případě úmrtí manžela (partnera), druha, dítěte, vnoučete, rodiče, prarodiče či sourozence zaměstnance přibývá od poloviny roku 2025 možnost čerpat doplňkové neplacené volno v rozsahu až 5 dnů.

Co když vám zemře kamarád/ka?

Jestliže zemře zaměstnanci kamarád/ka, většinou na pracovní volno nárok mít nebudete.

Jiná situace nastává v tom případě, že zaměstnanec se zemřelou osobou obýval stejnou domácnost. Pokud ano, zaměstnanec bude mít nárok na 1 den pracovního volna a náhradu mzdy.

To samé platí v případě, že blízké osobě obstarává zaměstnanec pohřeb, to bude mít nárok na 1 den pracovního volna. A nemusí se jednat o rodinného příslušníka, ale „pouze“ o kamarádku či kamaráda.

Nicméně zaměstnavatelé se většinou snaží vyjít vstříc, aby se jejich pracovníci mohli jít rozloučit s blízkým člověkem.

Tip: Kalkulačka náhrady mzdy

Pohřeb zaměstnance a kolegové

Na pracovní volno s náhradou mzdy či platu na 1 pracovní den mají nárok zaměstnanci, kteří se zúčastní pohřbu svého kolegy.

Tito zaměstnanci jsou po dohodě určeni zaměstnavatelem. Jestliže je v zaměstnání také odborová organizace, po dohodě s ní zaměstnavatel určí dané zaměstnance.

Pohřeb a noční směny

Zaměstnanci, kteří pracují v nočních směnách a kvůli účasti na pohřbu by nestihli začátek své směny, mají rovněž nárok na volno při účasti na pohřbu.

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Autor článku

Bureš Michal

Michal Bureš

Šéfredaktor Finance.cz. Věnuje se daním, důchodům, makroekonomice, spotřebitelskému chování a finančním produktů.

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