Zrušení životního pojištění a daně: kdy budete muset dodaňovat odečtené pojistné?

Životní pojištění patří k nejrozšířenějším finančním produktům v Česku. Ovšem jeho zrušení bývá často finančně velmi nevýhodné. Jak je to tedy s jeho zrušením z daňového pohledu?
Co se dozvíte v článku
- Jak nejlépe ukončit životní pojištění? Snížením pojistného?
- Podáváme daňové přiznání
- Odstoupit můžete do 30 dnů, vypovědět do 2 měsíců od uzavření smlouvy
- Přestup mezi pojišťovnami
- Zrušení životního pojištění
- Před každým krokem prozkoumejte svou smlouvu
- Kdy můžete uplatnit daňové výhody ze životního pojištění?
- Úspora na dani a životní pojištění
- Jak ukončit životní pojištění?
- Přestup mezi pojišťovnami
- Ukončení životního pojištění
- Daně a životní pojištění
Jak nejlépe ukončit životní pojištění? Snížením pojistného?
Na to neexistuje jednoznačná odpověď. Nejlepší cestou, jak vyřešit třeba nedostatek finančních prostředků na platbu pojistného, je si snížit pojistné na minimální hranici.
Proto kontaktujte vaši pojišťovnu a v souladu s ní si snižte pojistné (většinou se jedná o několik stokorun měsíčně). Výhodou je to, že až opět budete při penězích, budete si moci platit životní pojištění dále (klidně i vyšší), a to bez otravného vyřizování nové smlouvy. Navíc se vyhnete vracení daňových odpočtů.
Další možností je zřízení nového životní pojištění a přesun finančních prostředků k nové pojišťovně. Nicméně z vašeho původního životního pojištění převedete pouze odkupné.
Až jako o poslední možnosti uvažujte o zrušení životního pojištění. Odkupné, které dostanete od pojišťovny, bude nižší, než je kapitálová hodnota životního pojištění. Výši odkupného najdete ve vaší pojistné smlouvě.
Navíc budete muset částky, které byly v předchozích letech uplatněny jako odpočet, zahrnout do základu daně v daňovém přiznání za rok, ve kterém došlo k porušení podmínek. Ale životní cesty jsou nevyzpytatelné a vy můžete nutně potřebovat peníze i za tuto cenu.
Smlouvu můžete ukončit i dohodou, nicméně k tomu je nutné se domluvit s pojišťovnou, vyčkat na stanovisko pojišťovny. Pojišťovna nemusí na dohodu přistoupit.
Podáváme daňové přiznání
Jestliže tedy není zbytí a životní pojištění musíte ukončit (či vám bylo ukončeno), musíte podat daňové přiznání za rok, ve kterém došlo k porušení podmínek daňové podpory. Do základu daně zahrnete částky, které jste si v předchozích letech uplatnili jako odpočet, nejvýše za posledních 10 let. Pokud jste neuplatňovali daňové odpočty, daňové přiznání při zrušení životního pojištění podávat nemusíte.
Zrušení životního pojištění se zdaní jako ostatní příjmy (dle § 10 ZDP). V daňovém přiznání zrušení životního pojištění uveďte:
- na řádku číslo 40
- na řádcích 207 a 209 v příloze číslo 2
Povinnost podat daňové přiznání se týká rovněž i zaměstnanců, kteří si zrušili životní pojištění.
Odstoupit můžete do 30 dnů, vypovědět do 2 měsíců od uzavření smlouvy
Jestliže si životní pojištění uzavřete a zjistíte, že to není finanční produkt pro vás, máte právo od smlouvy odstoupit do 30 dnů od podpisu smlouvy (neplatí pro podnikatele).
Pojistnou smlouvu můžete také vypovědět do 2 měsíců od podpisu smlouvy, z pohledu pojišťovny se uplatňuje osmidenní výpovědní lhůta. Podmínky k těmto úkonům by vám měla pojišťovna sdělit.
Přestup mezi pojišťovnami
Jestliže nejste spokojení se svojí pojišťovnou, můžete přestoupit k jiné. Ale pozor, musíte přesunout peníze z původního životního pojištění přímo na účet nově vybrané pojišťovny, jinak budete muset podat daňové přiznání a zpětně zdanit uplatněné odpočty od základu daně.
Přechod mezi pojišťovnami je poměrně jednoduchý, nicméně ve většině případů je finančně nevýhodný.
Do vámi zvoleného nového životního pojištění totiž vložíte pouze odkupné, a ne celou kapitálovou hodnotu životního pojištění. Odkupné je částka snížená o určitý podíl, který zůstává pojišťovně. Výši odkupného najdete ve vaší pojistné smlouvě. Zatímco kapitálová hodnota je celková „naspořená“ hodnota vašeho životního pojištění. Bohužel nutné je převést veškeré finanční prostředky z původního pojištění.
Zrušení životního pojištění
Pro zrušení životního pojištění si stačí vzít občanský průkaz a smlouvu (většinou stačí znát pouze její číslo) a navštívit pobočku pojišťovny. Tam vyplníte formulář o zrušení pojištění a přibližně za měsíc je vaše smlouva vypovězena.
Pojišťovny mají na stránkách i formuláře ke zrušení pojistné smlouvy, které můžete poslat poštou či datovou schránkou.
Před každým krokem prozkoumejte svou smlouvu
Ještě než začnete přecházet, rušit či snižovat životní pojištění, v každém případě si projděte pojistnou smlouvu.
Ano, není to zrovna zábava na páteční večer, ale někdy vám to může ušetřit čas i peníze.
Jestli smlouvu nemůžete najít, většinou ji najdete i v aplikaci či na stránkách pojišťovny (po přihlášení), nebo požádejte svoji pojišťovnu o zaslání kopie pojistné smlouvy. Pro prokázání je většinou nutné vaše datum narození, sdělit adresu uvedenou v pojistné smlouvě či jiné formy identifikace.
Kdy můžete uplatnit daňové výhody ze životního pojištění?
Pro to, abyste mohli uplatňovat daňové výhody životního pojištění, je nutné splnit zákonné podmínky, které jsou následující:
- Výplata pojistného je sjednána nejdříve v kalendářním roce, ve kterém dosáhnete 60 let.
- Výplata pojistného plnění je sjednána nejdříve po 60 měsících od uzavření smlouvy.
- Není umožněno průběžně vybírat peníze ze životního pojištění.
- Pojistné je uhrazeno na riziko „dožití“ či na riziko „smrti nebo dožití“.
- Pojistník je stejný jako pojištěná osoba.
- Minimální sjednaná pojistná částka je u smluv na nejméně 10 let a nejvýše na 20 let 40 000 Kč, u smluv nad 20 let 70 000 Kč.
Úspora na dani a životní pojištění
Částku, kterou si za rok vložíte na vaše soukromé životní pojištění, si můžete odečíst od základu daně z příjmů až do výše 48 000 Kč ročně, pokud neuplatňujete snížení daňového základu také z jiných produktů k zajištění na stáří. Do limitu se totiž počítá dohromady životní pojištění, penzijní spoření, dlouhodobý investiční produkt nebo pojištění dlouhodobé péče. Při uplatňované základní daňové sazbě 15 % tak můžete na daních za rok ušetřit až 7200 Kč.