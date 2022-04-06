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Promítlo se zvýšení úrokových sazeb ČNB do sazeb spořicích účtů?

Michal Bureš
6. 4. 2022

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Česká národní banka opět zvýšila úrokové sazby. Jak se to projevilo v úrokových sazbách u spořicích účtů? Kde přesahuje úroková sazba 3,5 %?
Autor: Shutterstock
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Česká národní banka (ČNB) od 1. dubna 2022 zvýšila úrokové sazby, repo sazba narostla na 5 % a banky začínají na růst úroků reagovat. Dotklo se to i spořicích účtů? Kde najdete ty nejlepší úrokové sazby?

Srovnání spořicích účtů v dubnu 2022

Srovnali jsme úrokové sazby a podmínky u jednotlivých spořicích účtů. V našem přehledu najdete pouze ty spořicí účty, jejichž úroková sazba se rovná či přesahuje hranici 3 %.

Banky a spořitelny zatím příliš nereagovaly na růst úrokové sazby ČNB v dubnu a dá se očekávat další růst úrokových sazeb v nabídce spořicích účtů.

Srovnání spořicích účtů (bez spořicích účtů, které jsou spojeny s investováním ve fondech)

Banka Úrok do hranice Hranice Úrok nad hranicí Další podmínky
Trinity bank 3,68 % 400 000 Kč 3,18 %  
Creditas 3,60 % 350 000 Kč 2,60 % Vklad z jiné banky a založení účtu Spořicí účet+
Expobank 3,01 %*  
Hello Bank 3,10 % 200 000 Kč 0,00 %  
Equabank 3,00 % 300 000 Kč 0,10 % Ano
Raiffeisen bank 3,00 % 150 000 Kč 0,10 % Ano
Air Bank 3,00 % 250 000 Kč 0,10 % Ano, 5× zaplatit platební kartou měsíčně
Fio banka 3,00 % 200 000 Kč 0,10 %**  

* Od 11. dubna 2022 se zvyšuje na 3,51 % p. a.
** Další 2 pásma úročení

Trinity bank – nejvyšší úroková sazba na trhu

Česká Trinity bank má v nabídce spořicí účet Výhoda+. V rámci marketingové akce Dobrý klient nyní úročí stávajícím i novým klientům úrokovou sazbou 3,68 % p. a.

Tato výhodná úroková sazba se vztahuje na částku do 400 000 Kč, nad tuto hranici se částka úročí 3,18 % p. a.

Spořicí účet Výhoda+ je bez poplatků a lze vyřídit online. 

Creditas banka – co udělat pro bonusový úrok 3,6 %

Creditas banka nabízí základní úrokovou sazbu 3,1 % p. a., pro další bonusový úrok 0,5 % p. a. musíte splnit:

  • Uskutečnit nový vklad převodem z jiné banky či vkladem hotovosti
  • Peníze vložit na Spořicí účet+, který lze sjednat online

Pak získáte bonusovou sazbu 3,6 % p. a., tato akce platí do 30. dubna 2022.

Jestliže vložená částka přesáhne 350 000 Kč, tak se základní úroková sazba sníží na 2,1 % p. a. (bonusová úroková sazba pak bude 2,6 % p. a.).

Expobank – NEO účet

Nyní nabízí Expobank produkt NEO účet s úrokovou sazbou 3,01 % p. a., bez dalších podmínek a bez horní hranice.

Od 11. dubna 2022 vzroste úroková sazba na 3,51 % ročně, a to na celý zůstatek, bez podmínek a omezení. 

Jako bonus dostanete k NEO účtu i platební kartu.

Hello bank – výhodné spoření, ale jen do 200 000 Kč

Hello bank nabízí spořicí účet s úrokovou sazbou 3,1 % p. a. do vložené částky 200 000 Kč, nad touto hranicí se částka dále neúročí. Další podmínky u spořicího účtu u Hello bank nejsou.

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Equabank – spořicí účet HIT

Equabank nabízí spořicí účet HIT se základní úrokovou sazbou 0,1 a bonusovou úrokovou sazbou 2,9 % (celkem tedy 3,0 %) do 200 tisíc Kč. 

Částka nad touto hranicí se vám bude dále úročit sazbou 0,1 %.

Nicméně pro zvýhodněnou sazbu 3,0 % musíte provést 3 platby kartou měsíčně, nebo mít aktuální hodnotu investice k poslednímu dni v měsíci v hodnotě alespoň 50 tisíc korun. Jinak se vám budou vaše finance hodnotit sazbou 0,1 % p. a.

Raiffeisen Bank spořicí účet XL

Raiffeisen Bank nabízí spořicí účet XL s 3% úrokovou sazbu a to až do výše vkladu 150 000 Kč.

Podmínkou této sazby je provedení 3 transakce debetní nebo kreditní kartou v kamenném nebo online obchodě, jinak je úroková sazba ve výši 0,1 % p. a.

Nad hranici 150 000 Kč se úročí základní úrokovou sazbou 0,1 % p. a., nad 500 000 Kč pak 0,01 % p. a. 

Air Bank – bonusové úročení 3 %

Banka Air Bank nabízí spořicí účet s bonusovou úrokovou sazbou ve výši 3,00 % p. a. do částky 250 000 Kč, nad tuto částku je vklad úročen ve výši 0,1 % p. a.

Nad 1 000 000 Kč se dále vklad neúročí.

Základní úroková sazba je nulová, pro získání bonusové úrokové sazby je nutné každý měsíc zaplatit 5× kartou. Jinak je váš vklad úročen nulovou úrokovou sazbou.

Fio banka – Fio konto s úrokem 3 %?

Fio banka nabízí Fio konto, které má 3 pásma úročení:

  • 3,00 % do 200 000 Kč
  • 0,10 % od 200 000 Kč do 1 000 000 Kč
  • 0,15 % od 1 000 000 Kč do 10 000 000 Kč
  • 0,20 % nad 10 000 000 Kč
Produkt
Minimální zůstatek
Max. dosažitelná úroková sazba
partner srovnání
Firefish Investice do bezpečných půjček krytých bitcoinem
0 Kč 11 % Sjednat online
Air Bank Spořicí účet bez pravidelného spoření
0 Kč 2 %
Komerční banka, a.s. Spořicí účet
0 Kč 1 %
Československá obchodní banka, a. s. Spoření s bonusem
0 Kč 2,75 %
Česká spořitelna, a.s. Spořicí účet
0 Kč 0,2 %
Údaje k 26. 10. 2026 Zobrazit aktuální údaje

Jaké jsou úrokové sazby u dalších spořicích účtů?

Jiné spořicí účty nabízí úrokové sazby od 0,1 % p. a. do 2,5 % p. a.

Tip: Srovnání spořicích účtů

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Kde můžete získat spořicí účet s úrokovou sazbou 4 %?

Další možností je spořit a zároveň investovat do fondů, kde může úroková sazba dosáhnout až 4 % p. a., to je příklad produktu Komerční banky Spořicí konto Bonus Invest.

Stejnou částku jako na spořicím účtu musíte ovšem vložit i do fondů, což je spojeno s investičním rizikem, proto nebyly zařazeny do našeho srovnání spořicích účtů.

Pro koho se spořicí účet hodí?

Spořicí účty vám umožní alespoň trochu a bezpečně zhodnotit vaše úspory a zároveň je zachová likvidní pro případ nouze.

Navíc je u spořicího účtu garance vkladu a to 100 % až do 100 tisíc euro na 1 rodné číslo. Nicméně výnosy z úroků podléhají zdanění ve výši 15 %. Tuto daň vám rovnou srazí banka a vy nemusíte nic řešit a podávat.

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Autor článku

Bureš Michal

Michal Bureš

Šéfredaktor Finance.cz. Věnuje se daním, důchodům, makroekonomice, spotřebitelskému chování a finančním produktům.

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