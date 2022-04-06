Promítlo se zvýšení úrokových sazeb ČNB do sazeb spořicích účtů?

Česká národní banka (ČNB) od 1. dubna 2022 zvýšila úrokové sazby, repo sazba narostla na 5 % a banky začínají na růst úroků reagovat. Dotklo se to i spořicích účtů? Kde najdete ty nejlepší úrokové sazby?
Srovnání spořicích účtů v dubnu 2022
Srovnali jsme úrokové sazby a podmínky u jednotlivých spořicích účtů. V našem přehledu najdete pouze ty spořicí účty, jejichž úroková sazba se rovná či přesahuje hranici 3 %.
Banky a spořitelny zatím příliš nereagovaly na růst úrokové sazby ČNB v dubnu a dá se očekávat další růst úrokových sazeb v nabídce spořicích účtů.
Srovnání spořicích účtů (bez spořicích účtů, které jsou spojeny s investováním ve fondech)
|Banka
|Úrok do hranice
|Hranice
|Úrok nad hranicí
|Další podmínky
|Trinity bank
|3,68 %
|400 000 Kč
|3,18 %
|Creditas
|3,60 %
|350 000 Kč
|2,60 %
|Vklad z jiné banky a založení účtu Spořicí účet+
|Expobank
|3,01 %*
|–
|–
|Hello Bank
|3,10 %
|200 000 Kč
|0,00 %
|Equabank
|3,00 %
|300 000 Kč
|0,10 %
|Ano
|Raiffeisen bank
|3,00 %
|150 000 Kč
|0,10 %
|Ano
|Air Bank
|3,00 %
|250 000 Kč
|0,10 %
|Ano, 5× zaplatit platební kartou měsíčně
|Fio banka
|3,00 %
|200 000 Kč
|0,10 %**
* Od 11. dubna 2022 se zvyšuje na 3,51 % p. a.
** Další 2 pásma úročení
Trinity bank – nejvyšší úroková sazba na trhu
Česká Trinity bank má v nabídce spořicí účet Výhoda+. V rámci marketingové akce Dobrý klient nyní úročí stávajícím i novým klientům úrokovou sazbou 3,68 % p. a.
Tato výhodná úroková sazba se vztahuje na částku do 400 000 Kč, nad tuto hranici se částka úročí 3,18 % p. a.
Spořicí účet Výhoda+ je bez poplatků a lze vyřídit online.
Creditas banka – co udělat pro bonusový úrok 3,6 %
Creditas banka nabízí základní úrokovou sazbu 3,1 % p. a., pro další bonusový úrok 0,5 % p. a. musíte splnit:
- Uskutečnit nový vklad převodem z jiné banky či vkladem hotovosti
- Peníze vložit na Spořicí účet+, který lze sjednat online
Pak získáte bonusovou sazbu 3,6 % p. a., tato akce platí do 30. dubna 2022.
Jestliže vložená částka přesáhne 350 000 Kč, tak se základní úroková sazba sníží na 2,1 % p. a. (bonusová úroková sazba pak bude 2,6 % p. a.).
Expobank – NEO účet
Nyní nabízí Expobank produkt NEO účet s úrokovou sazbou 3,01 % p. a., bez dalších podmínek a bez horní hranice.
Od 11. dubna 2022 vzroste úroková sazba na 3,51 % ročně, a to na celý zůstatek, bez podmínek a omezení.
Jako bonus dostanete k NEO účtu i platební kartu.
Hello bank – výhodné spoření, ale jen do 200 000 Kč
Hello bank nabízí spořicí účet s úrokovou sazbou 3,1 % p. a. do vložené částky 200 000 Kč, nad touto hranicí se částka dále neúročí. Další podmínky u spořicího účtu u Hello bank nejsou.
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Equabank – spořicí účet HIT
Equabank nabízí spořicí účet HIT se základní úrokovou sazbou 0,1 a bonusovou úrokovou sazbou 2,9 % (celkem tedy 3,0 %) do 200 tisíc Kč.
Částka nad touto hranicí se vám bude dále úročit sazbou 0,1 %.
Nicméně pro zvýhodněnou sazbu 3,0 % musíte provést 3 platby kartou měsíčně, nebo mít aktuální hodnotu investice k poslednímu dni v měsíci v hodnotě alespoň 50 tisíc korun. Jinak se vám budou vaše finance hodnotit sazbou 0,1 % p. a.
Raiffeisen Bank spořicí účet XL
Raiffeisen Bank nabízí spořicí účet XL s 3% úrokovou sazbu a to až do výše vkladu 150 000 Kč.
Podmínkou této sazby je provedení 3 transakce debetní nebo kreditní kartou v kamenném nebo online obchodě, jinak je úroková sazba ve výši 0,1 % p. a.
Nad hranici 150 000 Kč se úročí základní úrokovou sazbou 0,1 % p. a., nad 500 000 Kč pak 0,01 % p. a.
Air Bank – bonusové úročení 3 %
Banka Air Bank nabízí spořicí účet s bonusovou úrokovou sazbou ve výši 3,00 % p. a. do částky 250 000 Kč, nad tuto částku je vklad úročen ve výši 0,1 % p. a.
Nad 1 000 000 Kč se dále vklad neúročí.
Základní úroková sazba je nulová, pro získání bonusové úrokové sazby je nutné každý měsíc zaplatit 5× kartou. Jinak je váš vklad úročen nulovou úrokovou sazbou.
Fio banka – Fio konto s úrokem 3 %?
Fio banka nabízí Fio konto, které má 3 pásma úročení:
- 3,00 % do 200 000 Kč
- 0,10 % od 200 000 Kč do 1 000 000 Kč
- 0,15 % od 1 000 000 Kč do 10 000 000 Kč
- 0,20 % nad 10 000 000 Kč
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Produkt
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Minimální zůstatek
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Max. dosažitelná úroková sazba
|
partner srovnáníFirefish Investice do bezpečných půjček krytých bitcoinem
|0 Kč
|11 %
|Sjednat online
|0 Kč
|2 %
|–
|
Komerční banka, a.s. Spořicí účet
|0 Kč
|1 %
|–
|
Československá obchodní banka, a. s. Spoření s bonusem
|0 Kč
|2,75 %
|–
|
Česká spořitelna, a.s. Spořicí účet
|0 Kč
|0,2 %
|–
Jaké jsou úrokové sazby u dalších spořicích účtů?
Jiné spořicí účty nabízí úrokové sazby od 0,1 % p. a. do 2,5 % p. a.
Kde můžete získat spořicí účet s úrokovou sazbou 4 %?
Další možností je spořit a zároveň investovat do fondů, kde může úroková sazba dosáhnout až 4 % p. a., to je příklad produktu Komerční banky Spořicí konto Bonus Invest.
Stejnou částku jako na spořicím účtu musíte ovšem vložit i do fondů, což je spojeno s investičním rizikem, proto nebyly zařazeny do našeho srovnání spořicích účtů.
Pro koho se spořicí účet hodí?
Spořicí účty vám umožní alespoň trochu a bezpečně zhodnotit vaše úspory a zároveň je zachová likvidní pro případ nouze.
Navíc je u spořicího účtu garance vkladu a to 100 % až do 100 tisíc euro na 1 rodné číslo. Nicméně výnosy z úroků podléhají zdanění ve výši 15 %. Tuto daň vám rovnou srazí banka a vy nemusíte nic řešit a podávat.