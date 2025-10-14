Nejvyšší čas na kominíka. Jak vysoké jsou pokuty za neprovedenou kontrolu komína?

Kontrola komína je už několik let povinná, ne mnozí ale pravidelné prohlídky opravdu dodržují. Splněním kontroly předejdete nejenom finančním postihům, ale také ochráníte svůj dům před možným požárem. Najít si svého kominíka lze například prostřednictvím Společenství kominíků ČR.
Co se dozvíte v článku
Rozdíl mezi kontrolou a revizí komína
Revize a kontrola komína není totéž. Ačkoliv kontrola komína musí být provedena minimálně jedenkrát ročně, revize pouze v případech, které jsou uvedené ve vyhlášce č. 34/2016 Sb. O které situace se jedná?
- Před uvedením nové spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komína,
- při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,
- před připojením spotřebiče paliv do nepoužívané spalinové cesty,
- před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny spotřebiče stejného druhu, typu, provedení a výkonu za podmínky, že způsobilost spalinové cesty je potvrzena zprávou o provedení čištění a kontroly spalinové cesty,
- po komínovém požáru nebo
- při vzniku trhlin u používané spalinové cesty, jakož i při důvodném podezření na výskyt trhlin u používané spalinové cesty.
Jestliže se ani jeden případ majitele domu netýká, je nucen zajistit minimálně kontrolu a čištění komína každý rok.
Proces revize probíhá posouzením shody spalinové cesty s patřičnou projektovou dokumentací, ověřením opatřeného identifikačního štítku, kontrolou bezpečného odvádění spalin do volného ovzduší a kompletní prohlídkou spalinové cesty.
Vyčistit komín si můžete i sami
Čištění spalinové cesty často probíhá současně s její pravidelnou kontrolou, kterou provádí kominík. Za určitých podmínek si ale můžete komín vyčistit také svépomocí.
Podle vyhlášky č. 34/2016 Sb. lze svépomocí čistit spalinovou cestu, která slouží pro odvod spalin od spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu nejvýše 50 kW. U ostatních spalinových cest je nutné dodržet příslušné požadavky na odborné provedení čištění.
Při čištění se ze spalinové cesty odstraňují saze, usazeniny a další nečistoty, které mohou bránit bezpečnému odvodu spalin nebo zvyšovat riziko požáru. Samotné vyčištění však nenahrazuje pravidelnou kontrolu spalinové cesty, kterou musí v případech stanovených právními předpisy provést oprávněná osoba.
Zvláštním postupem je vypalování komína, které se používá k odstranění obtížně odstranitelných usazenin. Smí se provádět pouze za podmínek stanovených právními předpisy a pod dohledem oprávněné osoby. Nejde o běžnou čisticí metodu, kterou by měl majitel domu zkoušet svépomocí.
Radon může být i ve vašem domě. Zvyšuje riziko rakoviny plic, měření lze získat zdarma
Jak často provádět čištění a kontrolu komína?
Frekvence čištění a kontrol komína závisí na tom, jaký druh paliva se používá, zda je komín využíván sezónně, či celoročně a na výkonu připojeného spotřebiče paliv. Nejméně však musí kontrola a čištění proběhnout jedenkrát za rok.
|
Výkon připojeného spotřebiče paliv
|
Činnost
|
Druh paliva připojeného spotřebiče paliv
|
Pevné
|
Kapalné
|
Plynné
|
Celoroční provoz
|
Sezónní provoz (max. 6 měsíců)
|
Celoroční provoz
|
Sezónní provoz (max. 6 měsíců)
|
do 50 kW včetně
|
Čištění spalinové cesty
|
3× za rok
|
2× za rok
|
2× za rok
|
1× za rok
|
1× za rok
|
Kontrola spalinové cesty
|
1× za rok
|
1× za rok
|
1× za rok
|
nad 50 kW
|
Čištění a kontrola spalinové cesty
|
2× za rok
|
1× za rok
|
1× za rok
Zdroj: Vyhláška č. 34/2016 Sb.
Kontrola komína má za úkol zjistit:
- Stav spalinové cesty podle technických požadavků,
- bezpečný průchod spalin do ovzduší,
- umožnění bezproblémového přístupu ke spalinové cestě,
- zajištění požární bezpečnosti,
- aktuální technický stav,
- změny po předchozí proběhlé kontrole nebo revizi.
Pokuty za neprovedenou kontrolu komína
Jestliže majitel objektu, který je právnickou osobou či OSVČ, nezajistí povinné čištění a kontrolu spalinové cesty, může mu hasičský záchranný sbor kraje při výkonu státního požárního dozoru uložit pokutu až do výše 100 000 Kč.
Občanům hrozí za nezajištění povinné kontroly komína pokuta do výše 10 000 Kč.
Pojišťovna při nedodržení povinností škodu neproplatí
Kominík či jiná oprávněná osoba, která bude provádět revizi/kontrolu nebo čištění komína, musí o této proběhlé činnosti vystavit potvrzující zprávu. Ta bude sloužit jak při hasičské státní kontrole, tak v případě vzniklého požáru a hlášení této události na pojišťovně.
Jestliže majiteli vznikne škoda právě z důvodu nezajištění kontroly komína, a nebude tak mít u sebe tuto zprávu, těžko mu pak pojišťovna poskytne finanční plnění.
Povinné kontroly si sice vyžádají pár stovek pro kominíka (cca 1000 Kč), zato ale chrání zdraví obyvatel domu a miliony investované do nemovitosti.