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Nejvyšší čas na kominíka. Jak vysoké jsou pokuty za neprovedenou kontrolu komína?

Veronika Němcová
14. 10. 2025

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Topná sezóna je pomalu za dveřmi, proto byste neměli zapomínat na povinnou revizi a kontrolu komína. Za nesplnění těchto povinností vám může být udělena pokuta až do několika tisíc korun.

Autor: Depositphotos
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Kontrola komína je už několik let povinná, ne mnozí ale pravidelné prohlídky opravdu dodržují. Splněním kontroly předejdete nejenom finančním postihům, ale také ochráníte svůj dům před možným požárem. Najít si svého kominíka lze například prostřednictvím Společenství kominíků ČR.

Co se dozvíte v článku
  1. Rozdíl mezi kontrolou a revizí komína
  2. Vyčistit komín si můžete i sami
  3. Jak často provádět čištění a kontrolu komína?
  4. Pokuty za neprovedenou kontrolu komína
  5. Pojišťovna při nedodržení povinností škodu neproplatí

Rozdíl mezi kontrolou a revizí komína

Revize a kontrola komína není totéž. Ačkoliv kontrola komína musí být provedena minimálně jedenkrát ročně, revize pouze v případech, které jsou uvedené ve vyhlášce č. 34/2016 Sb. O které situace se jedná?

  • Před uvedením nové spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komína,
  • při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,
  • před připojením spotřebiče paliv do nepoužívané spalinové cesty,
  • před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny spotřebiče stejného druhu, typu, provedení a výkonu za podmínky, že způsobilost spalinové cesty je potvrzena zprávou o provedení čištění a kontroly spalinové cesty,
  • po komínovém požáru nebo
  • při vzniku trhlin u používané spalinové cesty, jakož i při důvodném podezření na výskyt trhlin u používané spalinové cesty.

Jestliže se ani jeden případ majitele domu netýká, je nucen zajistit minimálně kontrolu a čištění komína každý rok.

Proces revize probíhá posouzením shody spalinové cesty s patřičnou projektovou dokumentací, ověřením opatřeného identifikačního štítku, kontrolou bezpečného odvádění spalin do volného ovzduší a kompletní prohlídkou spalinové cesty.

Vyčistit komín si můžete i sami

Čištění spalinové cesty často probíhá současně s její pravidelnou kontrolou, kterou provádí kominík. Za určitých podmínek si ale můžete komín vyčistit také svépomocí.

Podle vyhlášky č. 34/2016 Sb. lze svépomocí čistit spalinovou cestu, která slouží pro odvod spalin od spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu nejvýše 50 kW. U ostatních spalinových cest je nutné dodržet příslušné požadavky na odborné provedení čištění.

Při čištění se ze spalinové cesty odstraňují saze, usazeniny a další nečistoty, které mohou bránit bezpečnému odvodu spalin nebo zvyšovat riziko požáru. Samotné vyčištění však nenahrazuje pravidelnou kontrolu spalinové cesty, kterou musí v případech stanovených právními předpisy provést oprávněná osoba.

Zvláštním postupem je vypalování komína, které se používá k odstranění obtížně odstranitelných usazenin. Smí se provádět pouze za podmínek stanovených právními předpisy a pod dohledem oprávněné osoby. Nejde o běžnou čisticí metodu, kterou by měl majitel domu zkoušet svépomocí.

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Jak často provádět čištění a kontrolu komína?

Frekvence čištění a kontrol komína závisí na tom, jaký druh paliva se používá, zda je komín využíván sezónně, či celoročně a na výkonu připojeného spotřebiče paliv. Nejméně však musí kontrola a čištění proběhnout jedenkrát za rok.

Výkon připojeného spotřebiče paliv

Činnost

Druh paliva připojeného spotřebiče paliv

Pevné

Kapalné

Plynné

Celoroční provoz

Sezónní provoz (max. 6 měsíců)

Celoroční provoz

Sezónní provoz (max. 6 měsíců)

do 50 kW včetně

Čištění spalinové cesty

3× za rok

2× za rok

2× za rok

1× za rok

1× za rok

Kontrola spalinové cesty

1× za rok

1× za rok

1× za rok

nad 50 kW

Čištění a kontrola spalinové cesty

2× za rok

1× za rok

1× za rok

Zdroj: Vyhláška č. 34/2016 Sb.

Kontrola komína má za úkol zjistit:

  • Stav spalinové cesty podle technických požadavků,
  • bezpečný průchod spalin do ovzduší,
  • umožnění bezproblémového přístupu ke spalinové cestě,
  • zajištění požární bezpečnosti,
  • aktuální technický stav,
  • změny po předchozí proběhlé kontrole nebo revizi.

Pokuty za neprovedenou kontrolu komína

Jestliže majitel objektu, který je právnickou osobou či OSVČ, nezajistí povinné čištění a kontrolu spalinové cesty, může mu hasičský záchranný sbor kraje při výkonu státního požárního dozoru uložit pokutu až do výše 100 000 Kč.

Občanům hrozí za nezajištění povinné kontroly komína pokuta do výše 10 000 Kč.

Pojišťovna při nedodržení povinností škodu neproplatí

Kominík či jiná oprávněná osoba, která bude provádět revizi/kontrolu nebo čištění komína, musí o této proběhlé činnosti vystavit potvrzující zprávu. Ta bude sloužit jak při hasičské státní kontrole, tak v případě vzniklého požáru a hlášení této události na pojišťovně.

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Jestliže majiteli vznikne škoda právě z důvodu nezajištění kontroly komína, a nebude tak mít u sebe tuto zprávu, těžko mu pak pojišťovna poskytne finanční plnění.

Povinné kontroly si sice vyžádají pár stovek pro kominíka (cca 1000 Kč), zato ale chrání zdraví obyvatel domu a miliony investované do nemovitosti.

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Autor článku

Portrét - Veronika Němcová

Veronika Němcová

Redaktorka Finance.cz. Věnuje se legislativním změnám v pracovním právu, sociální sféře a nájemních vztazích.

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