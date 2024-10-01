Jste v pracovní neschopnosti? Kontrola může přijít i v jednu ráno

Pokud onemocníte a váš zdravotní stav vám brání pracovat, máte jako zaměstnanec právo požádat svého lékaře, aby vám vystavil neschopenku. Vystavením neschopenky spadáte do režimu dočasné pracovní neschopnosti, se kterou se pojí řada povinností.
Co se dozvíte v článku
Co musíte? Zůstat doma při nemoci?
Například musíte svému lékaři sdělit adresu, na které se budete v době nemoci zdržovat. Nemusí jít samozřejmě o vaše trvalé bydliště. Adresu můžete zvolit jakoukoli, ale případnou změnu adresy můžete provést až po další dohodě s lékařem.
Dále máte povinnost chodit ven jen v době povolených vycházek, označit svůj zvonek a byt jmenovkou a v případě kontroly být připraven předložit platný průkaz totožnosti a doklad o pracovní neschopnosti.
Kontroly provádí OSSZ a může už od 1. dne
To, že dodržujete stanovený léčebný režim, zejména že se nacházíte na uvedené adrese, můžou během vaší nemoci kontrolovat zaměstnavatel i Česká správa sociálního zabezpečení prostřednictvím pracovníků okresní správy sociálního zabezpečení.
Platí pravidlo, že prvních 14 dní vaší pracovní neschopnosti má váš zaměstnavatel právo provést kontrolu. Provádět ji ale zároveň může i kontrolor OSSZ.
„Již od trvání prvního dne dočasné pracovní neschopnosti mohou kontrolu provádět pověření zaměstnanci okresní správy sociálního zabezpečení, jelikož zaměstnavatel může požádat příslušnou OSSZ, aby kontrolu v tomto období provedla ona,“ uvedla v roce 2024 Jitka Drmolová, tisková mluvčí České správy sociálního zabezpečení.
Kontrola uprostřed noci? Zákon to nezakazuje
O kontrole samozřejmě nejste informováni předem. Kontrola tedy může přijít kdykoli, kdy to uzná za vhodné. Často se navíc v rámci tématu pracovní neschopnosti řeší otázka, v jakých časech vlastně mohou kontroloři okresní správy sociálního zabezpečení provádět kontroly. Odpověď je velmi jednoduchá – kdykoli. „Možnost kontroly není omezena pouze na denní dobu, která odpovídá běžné pracovní době v kalendářním týdnu,“ dodala Jitka Drmolová. Účelem kontroly pochopitelně není obtěžovat nemocného v pracovní neschopnosti. „Kontrola v běžných případech noční klid respektuje. V odůvodněné situaci však může přijít v zásadě kdykoliv, jestliže jsou k dispozici přesvědčivé indicie k tomu, že dochází k porušování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce,“ upřesnila Jitka Drmolová.
Znamená to, že pokud má kontrolor podezření, může přijít klidně v 7 hodin ráno nebo ve 20 hodin večer, případně o víkendu či ve státní svátek. Pokud vaše pracovní neschopnost stále trvá, má kontrolor právo na provedení kontroly.
A totéž platí i o časech, ve kterých vás může navštívit. Jste-li v pracovní neschopnosti, až do jejího ukončení trvá 24 hodin denně. A během této doby (kromě vycházek) má OSSZ právo na provedení kontroly.
Kontrola tedy může přijít kdykoli, i po 22. hodině večerní nebo před 6. hodinou ranní. Navštívit vás může i opakovaně, klidně každý den. V souvislosti s kontrolami se někdy zmiňuje i dodržování nočního klidu. Noční klid ale určují normy z oblasti ochrany veřejného zdraví a vztahují ho k ochraně před hlukem a vibracemi. Jde tedy o problematiku hygienických limitů hluku a vibrací pro denní a noční dobu. Nemá proto žádnou vazbu na kontroly dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce.
Jaká tedy máte práva?
V rámci kontroly máte právo požadovat po kontrolorovi předložení jeho průkazu kontrolora. Dále máte také právo nevpustit kontrolora do svého bytu. Kontrola má totiž jen za cíl ověřit, jestli se nacházíte na uvedené adrese. Ke vstupu do bytu proto nemá důvod a není ani vaší povinností jí ho umožnit.
V případě, že se vám výsledek kontroly nelíbí, máte právo s ním nesouhlasit, odvolat se proti němu, v extrémním případě se proti výsledku kontroly bránit soudně.