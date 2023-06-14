Byznys v kostce Lega. Jak, kde a kdy nakoupit stavebnice? Jak nejvýhodněji Lego prodat?

Stavebnice Lego již dávno není doménou dětí a může být zajímavou investicí se zhodnocením několik desítek procent ročně. Investování do Lega zaznamenalo boom během pandemie koronaviru, kdy lidé začali nakupovat sety ve velkém.
Ročně je vydáváno přibližně 850 setů, což ztěžuje rozhodování, do kterého z nich a kdy investovat. Navíc je snadné se spálit při zakoupení špatného setu. Čeho se při koupi a prodeji vyvarovat?
Kde nakoupit Lego? Online, ale pozor na dopravu
Online nakupování setů je pohodlné, navíc si snadno porovnáte cenu napříč trhem.
Při nákupu online se záměrem uchovat hodnotu stavebnice si raději pro set dojeďte na nejbližší pobočku prodejce, protože vám může dojít poškozená krabice. Což je také jedno z hledisek, které může cenu vašeho setu v budoucnu ovlivnit.
Jestliže jste v kamenném obchodě, dívejte se po starších setech, které v online prostředí již nemusí být, nebo mohou být drahé.
Vyplatí se Lego kupovat v akcích?
Akce na Lego sety jsou dobrou příležitostí pro nákup, jejich cenu si ovšem před nákupem za akční cenu ověřte na srovnávači. Na Black Friday a podobné velké výprodeje lze Lego sety sehnat pod běžnou cenou.
Kdy nakoupit Lego sety?
Obecně platí, že krátce po uvedení na trh jsou Lego sety poměrně drahé a po několika měsících začne jejich cena klesat.
Nejlepší je sledovat, kdy byly sety vydány, a počkat přibližně půl roku až rok, pak by mohly být na svém cenovém dně. Nicméně délka výroby setů se špatně odhaduje a je to trochu alchymie, která vyžaduje zkušenosti.
Lego dopředu neoznamuje, kdy ukončí prodej jednotlivých setů, vy můžete zjistit pouze odhadovanou dobu ukončení výroby setu, poměrně dobré odhady najdete na www.brickeconomy.com.
Výhodně můžete Lego nakoupit na internetových tržištích typu Aukro či eBay, kde se prodává Lego na kila, ale i zajímavé sbírky setů či figurek. Například v dubnu se prodalo dvacet figurek ze světa Star Wars za necelých 20 tisíc Kč.
Sociální sítě jsou rovněž výhodným místem pro nákup stavebnic, dejte si nicméně pozor na falešné sety či podvodníky.
Jak sety skladovat?
Investiční sety nerozbalujte. Udává se, že samotným rozbalením ztrácí Lego set 20 % své hodnoty.
Sety skladujte na místě, které je chráněno před prachem a sluncem. Jestliže máte Lego rozbalené, mějte jej v uzavřeném boxu mimo sluneční svit, protože zejména starší dílky mohou časem žloutnout.
Do jakých setů investovat?
Obecně se dá říci, že investice do setů Star Wars, Harry Potter, Architecture či Technic jsou ty nejlepší, ale vždy je nutné porovnávat jednotlivý set od setu.
Nejvíce čas zhodnocuje limitované sady, které se dají koupit na určitém místě nebo se prodávají pouze krátce, například LEGO® Architecture Billund Airport, které můžete oficiálně koupit pouze na letišti v Billundu.
Na druhé straně jsou obecně špatně zhodnocovány sety Lego City. Nicméně i v této sérii se najdou výjimky, což potvrzuje Michal Saviory, zakladatel společnosti Saviorybricks a investor do Lega: „Určitě se i u Lego City najdou výjimky, některé vlakové sety a samozřejmě některé specifické modely jako popelářský vůz, který se opravdu povedl, ale zpravidla je potřeba zohledňovat jednotlivé modely.“
Dále by se investoři měli vyhnout dětským sériím (DUPLO a Lego Friends).
Do jakých setů investovat, vám mohou poradit zkušení sběratelé či v některém z obchodů zaměřených na Lego. Nicméně ani oni nezaručí, že narazíte na set, který se bude zhodnocovat výborně. Poskytnou ale indicie, které napoví, že ano (například vzácnost figurky či jednotlivých dílků).
Tip: Kdo vlastní české e-shopy?
Star Wars, Titanic a Lego na kila – nejdráž prodané Lego na Aukru
Online tržiště Aukro je určitým odrazem toho, o které modely byl a je zájem. Mezi velmi žádané patřily sety Lego Star Wars, starší sety z 90. let, stejně jako mix stavebnice Lego.
Hned pět nejdražších prodaných položek ze sekce Lego na Aukru byl set Lego Titanic, prodeje se uskutečnily v lednu a únoru 2022, kdy Lego Titanic bylo na trhu krátce (v prodeji oficiálně od 8. listopadu 2021) a jeho cena byla historicky nejvyšší a po pár měsících poklesla. V současné době se set Lego Titanic prodává nový i kolem 16 tisíc korun.
Nejdražší položky Lega prodané skrze tržiště Aukro od roku 2020
|Typ Lega
|Cena
|Datum prodeje
|LEGO® Star Wars 75092 Naboo Starfighter Hangar
|35 000 Kč
|22. května 2021
|LEGO® Titanic 10294 Creator Expert
|28 200 Kč
|5. února 2022
|LEGO® mix 44 kg
|28 190 Kč
|27. září 2020
|LEGO® Titanic 10294 Creator Expert
|26 301 Kč
|27. ledna 2022
|LEGO® Titanic 10294 Creator Expert
|26 001 Kč
|10. února 2022
|LEGO® City 6399, Letištní vlak s původní krabicí z 90 let
|25 999 Kč
|8. října 20021
|LEGO® System/City, Velké nákladní přístaviště z 90. let, nové
|25 999 Kč
|14. října 2022
|LEGO® Titanic 10294 Creator Expert
|25 000 Kč
|4. února 2022
|LEGO® mix 35 kg
|25 000 Kč
|13. února 2023
|LEGO® Titanic 10294 Creator Expert
|22 256 Kč
|4. ledna 2022
Zdroj: Aukro
Nicméně může se stát (jako v případě nejdražšího setu Millenium Falcon), že se prémiový set vyprodá a jeho cena vystřelí z důvodu velkého zájmu. U většiny dalších prémiových setů cena ovšem po pár měsících od vydání významně poklesla.
Jak na prodej Lega?
Prodej Lega se odvíjí od časových možností prodejce a znalosti vlastněného Lega. Jinak Lego prodává člověk, který se o něj zajímá a ví, jaké má sety. Jinak bude Lego prodávat (pra)rodič, jenž má krabice neroztříděné stavebnice po dětech.
Jednotlivé Lego sety zjistíte pomocí čísla na krabici či návodu a jeho hodnotu si můžete ověřit například na webových stránkách bricklink.com, což je největší tržiště Lega na světě. Stačí zadat číslo setu a podívat se, za kolik se prodává.
Pokud máte pouze krabici stavebnice bez návodů, může vám ji pomoci určit aplikace Brickit, pomocí které naskenujete Lego dílky, ty nezvyklé pak zadejte do aplikace Bricklink, kde najdete, ve kterých setech se nacházejí.
Nejvyšší cena je za nerozbalený set, ale počítají se i krabice a návody
Nejlepší cesta k prodeji je mít nerozbalený set ve skvělé kvalitě. Dále se poměrně dobře prodávají zkompletované sety s návody a krabicí. Nicméně mimo investiční Lego málokdo schovává krabici od Lega, protože zejména u větších setů jsou neskladné.
Jestli víte, jaké Lego je máte, a nějaký ten dílek chybí, tak jej dokupte, protože je rozdíl, jestliže prodáváte kompletní set, nebo s chybějícími dílky. Jestliže na hledání nemáte čas, prodejte Lego nekompletní, ale uveďte číslo či typ setu.
Pokud nechcete nějak řešit plánky, čísla setů a tak dále, můžete vybrat figurky, zvířata a podobně a prodat je zvlášť. Kostky potom můžete prodat na kila.
Jestli se vám ani toto nechce řešit, prodejte stavebnici na kila, ale počítejte, že vyděláte nejméně. Investiční Lego je vhodné prodávat pár let po ukončení prodeje v kamenných obchodech.
Proč nakoupit Lego právě nyní v červnu? Poslouchejte v našem podcastu
Je vydán další díl našeho podcastu o alternativních investicích, jehož hostem je Michal Saviory, investor do Lega a zakladatel společnosti Saviory Bricks.
Co dalšího v podcastu uslyšíte?
- Jak Michal Saviory ocenil krabici Lega z dětství moderátora?
- Jak prodávat Lego? Co když nemám návod, krabici?
- Jak nejlépe zhodnotit staré Lego po dětech?
- Nehrozí splasknutí investorské Lego bubliny?
- Co udělala pandemie koronaviru se zájmem o Lego?
- Proč a jaké sety Lego loni zdražovalo?
- Jak pečovat o Lego, investiční i rozbalené?
- Co Lego časopisy? Je dobré se soustředit i na figurky z Lego časopisů?
- Kam se může Lego posunout dál?
- Jaký je Lego byznys Michala Savioryho a kdo je jeho typickým zákazníkem?
UPOZORNĚNÍ: Každá investice s sebou nese riziko ztráty hodnoty. Článek není investičním doporučením webu Finance.cz.