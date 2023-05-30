Hokejové karty jako alternativní investice: kolik stojí hokejisté z půdy?

Sbírání hokejových karet je koníčkem tisíců Čechů a je rozšířeno zejména v Kanadě a USA, nicméně i v Evropě je velmi slušná sběratelská základna.
Během pandemie koronaviru popularita hokejových karet vzrostla, stoupl počet sběratelů jakož i hodnota sbírek, čehož si všimli i investoři.
- Je na čase oživit vaši sbírku hokejových karet z dětství? Vyplatí se to?
- Jak začít sbírat hokejové karty?
- Jakou cenu má hokejová karta?
- Můžete začít investovat do hokejových karet i bez hokejových znalostí?
Jakou hodnotu má vaše dětská sbírka?
Jestliže jste v dětských letech vyměňovali karty se spolužáky, tahali je s sebou do školy a na hřiště, pravděpodobně vaše dětská sbírka hokejových karet valnou hodnotu mít nebude. O karty pro sběratelské účely je nutno pečovat, mít je v ochranných fóliích a ty nejcennější v plastových krytech, aby se zabránilo pronikání prachu.
Dětské sbírky hokejových karet trpí tím, že je drželo v ruce mnoho lidí, často ležely pohozené volně v taškách či krabicích a pobyt ve sklepě, na půdě či na slunci kartám také zrovna neprospěje. Při obchodování se hodnotí každý škrábanec, ohnutý roh či dokonce vycentrování tisku karty.
Pokud jste se ovšem o svou sbírku řádně starali a máte v ní zajímavé hráče, může opravdu skrývat kartu za tisíce či desítky tisíc korun.
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Strategie sběratelů karet pro fanoušky i neznalce hokeje
Každý sběratel si určuje svoji strategii sbírání a investování do hokejových karet, nejčastěji se jedná o sbírání populárních hráčů.
Obecně lze říci, že hokejové karty brankářů jsou dražší, dále se cení útočníci, nejméně pak obránci. To ovšem neplatí u superhvězd, kde jsou právě útočníci nejcennější.
V Česku táhnou Jaromír Jágr, Dominik Hašek, David Pastrňák, Connor McDavid a další současné či minulé hvězdy NHL.
Hokejové karty Connora McDavida, RC paralelní podpis, cena: cca 100 tisíc Kč,
druhá je řada Young Guns ve variantě Canvas, cena cca 30 tisíc Kč
Zdroj: Absolute Card Collector, publikováno se souhlasem
Další cestou v investování je kupování jednotlivých hokejových týmů NHL. Prim hrají týmy Colorado Avalanche, Edmonton Oilers, Toronto Maple Leafs či Montreal Canadiens. V Česku jsou oblíbené i týmy jako Boston Bruins či další týmy s enklávami českých hráčů.
Někteří sběratelé sbírají i základní série + nováčkovské karty z daného roku. Karty ze základní série stojí pár desítek korun, ale při sestavení celé série a získání i dražších nováčkovských karet z jedné sezóny má taková sbírka vyšší hodnotu.
Další strategií je soustředění se na nováčkovské karty, což je ovšem náročné, hlavně pro sledování vývoje hráčů. Je těžké odhadnout, kdy karty prodat, protože nikdy nevíte, jestli hráč nezazáří jen na jednu sezonu a nevyhasne, naopak někteří hráči se rozvinou až po určité době a jindy vůbec nenaplní velké naděje. Nováčkovské karty hokejových superstar patří ovšem mezi ty nejcennější karty vůbec.
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Jak zjistit cenu dané hokejové karty?
Přibližnou cenu hokejové karty zjistíte na různých stránkách specializovaných obchodů, dále na eBay, Aukro či na sociálních sítích.
Cenu samotné karty vám může pomoci určit i gradování, což je ohodnocení stavu hokejové karty nezávislou společností, které se používá u těch nejcennějších karet.
Cenu hokejových karet ovlivňuje popularita daného hráče
Největší vliv na cenu hokejové karty má ovšem sám hráč. Obecně platí, že čím lepší, populárnější hráč, tím vyšší je cena karty, což platí i pro samotné týmy.
Nejvyšší ceny karet mají elitní hokejisté typu Connora McDavida, Davida Pastrňáka či Calea Makara. Vysoké ceny najdete i u legendárních hráčů typu Waynea Gretzkyho, Maria Lemieuxe, Jaromíra Jágra či Dominika Haška.
Jestliže se chcete podívat, kolik a jakých karet vašeho oblíbeného hráče bylo vydáno, můžete navštívit stránku www.beckett.com, kde najdete seznam všech vydaných karet. U hokejových legend se počet karet pohybuje kolem jednotek tisíců, přičemž každoročně jsou vydávány karty nové i u legendárních hráčů, kteří již pověsili brusle na hřebík.
Není karta jako karta
Koupíte si balíček, který obsahuje základní karty, tedy karty hokejových hráčů z každého týmu NHL. Těchto karet je většinou velké množství a vytvářejí základní sérii, která čítá většinou kolem 200 hráčů ze všech týmů NHL. Výběr hráčů zjistíte na tzv. checklistu. V rámci základního balíčku jsou i paralelní karty, které vypadají jako základní, ale lehce se liší (například se blýskají) a jsou limitovány.
Dále jsou v balíčku tzv. Insert Card, tedy inzertní karty, které jsou něčím zvláštní a limitované, tudíž cennější.
Inzertní karty mají různou podobu, je na nich většinou nějaká hvězda NHL, legenda či nováček, ale mohou vypadat třeba jako pohlednice týmu NHL či jiné zvláštní série, například Cheddar série, kde jsou ti nejlepší hráči na kartě ve tvaru trojúhelníku sýru.
Ty na trhu nejcennější inzertní karty jsou podpisové karty nebo takzvané memorabilia karty s částí hokejové výstroje; nejčastější jsou jersey karty, tedy karty s části hraného dresu.
Alexander Barkov na kartě se stejným vzhledem jako první Jersey karty z roku 96/97 (25th Anniversary karta)
Jersey hokejová karta Roberta Luonga s kouskem z loga Floridy Panthers
Zdroj: Absolute Card Collector, publikováno se souhlasem
U inzertních karet platí většinou čím nižší limit, tím vyšší cena na trhu. Ty nejcennější jsou samozřejmě v limitu 1/1, ale limitace může být i ve stovkách kusů.
Navíc reálný limit bývá nižší, než udává výrobce, protože se karty občas ztratí či znehodnotí.
Balení karet – karta, balíček, box, case
Karty jsou umístěny v balíčcích (pack), kde bývá vždy několik karet. Balíčků je mnoho a jejich cena závisí nejen na počtu karet, ale hlavně na obsahu. Jestli balíček obsahuje 50 řadových karet a 1 inzertní kartu, tak bude poměrně levný. Naopak jestliže obsahuje pouze inzertní karty, tak jeho cena bude vysoká.
Balíčky jsou umístěny v boxu, který obsahuje několik balíčků po x kartách, což je uvedeno na samotném boxu.
Boxy jsou umístěny v krabici (case), která obsahuje několik boxů.
Obsah balíčku, boxu či krabice (case) uvádí výrobce vždy na obalu, kde je dán počet a typ vložených inzertních karet. Pokud výrobce nesplní udávaný typ či počet inzertních karet, tak můžete balíček, box či krabici reklamovat.
Karta Karla Vejmelky a balíček a box od stejné série
Zdroj: Absolute Card Collector, publikováno se souhlasem
Co má dále vliv na cenu hokejové karty a kdy karty prodat
Vliv na cenu hokejové karty má řada faktorů – stav karty, vzácnost karty, popularita hokejisty či aktuální forma daného týmu či hokejisty.
Po vypadnutí týmu z play-off klesá jeho cena na trhu a naopak. Vyřazovací boje jsou tedy dobrou dobou, kdy uvažovat o nákupech.
Kdo může začít investovat do hokejových karet?
Investovat do hokejových karet bez znalosti hokejového prostředí sběratelé nedoporučují.
„Investice nikdy nebude fungovat, pokud se o ten koníček nezajímáte, a tak by to asi mělo být,“ konstatuje sběratel Matěj Dubský, zakladatel projektu Absolute Card Collector.
„Je to o tom, jestli danému sportu rozumíte, nebo ne. Musíte se investici trochu hloubkově věnovat,“ dodává sběratel. Obecně platí začít zlehka, menším počtem karet, sledovat vydávané série, skupinové rozbalování boxů či sociální sítě, při nákupu či prodeji se neukvapovat.
Nicméně i zde je skulina pro investory, kterým hokej nic neříká. Například při nakupování boxů, které nerozbalíte a necháte je uzrát několik let, kdy již na trhu příliš nerozbalených sad daného ročníku nebude. „Když box nerozbalíte, prodáváte šanci najít správnou kartu někomu jinému. A časem ty boxy třeba nebudou,“ dodal Matěj Dubský.
O tom, kteří hokejisté jsou ti nejcennější, kteří jsou rozumná koupě, jaký vliv na hokejové karty má válka na Ukrajině, jaké jsou výhody a nevýhody investování do hokejových karet či proč jsou podepsané karty Davida Pastrňáka mnohdy cennější než ty Jaromíra Jágra, si budeme povídat v našem podcastu o alternativních investicích právě s Matějem Dubským.
UPOZORNĚNÍ: Každá investice s sebou nese riziko ztráty hodnoty. Článek není investičním doporučením webu Finance.cz.