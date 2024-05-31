Investice do alkoholu vás může zavést na dno… oceánu! Pro koho je (ne)vhodné investovat do alkoholu?

Pravdu můžete hledat na dně sklenky vína i letitého rumu. Pravdou taky může být, že nejlepší bude lahev vůbec neotevřít a koupit ji jako investici. Jaký alkohol se k tomu hodí? Jak uskladnit své investiční lahve a jak se o ně starat? Kolik stojí láhev šampaňského ze dna oceánu a proč je zrovna šampaňské na dně oceánu dobrým nápadem?
Investovat lze prakticky do všech druhů alkoholu. Mezi tradiční investiční alkohol patří whisky, rum, víno (včetně šumivého) či gin. Na oblibě roste i investování do absintu, který má v Česku tradici. A to navzdory tomu, že v tuzemsku aktuálně prakticky nejsou tradiční palírny ani lihovary s přesahem stovek let, protože zde byla tradice přetrhána komunismem.
Asi nejprodávanější českou značkou alkoholu s investičním potenciálem je lihovar Žufánek, jehož OMFG gin se za poměrně krátký čas prodává za násobky své průvodní ceny a byl rovněž v minulosti často flipován, tedy investoři vykoupili sérii vrženou na trh v určitý čas a její část obratem prodali se ziskem, protože u výrobce už nebyla.
Pro konzervativní investory je vhodné investovat v tradičních lihovarnických zemích typu Skotska či Irska, kde mají stařené destiláty tradici v řádu stovek let.
Co se týče vína, zde se investoři zaměřují na šumivá vína z oblasti Champagne. Zajímavou investicí s určitým rizikem však může být i koupě vína od některých z mladých moravských či českých vinařů.
Zde je ovšem nutné mít znalosti ohledně vína i trhu. Navíc tuzemské víno se prodává opět převážně pouze u nás.
Ke kvalitní whisky se můžete dostat přes ověřeného obchodníka či aukční dům. Řada výrobců již jinou cestou prakticky své výrobky neprodává.
Stejně tak se dostanete k zahraničnímu vínu. Pro české a moravské víno je nejlepší jít přímo k výrobci, kde se vyplatí koupit i celý sud či řadu jeho vína.
V každém případě platí, že na českém i zahraničním trhu se můžete setkat s podvodníky, proto nakupujte přes ověřené platformy či prodejce.
Ovšem ani to nutně neznamená jistou investici. Stojaté vody rybníka investičního alkoholu pročísla kauza české whisky společnosti Trebitsch, která nabízela celé investiční sudy, ale investoři pak čelili zpožděným výplatám podílů a celou věc nejspíš budou řešit soudy.
Vedle typu alkoholu a jeho výrobce hraje roli i jeho stáří či stav láhve. Otevření láhve nebo její jakékoli poškození razantně snižuje cenu investičního alkoholu. Z minulosti jsou známy případy, kdy se otevřenou láhev snažili překupníci vydávat za neotevřenou a část, nebo dokonce celý obsah byl nahrazen. Při koupi se rovněž dívejte na lahev a stav korku. Jestliže investiční láhev kupujete mimo ověřené prodejce, může se stát, že koupíte láhev, ze které již někdo upil.
U vína existují výjimečné ročníky, ale vždy je nutné vzít v potaz vhodnost některých odrůd k dlouhodobějšímu skladování. U rumů, whisky či ginu pak tento problém není.
Partner obsahu Alternativní investice
Investování do alkoholu, zejména vína a lihovin, může být zajímavým způsobem diverzifikace investičního portfolia. Nicméně je důležité si být vědom několika faktorů, než se do této formy investic pustíte. Důležitým aspektem je stáří a druh alkoholu, ale i stav lahve nebo velikost produkce. Například vína z výjimečně dobrých sklizní nebo stará vína mají tendenci být hodnocena vyššími cenami. Stejně tak je to i u staré whisky a bourbonu, které mohou mít vysokou sběratelskou hodnotu, zejména pokud vznikla jen limitovaná edice. Na aukčním portálu Aukro se vydražila například láhev šumivého vína, konkrétně z vinařské oblasti Wissembourg ležící na francouzsko-německých hranicích, za 5 tisíc korun. Ale své nadšence mají i komponenty, jako je secesní nůžková vývrtka, která se na Aukru vydražila za 13 tisíc korun. Nezapomeňte se důkladně obeznámit s trhem, sledovat trendy a mít plán ohledně skladování. Kromě toho je dobré nákup konzultovat s odborníky na investice a sběratelství.
Dejte si pozor na vhodné skladování investičního alkoholu
Skladování alkoholu je velmi důležitý aspekt sběratelství, což potvrzuje i Robert Vaněček, investor do alkoholu, majitel a zakladatel projektu Prestige Portfolio, které se zaměřuje na sbírky stařených destilátů: „U sbírání vína je ta problematika trochu složitější než u destilátů, protože v každé lahvi vína probíhá živý proces. Ten můžete vy nebo kdokoli, kdo přijde s lahví do styku, ovlivnit příznivě, či negativně. Je tedy riziko, že víno může být i neprodejné. U destilátů je toto riziko minimální. Dále u investičního vína většinou potřebujete odborného garanta, který vám víno uskladní a dá vám na to razítko. Až za 10, 15, nebo 20 let budete víno prodávat, tak kupující většinou chce vidět nějaké ověření o místu uskladnění. S odborným garantem dostanete očekávané finance, ale na druhé straně musíte počítat s náklady na uskladnění. Pokud jste měl víno patnáct let doma ve vašem sklepě, tak to nemusíte prodat za požadovanou částku. U destilátu většinou tento problém odpadá, protože je to hotový produkt, který se skladuje snáze.“
U všech lahví nicméně platí, že by měly být skladovány mimo sluneční svit, v místech se stálou (nižší) teplotou, rovněž vysoká vlhkost může mít nepříznivý vliv na korek.
Luxusní investiční láhve vína se skladují dokonce na dně oceánu, kam některé z firem umisťují víno v amforách či lahvích. Výhodou mořského dna jsou veskrze stálé podmínky, nepřístupnost kyslíku a slunečního svitu. Příběh a odlišení navíc prodává.
U investičních sudů je nutné počítat s odparem.
Celý rozhovor s Robertem Vaněčkem o investicích do alkoholu si poslechněte v přehrávači:
Jak prodat investiční alkohol?
Vždy záleží, jaký investiční alkohol prodáváte.Jestliže máte některou z českých značek, kromě některých absintů jej v zahraničí prakticky neprodáte.
Proto je vhodné český alkohol nabízet na českém a slovenském trhu, rozhodně je vhodné využít více kanálů na prodej a získat tak tu nejvyšší cenu.
U prémiových značek alkoholu je vhodné využít ověřených obchodníků či aukčních síní. Nejbližší velký trh je Německo, Francie. Zajímavé zhodnocení nabízí i prodej do Asie, například v Indii roste obliba whisky či ginů, protože se jedná o bývalou britskou kolonii.