PODCAST: Chybotisky se cení, ale není chyba jako chyba, říká investor do poštovních známek

Poštovní známky jsou oblíbeným sběratelským, ale i investičním artiklem, do kterého vkládají finance mladí investoři i miliardáři. Na jaké poštovní známky se zaměřit investičně? Kde zjistíte, jaká je cena sbírky poštovních známek po prarodičích? A proč by české poštovní známky znehodnotilo přijetí eura? Na tyto otázky odpovídal v pátém dílu podcastu o alternativních investicích Radek Novák, sběratel poštovních známek a investor do různých alternativních investic.
Jaké poštovní známky jsou investičně zajímavé?
Pokud se bavíme o investování do poštovních známek, tak je potřeba sbírat vybrané rarity, například chybotisky. Ovšem není chybotisk jako chybotisk. Nádherný příklad je americká poštovní známka Inverted Jenny, což je v normálním stavu běžná známka z 20. let 20. století, která do dneška stojí pár centů. Ale vznikl jeden arch, kde je na té známce letadlo vytištěno vzhůru nohama. Američan William T. Robey tento arch zakoupil 14. května 1918 na poštovní přepážce ve Washingtonu DC za cenu, za kterou se prodávaly normální známky. Nicméně zjistil, že je to chybotisk, a ta známka má dneska hodnotu řádově v jednotkách stovek tisíc dolarů za kus.
Poštovní známka Inverted Jenny
Zdroj: Bureau of Engraving and Printing – United States Post Office Department
Tisknou se chybotisky i v dnešní době?
I v současné době se občas stane, že se ve výrobě nebo i v samotném designu známky stane chyba, například každoročně pošty vydávají před Vánocemi známky s vánočními motivy. V roce 2016 byly v Německu vydány takové vánoční známky, jedna stála 70 centů. Po pár dnech bylo zjištěno, že text na známce, kde bylo v několika jazycích napsáno „Veselé Vánoce“ obsahuje gramatické chyby. Známky německá pošta stáhla z prodeje a rychle vytiskla známky nové, bez chyb. Na trhu už ovšem byly chybotisky, které se dnes prodávají po vyšších stovkách eur za kus. A když jsou na dopisu, tak stojí i jednotky tisíc eur za kus. Jestliže tedy máte doma nějaké dopisy z prosince roku 2016 z Německa, tak se podívejte, jestli na nich náhodou není červená vánoční známka s přáním „Veselé Vánoce“ v několika jazycích.
Z jakých zemí jsou poštovní známky cenné?
Určitě jsou to rarity poštovních známek z britských kolonií, protože po těch je poptávka po celém světě. Dále jsou investičně zajímavé staré americké známky řekněme do roku 1900. Měly by to být známky v takzvaném investor grade, což znamená opravdu v té nejvyšší kvalitě. Dobré jsou pak známky Číny. Z koloniální Indie jsou poštovní známky skvělé, protože před lety Indie prohlásila svoje staré poštovní známky za národní kulturní bohatství a zakázala jejich export. Navíc v Indii roste střední třída, která má zájem o poštovní známky, takže Indové skupují známky z celosvětového trhu a do zahraničí se již zpět nedostanou. Na světovém trhu je indických poštovních známek čím dál méně, takže jejich cena roste.
Zdroj: Pixabay
Rozhovor je pouhým zlomkem podcastu, který si poslechněte v přehrávači:
Takže když se rozhodnu investovat do poštovních známek, kde bych měl začít?
Jsou zde veskrze dvě možnosti, stejně jako u ostatních investic. Buďto si začnu sám studovat materiály o poštovních známkách, nebo půjdu k nějakému odborníkovi a prostě si nechám poradit. Může se jednat o člověka, který se tím živí, a zaplatíte mu za tuto službu či nějakou provizi. Anebo najít zapáleného sběratele, který se v tom vyzná, sleduje trh, ale neživí ho to. Literatury je na světě mraky, na internetu se dá najít spoustu věcí o investování do poštovních známek.
Když chci mít poštovní známky jako investici, do které bych si odkládal 5000 korun měsíčně, kde nakoupit první známky? Mám si zajít na poštu, nebo mám sledovat právě burzy?'
Tak na poště určitě ne. Tam je to o náhodě, že bych objevil nějaký chybotisk, a to už zase musím vědět, že to je chybotisk. Možností je několik, například sběratelské burzy, ale v Česku se na nich investiční poštovní známky moc neobjeví. Dále máme aukční domy, které jsou i online. Kromě léta je přes rok každý týden někde aukce, od Los Angeles po Hongkong, Melbourne, Londýn, Prahu, Vídeň, prakticky pořád můžete někde známky kupovat. Ale musím to mít nastudované, nebo můžu jít za nějakým obchodníkem, třeba v Praze nebo v Brně, který tyto věci nabízí. Tam ale zase musíte počítat s vyšší cenou.
Dobré jsou velké aukční portály Aukro či eBay, akorát pozor na padělky, kterých se nabízí opravdu hodně. Na druhou stranu, když se v tom již člověk trochu vyzná, tak se tam dají koupit za hodně dobré peníze velmi zajímavé kousky.
Jak se vyvarovat padělkům? Kupovat od ověřených prodejců?
Ano, buď kupovat od ověřených prodejců, nebo před zaplacením si to nechat od někoho ověřit. Existují celosvětově specializované společnosti, které vystavují atesty na poštovní známky, podobně jako v umění. Když si půjdu koupit Čapka anebo jiného malíře, tak si můžu dojít v Praze do Národní galerie, kde jsou specialisté, kteří mi vystaví atest, že je se jedná o pravý obraz. A to samé funguje i u poštovních známek, ale něco to stojí.
Nicméně, když chci dát 50 tisíc korun za nějakou lepší československou známku a nejsem si jist pravostí, tak je opravdu dobré dát 5000 korun za atest, protože i samotný atest zvyšuje hodnotu známky.
Jsou nějaká tvrdá data, která jasně ukazují zhodnocení známek?
Takových dat existuje spoustu. U poštovních známek – stejně jako u mincí či umění – je výhoda, že se tyto vzácné předměty obchodují na aukcích či v přímém prodeji již více než 100 let. Takže jejich ceny se dají dohledat dlouhé desítky let zpět.
Co se nedá dohledat v aukcích, tak se potom najde třeba v katalozích, protože na poštovní známky vycházejí katalogy, zpravidla každý rok. Ale pozor, katalogová cena se nerovná tržní cena. U zahraničních katalogů je to zpravidla tak, že tržní cena je výrazně nižší než cena katalogová. Naopak československé známky jsou taková anomálie, kdy je katalogová cena výrazně nižší než cena tržní. Československé známky hlavně z první republiky jsou v posledních letech na trhu velmi ceněny a jsou za ně placeny neuvěřitelné částky, které katalog nedokáže reflektovat.
Vyplatí se nakupovat na sociálních sítích?
Na sociálních sítích se dají bez problémů koupit poštovní známky, ale je tam i spoustu padělků. Já sám sleduji 15 až 20 skupin celosvětově. A všude již léta nabízí třeba jeden rumunský obchodník padělky. A objevují se noví a noví sběratelé, kteří mu na to naletí. Já pod jeho posty natvrdo píši, že se jedná o padělky a že by všichni kupující měli být hodně opatrní, což je takovým základním pravidlem při nákupu na sociálních sítích.
Jak jsou na tom poštovní známky a inflace? Pokryje růst cen poštovních známek inflaci v současné době, nebo spíš poštovní známky jako konzervativnější produkt pokulhávají za rychlým růstem cenové hladiny během posledních let?
Ze své zkušenosti si troufnu tvrdit, že pokud jsem nakoupil známky za dobré peníze, tak mi dnešní inflaci nárůst hodnoty známky pokryje. Dá se to potvrdit i nějakými nabídkami a prodeji na trhu, které proběhly v posledních letech.
Máme tady poslední dva roky dvoucifernou inflaci, ale u většiny poštovních známek se bavíme o investování na minimálně 5 až 10 let, takže když se to zprůměruje, tak úplně bez problému, s přehledem. Ale já nepatřím mezi lidi, kteří by říkali, že poštovní známky se zhodnotí o 20 procent ročně. Spíše říkám, že se zhodnotí o takových sedm, osm, deset procent ročně bez problémů, tam nemám sebemenší strach. U známek je zatím stále převis poptávky nad nabídkou. Těch rarit je výrazně méně, než kolik je sběratelů, kteří by je chtěli mít ve své sbírce, aby si zaplnili to svoje poslední místečko. Takových sběratelských předmětů, potažmo alternativních investic, je strašně málo na trhu.
Tip: Filatelista Mádl: V Česku se ročně zobchodují poštovní známky za miliardu
Co čeští, respektive českoslovenští prezidenti? Velký boom teď byl se známkami s Petrem Pavlem, vyplatí se prezidentské známky na investici?
Protože je to písmenková známka (B), tak tím, jak pošta bude nadále zdražovat, hodnota poroste a z tohoto důvodu se to vyplatí. Jinak v žádném případě. Prostě to je běžná známka, které se vytisklo, jestli se nepletu, sto tisíc kusů. V Česku je pár desítek tisíc sběratelů, kteří potřebují od každé známky jednu, což jim stačí, takže není to investiční známka.
Podobné je to u limitovaných emisí mincí či bankovek, kterých Česká národní banka vydá několik desítek tisíc, ale v ČR není tolik sběratelů. Na začátku na tom vydělají překupníci, protože to prodají koncovému zákazníkovi, který se v tom nevyzná. Ceny jsou vysoké první dva týdny, ale pak už cena jde dolů a ustálí se někde níže. To stejné jsme zažili třeba s Ukrajinou s jejich slavnou poštovní známkou „Ruská válečná lodi, jdi do prdele“, která se celosvětově, nejenom u nás, prodávala třeba za 100 eur kus. A přitom Ukrajinci to kupovali na poště za přibližně 20 korun. Překupníci na tom vydělali velké peníze, ale investičně jsou to absolutně bezcenné známky. Těchto známek bylo vydáno jeden milion kusů. Sběratelsky super, ale na dlouhodobou investici v žádném případě ne. To stejné potkalo i známky s Petrem Pavlem, které prostě jako dlouhodobá investice nejsou výhodné.
UPOZORNĚNÍ: Každá investice s sebou nese riziko ztráty hodnoty. Článek není investičním doporučením webu Finance.cz.
Co dalšího v podcastu o investicích do poštovních známek uslyšíte?
- Na jaké časové období se zaměřit v české historii?
- V jakých dalších zemích nakupovat poštovní známky?
- Proč se vyhnout novým poštovním známkám z Afriky?
- Co poštovní známky ze Severní a Jižní Ameriky?
- Jak se liší rakouští investoři do poštovních známek od českých?
- Jak správně pečovat o poštovní známky?
- Co NFT a poštovní známky? Vyplatí se koupit „elektronický kousek“ poštovní známky?
- Jaká je budoucnost poštovních známek?
Poslechněte si další díly podcastu o alternativních investicích:
Igor Sirota: Do hodinek investujte podle svých zájmů a osobnosti, radí sběratel
Michal Saviory: Nejlepší investice do Lega? Hlavně sety ze Star Wars, Harryho Pottera či Architecture
Hvězdný McDavid stojí desetitisíce, a to nevyhrál NHL, říká sběratel hokejových karet