Finance.cz  »  Spotřebitel

Velikonoční prázdniny jsou tu, jak vycházejí svátky a prázdniny na školní rok 2026/2027?

Aktualizováno dnes 17:08
Za rohem jsou Velikonoce a v květnu nás čekají ještě 2 svátky. Kdy děti dostanou letos vysvědčení? A jak vycházejí podzimní, vánoční či jarní prázdniny ve školním roce 2026/2027? Jak vycházejí svátky v příštím školním roce?
Autor: Shutterstock
Michal Bureš
15. 7. 2025

Sdílet

Velikonoční prázdniny začínají ve čtvrtek 2. dubna, Velký pátek je svátek a v roce 2026 vycházejí na 3. dubna, Velikonoční pondělí na 6. dubna 2026. Do lavic se školáci vrací v úterý 7. dubna 2026. Další volno pro žáky již v dubnu není, ale jarní svátky v roce 2026 vycházejí velmi přívětivě.

Co se dozvíte v článku
  1. Svátky v květnu 2026 vycházejí na pátek
  2. Konec školního roku 2025/2026 vycházejí na úterý
  3. Kdy začíná školní rok 2026/2027?
  4. Podzimní prázdniny a státní svátky na podzim 2026
  5. Vánoční prázdniny v roce 2026 a pololetní prázdniny v roce 2027
  6. Kdy budou jarní prázdniny na jaře 2027?
  7. Velikonoční prázdniny ve školním roce 2026/2027 začínají 25. března
  8. Konec školního roku 2026/2027, kdy začínají letní prázdniny v roce 2027?
  9. Kdy začíná školní rok 2027/2028?
  10. Jaké další volno mohou děti mít? Ředitelské, a to až 5 dní ve školním roce
  11. Přehled volných dnů a prázdnin ve školním roce 2026/2027

Svátky v květnu 2026 vycházejí na pátek

Květnové svátky vycházejí na pátek, tedy 1. května je Svátek práce a 8. května oslavíme Den vítězství, a lidé si mohou naplánovat dovolenou na prodloužený víkend.

Konec školního roku 2025/2026 vycházejí na úterý

Vysvědčení bude většině žáků předáno v úterý 30. června 2026, tímto dnem končí školní rok 2025/2026 a ve středu 1. července 2026 začínají žákům základních a středních škol letní prázdniny.

Kdy začíná školní rok 2026/2027?

Školní rok 2026/2027 začíná v úterý 1. září 2026.

Podzimní prázdniny a státní svátky na podzim 2026

Státní svátky na podzim 2026 jsou celkem tři:

  • 28. září, Den české státnosti, bude v pondělí,
  • 28. října, Den vzniku samostatného Československa, bude ve středu, navazují na něj podzimní prázdniny, které ve čtvrtek 29. října a v pátek 30. října
  • 17. listopadu, Den boje za svobodu a demokracii, připadá na úterý.

Vánoční prázdniny v roce 2026 a pololetní prázdniny v roce 2027

Vánoční prázdniny začínají ve středu 23. prosince 2026 a končí v neděli 3. ledna 2027.

Štědrý den vychází na čtvrtek, První svátek vánoční na pátek a Druhý svátek vánoční na sobotu. Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2027.

V zimě 2026/2027 čeká děti ještě pololetní vysvědčení, které se bude žákům a studentům předávat ve čtvrtek 28. ledna 2027, a pololetní prázdniny jsou v pátek 29. ledna 2027.

Druhé pololetí začíná pro většinu žáků v pondělí 1. února 2027, části okresů začínají jarní prázdniny.

Kdy budou jarní prázdniny na jaře 2027?

Termíny jarních prázdnin se pohybují od 1. února do 14. března a jsou rozděleny po okresech. Nezáleží na tom, v jakém okrese žák bydlí, ale v jakém okrese sídlí škola.

Pro jednotlivé okresy a pražské obvody byly jarní prázdniny pro rok 2026/2027 stanoveny Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy takto:

Termín                                         

Okresy, obvody hl. města Prahy                                                                                                                                                               
1. 2. – 7. 2. 2027 Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál
8. 2. – 14. 2. 2027 Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník
15. 2. – 21. 2. 2027 Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město, Prostějov 
22. 2. – 28. 2. 2027 Praha 1 až 5*, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Karviná 
1. 3. – 7. 3. 2027 Praha 6 až 10**, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek 
8. 3. – 14. 3. 2027 Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín 

Zdroj: MŠMT

Praha 1 až 5 jsou městské části: Praha 1, Praha 2, Praha 3, Praha 4, Praha 5, Praha 11, Praha 12, Praha 13, Praha 16, Praha-Kunratice, Praha-Libuš, Praha-Lipence, Praha-Lochkov, Praha-Řeporyje, Praha-Slivenec, Praha-Šeberov, Praha-Újezd, Praha-Velká Chuchle, Praha-Zbraslav, Praha-Zličín.

Praha 6 až 10 jsou městské části: Praha 6, Praha 7, Praha 8, Praha 9, Praha 10, Praha 14, Praha 15, Praha 17, Praha 18, Praha 19, Praha 20, Praha 21, Praha 22, Praha-Kolovraty, Praha-Běchovice, Praha-Benice, Praha-Březiněves, Praha-Čakovice, Praha-Ďáblice, Praha – Dolní Chabry, Praha – Dolní Měcholupy, Praha – Dolní Počernice, Praha-Dubeč, Praha-Klánovice, Praha-Koloděje, Praha-Královice, Praha-Křeslice, Praha-Lysolaje, Praha-Nebušice, Praha-Nedvězí, Praha-Petrovice, Praha – Přední Kopanina, Praha-Satalice, Praha-Suchdol, Praha-Štěrboholy, Praha-Troja, Praha-Vinoř.

Jestliže nevíte, do jakého okresu vaše škola spadá, navštivte stránky státní správy ČR. Pokud jste obyvatelem Prahy a nejste si jisti, do které části spadá škola, podrobný přehled přináší Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Velikonoční prázdniny ve školním roce 2026/2027 začínají 25. března

Velikonoční prázdniny začínají ve čtvrtek 25. března 2027, volno o Velikonocích bude do pondělí 2. března 2027.

Květnové svátky, Svátek práce (1. května) a Den vítězství (8. května) vycházejí na sobotu.

Konec školního roku 2026/2027, kdy začínají letní prázdniny v roce 2027?

Pro vysvědčení si většina žáků půjde ve středu 30. června 2027, tímto dnem skončí školní rok 2026/2027 a ve čtvrtek 1. července 2027 začínají letní prázdniny.

Kdy začíná školní rok 2027/2028?

Začátek školního roku 2027/2028 bude ve středu 1. září 2027.

Jaké další volno mohou děti mít? Ředitelské, a to až 5 dní ve školním roce

Ředitel školy má pravomoc stanovit ředitelské volno, a to až 5 dnů ve školním roce a je to plně v jeho kompetenci.

Přehled volných dnů a prázdnin ve školním roce 2026/2027

Na závěr ještě shrnujeme všechny volné školní dny a svátky ve školním roce 2026/2027 v následující tabulce:

Datum volna Den volna Důvod volna
28. září 2026 Pondělí Den české státnosti
28. října 2026 Středa Den vzniku samostatného Československa
29. a 30. října 2026 Čtvrtek a pátek Podzimní prázdniny
17. listopadu 2026 Úterý Den boje za svobodu a demokracii
23. prosince 2026 až 3. ledna 2027 Středa až neděle Vánoční prázdniny s víkendy
29. ledna 2027 Pátek  Pololetní prázdniny
podle okresu (od 1. února do 14. března 2027) Celý týden Jarní prázdniny
25. března až do 29. března 2027 Čtvrtek až pondělí Velikonoční prázdniny
1. května 2027 Sobota Svátek práce
8. května 2027 Sobota Den vítězství
1. červenec až 31. srpen 2027 Čtvrtek, úterý Letní prázdniny
  • Našli jste v článku chybu?

Více o autorovi

Michal Bureš

Šéfredaktor Finance.cz. Věnuje se daním, důchodům, makroekonomice, spotřebitelskému chování a finančním produktů.

Témata:




