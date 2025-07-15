Velikonoční prázdniny jsou tu, jak vycházejí svátky a prázdniny na školní rok 2026/2027?

Velikonoční prázdniny začínají ve čtvrtek 2. dubna, Velký pátek je svátek a v roce 2026 vycházejí na 3. dubna, Velikonoční pondělí na 6. dubna 2026. Do lavic se školáci vrací v úterý 7. dubna 2026. Další volno pro žáky již v dubnu není, ale jarní svátky v roce 2026 vycházejí velmi přívětivě.
Svátky v květnu 2026 vycházejí na pátek
Květnové svátky vycházejí na pátek, tedy 1. května je Svátek práce a 8. května oslavíme Den vítězství, a lidé si mohou naplánovat dovolenou na prodloužený víkend.
Konec školního roku 2025/2026 vycházejí na úterý
Vysvědčení bude většině žáků předáno v úterý 30. června 2026, tímto dnem končí školní rok 2025/2026 a ve středu 1. července 2026 začínají žákům základních a středních škol letní prázdniny.
Kdy začíná školní rok 2026/2027?
Školní rok 2026/2027 začíná v úterý 1. září 2026.
Podzimní prázdniny a státní svátky na podzim 2026
Státní svátky na podzim 2026 jsou celkem tři:
- 28. září, Den české státnosti, bude v pondělí,
- 28. října, Den vzniku samostatného Československa, bude ve středu, navazují na něj podzimní prázdniny, které ve čtvrtek 29. října a v pátek 30. října
- 17. listopadu, Den boje za svobodu a demokracii, připadá na úterý.
Vánoční prázdniny v roce 2026 a pololetní prázdniny v roce 2027
Vánoční prázdniny začínají ve středu 23. prosince 2026 a končí v neděli 3. ledna 2027.
Štědrý den vychází na čtvrtek, První svátek vánoční na pátek a Druhý svátek vánoční na sobotu. Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2027.
V zimě 2026/2027 čeká děti ještě pololetní vysvědčení, které se bude žákům a studentům předávat ve čtvrtek 28. ledna 2027, a pololetní prázdniny jsou v pátek 29. ledna 2027.
Druhé pololetí začíná pro většinu žáků v pondělí 1. února 2027, části okresů začínají jarní prázdniny.
Kdy budou jarní prázdniny na jaře 2027?
Termíny jarních prázdnin se pohybují od 1. února do 14. března a jsou rozděleny po okresech. Nezáleží na tom, v jakém okrese žák bydlí, ale v jakém okrese sídlí škola.
Pro jednotlivé okresy a pražské obvody byly jarní prázdniny pro rok 2026/2027 stanoveny Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy takto:
|
Termín
|
Okresy, obvody hl. města Prahy
|1. 2. – 7. 2. 2027
|Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál
|8. 2. – 14. 2. 2027
|Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník
|15. 2. – 21. 2. 2027
|Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město, Prostějov
|22. 2. – 28. 2. 2027
|Praha 1 až 5*, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Karviná
|1. 3. – 7. 3. 2027
|Praha 6 až 10**, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek
|8. 3. – 14. 3. 2027
|Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín
Zdroj: MŠMT
Praha 1 až 5 jsou městské části: Praha 1, Praha 2, Praha 3, Praha 4, Praha 5, Praha 11, Praha 12, Praha 13, Praha 16, Praha-Kunratice, Praha-Libuš, Praha-Lipence, Praha-Lochkov, Praha-Řeporyje, Praha-Slivenec, Praha-Šeberov, Praha-Újezd, Praha-Velká Chuchle, Praha-Zbraslav, Praha-Zličín.
Praha 6 až 10 jsou městské části: Praha 6, Praha 7, Praha 8, Praha 9, Praha 10, Praha 14, Praha 15, Praha 17, Praha 18, Praha 19, Praha 20, Praha 21, Praha 22, Praha-Kolovraty, Praha-Běchovice, Praha-Benice, Praha-Březiněves, Praha-Čakovice, Praha-Ďáblice, Praha – Dolní Chabry, Praha – Dolní Měcholupy, Praha – Dolní Počernice, Praha-Dubeč, Praha-Klánovice, Praha-Koloděje, Praha-Královice, Praha-Křeslice, Praha-Lysolaje, Praha-Nebušice, Praha-Nedvězí, Praha-Petrovice, Praha – Přední Kopanina, Praha-Satalice, Praha-Suchdol, Praha-Štěrboholy, Praha-Troja, Praha-Vinoř.
Jestliže nevíte, do jakého okresu vaše škola spadá, navštivte stránky státní správy ČR. Pokud jste obyvatelem Prahy a nejste si jisti, do které části spadá škola, podrobný přehled přináší Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
Velikonoční prázdniny ve školním roce 2026/2027 začínají 25. března
Velikonoční prázdniny začínají ve čtvrtek 25. března 2027, volno o Velikonocích bude do pondělí 2. března 2027.
Květnové svátky, Svátek práce (1. května) a Den vítězství (8. května) vycházejí na sobotu.
Konec školního roku 2026/2027, kdy začínají letní prázdniny v roce 2027?
Pro vysvědčení si většina žáků půjde ve středu 30. června 2027, tímto dnem skončí školní rok 2026/2027 a ve čtvrtek 1. července 2027 začínají letní prázdniny.
Kdy začíná školní rok 2027/2028?
Začátek školního roku 2027/2028 bude ve středu 1. září 2027.
Jaké další volno mohou děti mít? Ředitelské, a to až 5 dní ve školním roce
Ředitel školy má pravomoc stanovit ředitelské volno, a to až 5 dnů ve školním roce a je to plně v jeho kompetenci.
Přehled volných dnů a prázdnin ve školním roce 2026/2027
Na závěr ještě shrnujeme všechny volné školní dny a svátky ve školním roce 2026/2027 v následující tabulce:
|Datum volna
|Den volna
|Důvod volna
|28. září 2026
|Pondělí
|Den české státnosti
|28. října 2026
|Středa
|Den vzniku samostatného Československa
|29. a 30. října 2026
|Čtvrtek a pátek
|Podzimní prázdniny
|17. listopadu 2026
|Úterý
|Den boje za svobodu a demokracii
|23. prosince 2026 až 3. ledna 2027
|Středa až neděle
|Vánoční prázdniny s víkendy
|29. ledna 2027
|Pátek
|Pololetní prázdniny
|podle okresu (od 1. února do 14. března 2027)
|Celý týden
|Jarní prázdniny
|25. března až do 29. března 2027
|Čtvrtek až pondělí
|Velikonoční prázdniny
|1. května 2027
|Sobota
|Svátek práce
|8. května 2027
|Sobota
|Den vítězství
|1. červenec až 31. srpen 2027
|Čtvrtek, úterý
|Letní prázdniny