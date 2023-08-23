Povinné ručení pro elektrokoloběžky, zvýšení pojistného plnění a pozvolný konec zelených karet schválila vláda

Cílem návrhu je především zakomponování přijaté evropské směrnice do českého právního řádu a větší zamezení provozu vozidel bez povinného ručení.
Povinné ručení je sjednáváno za účelem krytí škod na zdraví a majetku, které způsobí řidič provozem svého vozidla dalším osobám. Za provoz vozidla bez sjednaného pojištění hrozí řidičům pokuty až do výše 40 000 Kč.
- Omezení zelené karty
- Provoz vozidla podle zákona
- Povinnost sjednání povinného ručení se dotkne nových vozidel
- Zvýšení minimální hranice pojistného plnění
Řidiči již nebudou muset prokazovat pojištění vozidla zelenou kartou
Od 1. ledna 2009 se pojištění vozidla prokazuje pouze tzv. zelenou kartou. Tímto dokladem se řidič prokazuje i na cestách v dalších evropských státech (případně dalších státech mimo Evropu).
Návrh zákona však tuto povinnost při dopravních kontrolách ruší. Nově si mají informace o zákonném pojištění předávat pojišťovny, Ministerstvo dopravy, policie i obecní úřady digitalizovanou cestou. Povinnost prokazovat se zelenou kartou má však skončit pouze na území ČR.
Tento nový systém by měl být zaveden až po uplynutí 6 měsíců od nabytí účinnosti zákona, aby se dotčené státní orgány mohly dostatečně na nový způsob přenosu online dat připravit. Z toho důvodu mohou řidiči očekávat jízdu bez zelené karty až od července roku 2024.
Nové vymezení provozu vozidla
Podle návrhu zákona se nyní začne provoz vozidla pro účely pojištění odpovědnosti vykládat jako: „Jakékoliv použití vozidla odpovídající jeho obvyklé funkci jako dopravního prostředku, a to bez ohledu na terén, ve kterém je vozidlo použito, a na to, zda stojí, nebo je v pohybu.“
Funkce dopravního prostředku se má vykládat jako činnost, která umožňuje vědomou přepravu osob, nákladu nebo zvířat po pozemních komunikacích, a to i po těch, které k tomuto pohybu nejsou určeny. Ke krytí škod by tak mělo docházet i přesto, že bylo vozidlo použité mimo určenou komunikaci.
Povinné ručení se začne vztahovat i na elektrické koloběžky
Povinnost sjednat povinné ručení se má nově vztahovat na motorová vozidla, jejichž maximální konstrukční rychlost je vyšší než 25 km/h (maximální rychlost v provozu určená výrobcem). Rovněž také na vozidla s maximální konstrukční rychlostí vyšší než 14 km/h, pokud je jejich provozní hmotnost větší než 25 kg. Pojišťovací povinnost se začne vztahovat i na tzv. přípojná vozidla.
Pojištění se dotkne i vozidel, která nejsou primárně určena k provozu na pozemních komunikacích a zároveň splňují výše uvedené technické parametry. Která to jsou?
-
Elektrické koloběžky,
-
zahradní traktůrky (výjimka bude pro provoz na soukromém pozemku provozovatele),
-
segway,
-
golfová vozítka,
-
sněžné skútry.
Výjimky z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
Na elektrokola se povinné ručení vztahovat nemá, poněvadž se u nich za hlavní pohon počítá využití lidské síly – šlapání. Výjimku dostaly také invalidní vozíky.
S účinností novely zákona se nebude povinné ručení vztahovat ani na motoristické závody a soutěže. Pořadatelům těchto soutěží návrh zákona ukládá sjednat alternativní formu pojištění, která by kryla újmu na majetku a zdraví třetích osob. V případě nesplnění této zákonné povinnosti bude rozsah škody hrazen z garančního fondu a následně vymáhán Českou kanceláří pojistitelů po viníkovi.
Minimální pojistné plnění se zvýší na 50 milionů korun
Pojistné plnění vyplácejí pojišťovny osobám, kterým vznikla škoda na majetku nebo na zdraví. V současné době je minimální výše pojistného plnění z „povinného ručení“ ve výši 35 milionů korun, to znamená, že pojišťovna hradí škodu maximálně do této výše. Provozovatel vozidla však má možnost si pojistné plnění sjednat vyšší, samozřejmě pak platí vyšší pojistné.
Novela zákona má minimální limit navýšit z 35 milionů na 50 milionů korun. Dosavadní minimální limit již není kvůli rostoucím nákladům dostačující na to, aby některým poškozeným plně nahradil škodu nebo zdravotní péči.
Pojišťovny budou muset nabízet novým klientům povinné ručení s minimálním krytím v nové částce a stálým klientům pojištění navýšit na zákonnou hranici. S ohledem na zvýšení minimálních limitů se dá předpokládat zvýšení nákladů na pojištění. Řidiči tak v dohledné době zaplatí pojišťovnám na povinném ručení více.
Předpokládaný termín účinnosti zákona se navrhuje na 23. prosince 2023.
