Pět průšvihů s autem, ze kterých vám povinné ručení nepomůže

Povinné ručení musí mít sjednané každé auto, které se pohybuje na českých komunikacích. Lidé ale někdy na toto pojištění spoléhají až příliš. Existuje přitom řada situací, kdy vám povinné ručení nepomůže.
- Když způsobíte škodu sobě nebo blízkým
- Škody v souvislosti s přívěsem a návěsem
- Zapomněli jste zajet včas na STK?
- Způsobili jste škodu při teroristické nebo válečné události?
- Nesepsali jste záznam?
Když způsobíte škodu sobě nebo blízkým
Povinné ručení si sjednáváte proto, abyste byli kryti v případě, že způsobíte škodu někomu jinému. V případě, že způsobíte škodu sami sobě na svém voze, povinné ručení to nekryje. Museli byste mít sjednané havarijní pojištění. S tím ale lidé většinou počítají.
Pojišťovny ovšem mají ve výlukách i situaci, kdy způsobíte majetkovou škodu svému manželovi nebo osobě, která s vámi žije ve společné domácnosti. Pokud tedy ráno při couvání z garáže omylem urazíte zrcátko na manželově či přítelově voze, je dost možné, že povinné ručení takovou škodu nepokryje.
A totéž platí i v případě, že dojde ke střetu dvou vozidel, která ale patří stejnému majiteli. Pokud tedy jezdíte jedním vozem, druhé jste půjčili dobrému kamarádovi a dojde ke střetu, pojištění vás nezachrání.
Škody v souvislosti s přívěsem a návěsem
Setkat se můžete také s tím, že povinné ručení má ve výlukách případy, kdy škoda vznikne mezi vozidlem a přívěsem či návěsem. V takových situacích pojišťovna od pojistného plnění ustupuje a nic vám nevyplatí.
Tip: Jak je to s nárokem na odškodné při dopravní nehodě?
Zapomněli jste zajet včas na STK?
Pojišťovny také mají právo zamítnout vám pojistné plnění ve chvíli, kdy způsobíte škodu někomu jinému, ale vaše vozidlo nemá platnou technickou kontrolu. Nemusí jít z vaší strany o žádný úmysl, je možné, že jste jenom zapomněli, nebo se neobjednali včas. Podle zákona ale bez platné technické kontroly nesmíte vůbec vyjet na silnici.
V praxi se pak setkáte s tím, že některé pojišťovny mohou situaci zkoumat podrobněji a posuzovat, jestli vaše chybějící technická kontrola a současný stav vozu mohly mít vliv na zapříčinění nehody apod. Pokud usoudí, že nikoli, pojistné plnění možná jen zkrátí. Záleží ale na přístupu pojišťovny. Na základě pojistných podmínek má právo vám pojistné plnění zamítnout.
Tip: Jak postupovat při dopravní nehodě v zahraničí?
Způsobili jste škodu při teroristické nebo válečné události?
Pojišťovna nekryje ani situace, kdy sice způsobíte škodu svým vozidlem, ale je to za specifických okolností. Například během teroristické nebo válečné události. V takové chvíli nemusí hrát roli ani fakt, že jste o dané události nevěděli a místem jste jen projížděli. I nevědomky jste se mohli stát součástí celé situace a v jejím důsledku nakonec neúmyslně poškodit i cizí vozidlo.
Totéž platí i pro případy, kdy se se svým autem účastníte nějakého motoristického závodu nebo soutěže. Pokud poškodíte cizí vozidlo během konání akce, na plnění od pojišťovny se spolehnout nemůžete.
Tip: Lze požadovat odškodné při havárii vozidel MHD?
Nesepsali jste záznam?
A nakonec jeden úřední a formalistický důvod. Pokud už k nehodě dojde, trvejte vždy na sepsání záznamu, a to bez zbytečného odkladu. Pokud záznam nesepíšete nebo dopravní nehodu včas neoznámíte, může to být pro pojišťovnu důvod k odmítnutí pojistného plnění.
Její argument bude jednoduchý – absence záznamu o nehodě, případně policejního záznamu je pro ni komplikací při šetření celé události, zkrátka jí chybí dostatek podkladů.