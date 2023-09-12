Finance.cz  »  Pojištění  »  O kolik by mohlo zdražit povinné ručení? Elektrokoloběžka vyjde podobně jako slabší motorka

O kolik by mohlo zdražit povinné ručení? Elektrokoloběžka vyjde podobně jako slabší motorka

Změny v povinném ručení nyní projedná Poslanecká sněmovna. S účinností některých z nich se počítá už od 23. prosince letošního roku. Již teď se můžeme podívat na to, jaký vliv by měla novela zákona na majitele a provozovatele vozidel.

Autor: Shutterstock
Veronika Němcová
12. 9. 2023

Sdílet

Projednávaný návrh zákona má rozšířit povinnost platit povinné ručení na některá elektrická vozítka, zrušit na území ČR zelené karty a navýšit minimální hranici pojistného plnění. O změnách jsme vás informovali v tomto článku.

Změny mohou očekávat převážně ti klienti, kteří mají na povinné ručení uzavřené staré smlouvy

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, běžně zvané povinné ručení, je povinen sjednat každý provozovatel vozidla. Povinné ručení se nyní sjednává s plněním v minimální výši 35 milionů korun. Tato částka však již mnohdy nestačí k pokrytí škod na majetku a zdraví poškozeného. Ministerstvo financí tak požaduje zvýšit minimální hranici plnění na 50 milionů korun. Lze tedy očekávat, že si řidiči na povinném ručení v budoucnu připlatí.

V současné době již málokterá pojišťovna nabízí nejnižší pojistný limit 35 milionů korun, často začínají až od 50 milionů korun. Staré smlouvy, které jsou uzavřené na nejnižší možný limit, budou muset po účinnosti zákona pojišťovny navýšit na požadovaných 50 milionu korun.

I přesto, že na pokrytí škod na majetku je vypláceno pojistné plnění častěji, jsou to právě škody na zdraví, které mohou narůst do několikamilionových částek.

K navýšení limitů v pojistném plnění se vyjádřil také Martin Daneš, ředitel portálu Srovnejto.cz. „V tom drahém autě totiž může sedět někdo, kdo má vyšší příjem, a pokud je nehoda vaše vina, budete mu muset uhradit ušlý zisk. Pokud bude mít vážnější zranění a bude se léčit déle nebo třeba s trvalými následky, po celou dobu mu musíte platit náklady na léčení i rozdíl v příjmech před nehodou a po nehodě. To je právě ta nejvyšší částka z celého pojistného krytí.“

Nově uzavřené smlouvy budou od účinnosti zákona uzavírány již pouze s novou výší pojistného plnění. 

Tip: Pět průšvihů s autem, ze kterých vám povinné ručení nepomůže

Navýšení minimálního limitu může zvýšit roční cenu pojištění o pár stovek

Změna zákona by neměla radikálně navýšit roční cenu pojištění. Předpokládá se, že se ceny zvýší jen v řádu stovek.

Příklad:

  • Škoda Fabia
  • 34letý řidič bez nehod
  • žije v menší obci na Zlínsku 

U současných limitů 35 mil./35 mil. platí ročně 2250 korun.
U vyšších limitů 60 mil./ 60 mil. by platil 2405 korun.

Rozdíl je tedy 155 korun ročně. 

Příklad:

  • Volvo V40
  • 22letý řidič se dvěma nehodami
  • žije v Praze

U současných limitů 35 mil./35 mil. platí ročně 17 583 korun.
U vyšších limitů 70 mil./ 70 mil. by platil 18 005 korun.

Rozdíl je tedy 422 korun ročně.

Povinné ručení na elektrické koloběžky bude stát podobně jako u slabších motorek

Vzhledem k tomu, že se povinné ručení s nejvyšší pravděpodobností vztáhne i elektrické koloběžky a jiná elektrická vozítka, připravil portál Srovnejto.cz návrh, kolik by majitelé těchto zařízení mohli na povinném ručení zaplatit. Ročně by mělo vyjít na pár stovek.

Tip

Povinné ručení na míru? Poradíme!

Najděte si povinné ručení podle svých představ. Srovnáme vám nabídky všech pojišťoven a najdeme nejlepší cenu na trhu. Stačí zadat SPZ.

Nejlepší povinné ručení

„Povinné ručení se už nyní týká silných koloběžek, jejichž výkon přesahuje 250 W. Na takové stroje zákon pohlíží jako na mopedy. Aby mohly legálně vyjet, musí podstoupit proces registrace a splnit i další podmínky. A mimo jiné pak nemají co dělat třeba na cyklostezkách. To samé platí a bude platit i po zpřísnění podmínek, pro situace, kdy si jezdec na elektrické koloběžce svévolně vypne omezovač rychlosti,“ uvedla Nela Maťašeje, mluvčí pojišťovny Direct.

Pojištění elektrických koloběžek by pak podle vyjádření portálu Srovnejto.cz mělo finančně vyjít podobně jako v současné době u slabší motorky.

Příklad:

  • starší Jawa 353 z roku 1958
  • 34letý řidič , 
  • malá obec ve Středočeském kraji

Nejnižší pojistné vychází na cca 59 korun ročně. U dalších pojišťoven vychází cca na 300–400 Kč ročně.

Příklad:

  • Elektrická motorka 4 kW z roku 2022,
  • 56letý řidič 
  • menší obec

Nejnižší pojištění vychází na 175 korun ročně. Nejdražší pak lehce pod 500 korun ročně. 

Na otázky týkající se povinného ručení elektrokoloběžek odpověděl  Jakub Mazal, analytik pojištění ze společnosti Sirius Finance.

Bude nabízet povinné ručení na koloběžky i někdo jiný než pojišťovny? Například samotní prodejci?
Aby mohli prodejci zprostředkovávat povinné ručení či havarijní pojištění, musejí mít licenci od České národní banky. Z tohoto pohledu nepředpokládám, že online prodejci jako Alza a další budou toto pojištění nabízet. Na druhou stranu si tuto možnost dokážu představit u koupi elektrokoloběžek například v Datartu (v kamenných prodejnách), kde bude proškolený personál. I přes tuto možnost bych ale doporučil pojištění vždy řešit s odborníkem.

Dá se odhadovat, kolik by takové povinné ručení mohlo stát?
Na otázku ceny povinného ručení pro elektrokoloběžky ještě nelze jednoznačně odpovědět. Očekávám, že se cena bude pohybovat níže než u pojištění motorky. To stojí aktuálně v průměru 1000 Kč ročně. V rámci povinného ručení je vícero kritérií, které rozhodují o finální ceně za pojištění.

Jaký druh pojištění byste doporučil nad rámec povinného ručení při pravidelné jízdě na elektrokoloběžce?
Doporučoval bych minimálně pojištění odpovědnosti z běžného života, které kryje škody způsobené třetím osobám. Toto připojištění kryje škody nejrůznějšího charakteru, od rozbití zboží například v obchodě až po těžkou újmu na zdraví třetí osobě. Majitelé elektrokoloběžek by měli také myslet na své zdraví, proto by neměli zapomínat na kvalitní životní pojištění, které by krylo škody například v případě těžkého pádu.

Jestliže se zahradním traktůrkem vyjedete ze své zahrady, musíte mít sjednané povinné ručení

Zvláštním případem mají být zahradní traktůrky. Ty povinné ručení nebudou mít muset tehdy, když se s nimi majitelé budou projíždět po svém soukromém pozemku. Jestliže s nimi vyjedou na veřejné prostranství, povinné ručení se na ně již vztahovat bude.

Zdroj: Srovnejto.cz, Sirius Finance

Čtěte také:

Jak se do ceny započítává bonus na povinné ručení, když je auto „na firmu“?

školení pri začínající mzdové účetní

6 věcí, které možná nevíte o havarijním pojištění

Prodávat nasbírané houby z cizího lesa je zakázané, apeluje na houbaře ministerstvo

  • Našli jste v článku chybu?

Více o autorovi

Veronika Němcová

Veronika Němcová

Redaktorka Finance.cz. Věnuje se legislativním změnám v pracovním právu, sociální sféře a nájemních vztazích.

Komerční sdělení

Zajímavé odkazy

Daňové formuláře Daňové formuláře Mzdová kalkulačka Mzdová kalkulačka Veřejné registry Veřejné registry Převodník měn Převodník měn Rodičovský příspěvek Rodičovský příspěvek Kalkulačka superdávky Kalkulačka superdávky

Dále u nás najdete

Proč emoce prodávají víc než slevy? Pohled na vánoční kampaně

Juraj Polerecký vede český a slovenský marketing Microsoftu

NexPhone připojíte k monitoru a máte pracovní počítač

Microsoft má za sebou úspěšný kvartál, investoři jsou ale nervózní

Jen desetina nemocnic plní požadavky na kyberbezpečnost

Kdo dostane na podpoře 38, 25 nebo 19 tisíc?

Trump chce nejlepší ledoborce navzdory zákonům koupit z Finska

Alza začala prodávat organizéry oblíbené mezi bastlíři

Poslední den na přiznání k dani z nemovitostí a dani silniční

U všech zaměstnanců se bude hlásit dosažené vzdělání

AI v podnikání: Buzzword, nebo realita?

Konec soukromí jak ho známe?

Notepad++ byl šest měsíců pod kontrolou čínských hackerů

Oblíbený Notepad++ půl roku kontrolovali hackeři

Šílené ceny pamětí zdražují i oblíbené Raspberry Pi

Příznaky menopauzy mohou vypadat úplně jinak než jako návaly

Na magnetické rezonanci nedaleko Prahy mají volno

Obchody stahují z prodeje dubajskou čokoládu a medy

Místo soli používají chuť přírody. Manželé suší zeleninové směsi

Telefonát jako malware. Podvody v ČR násobně rostou