O kolik by mohlo zdražit povinné ručení? Elektrokoloběžka vyjde podobně jako slabší motorka

Projednávaný návrh zákona má rozšířit povinnost platit povinné ručení na některá elektrická vozítka, zrušit na území ČR zelené karty a navýšit minimální hranici pojistného plnění. O změnách jsme vás informovali v tomto článku.
Změny mohou očekávat převážně ti klienti, kteří mají na povinné ručení uzavřené staré smlouvy
Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, běžně zvané povinné ručení, je povinen sjednat každý provozovatel vozidla. Povinné ručení se nyní sjednává s plněním v minimální výši 35 milionů korun. Tato částka však již mnohdy nestačí k pokrytí škod na majetku a zdraví poškozeného. Ministerstvo financí tak požaduje zvýšit minimální hranici plnění na 50 milionů korun. Lze tedy očekávat, že si řidiči na povinném ručení v budoucnu připlatí.
V současné době již málokterá pojišťovna nabízí nejnižší pojistný limit 35 milionů korun, často začínají až od 50 milionů korun. Staré smlouvy, které jsou uzavřené na nejnižší možný limit, budou muset po účinnosti zákona pojišťovny navýšit na požadovaných 50 milionu korun.
I přesto, že na pokrytí škod na majetku je vypláceno pojistné plnění častěji, jsou to právě škody na zdraví, které mohou narůst do několikamilionových částek.
K navýšení limitů v pojistném plnění se vyjádřil také Martin Daneš, ředitel portálu Srovnejto.cz. „V tom drahém autě totiž může sedět někdo, kdo má vyšší příjem, a pokud je nehoda vaše vina, budete mu muset uhradit ušlý zisk. Pokud bude mít vážnější zranění a bude se léčit déle nebo třeba s trvalými následky, po celou dobu mu musíte platit náklady na léčení i rozdíl v příjmech před nehodou a po nehodě. To je právě ta nejvyšší částka z celého pojistného krytí.“
Nově uzavřené smlouvy budou od účinnosti zákona uzavírány již pouze s novou výší pojistného plnění.
Navýšení minimálního limitu může zvýšit roční cenu pojištění o pár stovek
Změna zákona by neměla radikálně navýšit roční cenu pojištění. Předpokládá se, že se ceny zvýší jen v řádu stovek.
Příklad:
- Škoda Fabia
- 34letý řidič bez nehod
- žije v menší obci na Zlínsku
U současných limitů 35 mil./35 mil. platí ročně 2250 korun.
U vyšších limitů 60 mil./ 60 mil. by platil 2405 korun.
Rozdíl je tedy 155 korun ročně.
Příklad:
- Volvo V40
- 22letý řidič se dvěma nehodami
- žije v Praze
U současných limitů 35 mil./35 mil. platí ročně 17 583 korun.
U vyšších limitů 70 mil./ 70 mil. by platil 18 005 korun.
Rozdíl je tedy 422 korun ročně.
Povinné ručení na elektrické koloběžky bude stát podobně jako u slabších motorek
Vzhledem k tomu, že se povinné ručení s nejvyšší pravděpodobností vztáhne i elektrické koloběžky a jiná elektrická vozítka, připravil portál Srovnejto.cz návrh, kolik by majitelé těchto zařízení mohli na povinném ručení zaplatit. Ročně by mělo vyjít na pár stovek.
„Povinné ručení se už nyní týká silných koloběžek, jejichž výkon přesahuje 250 W. Na takové stroje zákon pohlíží jako na mopedy. Aby mohly legálně vyjet, musí podstoupit proces registrace a splnit i další podmínky. A mimo jiné pak nemají co dělat třeba na cyklostezkách. To samé platí a bude platit i po zpřísnění podmínek, pro situace, kdy si jezdec na elektrické koloběžce svévolně vypne omezovač rychlosti,“ uvedla Nela Maťašeje, mluvčí pojišťovny Direct.
Pojištění elektrických koloběžek by pak podle vyjádření portálu Srovnejto.cz mělo finančně vyjít podobně jako v současné době u slabší motorky.
Příklad:
- starší Jawa 353 z roku 1958
- 34letý řidič ,
- malá obec ve Středočeském kraji
Nejnižší pojistné vychází na cca 59 korun ročně. U dalších pojišťoven vychází cca na 300–400 Kč ročně.
Příklad:
- Elektrická motorka 4 kW z roku 2022,
- 56letý řidič
- menší obec
Nejnižší pojištění vychází na 175 korun ročně. Nejdražší pak lehce pod 500 korun ročně.
Na otázky týkající se povinného ručení elektrokoloběžek odpověděl Jakub Mazal, analytik pojištění ze společnosti Sirius Finance.
Bude nabízet povinné ručení na koloběžky i někdo jiný než pojišťovny? Například samotní prodejci?
Aby mohli prodejci zprostředkovávat povinné ručení či havarijní pojištění, musejí mít licenci od České národní banky. Z tohoto pohledu nepředpokládám, že online prodejci jako Alza a další budou toto pojištění nabízet. Na druhou stranu si tuto možnost dokážu představit u koupi elektrokoloběžek například v Datartu (v kamenných prodejnách), kde bude proškolený personál. I přes tuto možnost bych ale doporučil pojištění vždy řešit s odborníkem.
Dá se odhadovat, kolik by takové povinné ručení mohlo stát?
Na otázku ceny povinného ručení pro elektrokoloběžky ještě nelze jednoznačně odpovědět. Očekávám, že se cena bude pohybovat níže než u pojištění motorky. To stojí aktuálně v průměru 1000 Kč ročně. V rámci povinného ručení je vícero kritérií, které rozhodují o finální ceně za pojištění.
Jaký druh pojištění byste doporučil nad rámec povinného ručení při pravidelné jízdě na elektrokoloběžce?
Doporučoval bych minimálně pojištění odpovědnosti z běžného života, které kryje škody způsobené třetím osobám. Toto připojištění kryje škody nejrůznějšího charakteru, od rozbití zboží například v obchodě až po těžkou újmu na zdraví třetí osobě. Majitelé elektrokoloběžek by měli také myslet na své zdraví, proto by neměli zapomínat na kvalitní životní pojištění, které by krylo škody například v případě těžkého pádu.
Jestliže se zahradním traktůrkem vyjedete ze své zahrady, musíte mít sjednané povinné ručení
Zvláštním případem mají být zahradní traktůrky. Ty povinné ručení nebudou mít muset tehdy, když se s nimi majitelé budou projíždět po svém soukromém pozemku. Jestliže s nimi vyjedou na veřejné prostranství, povinné ručení se na ně již vztahovat bude.
Zdroj: Srovnejto.cz, Sirius Finance
