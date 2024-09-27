Od 1. října 2024 v autě bez zelené karty. Co dalšího se mění u povinného ručení?

Digitalizace dorazila na silnice v dalším směru. Již od 1. ledna letošního roku nemusíte mít u sebe řidičský průkaz ani malý technický průkaz.
Od 1. července tohoto roku se můžete prokazovat dopravní policii pomocí eDokladu, jestliže v něm máte uložený občanský průkaz.
Nyní přichází na řadu změny u povinného ručení, které část řidičů potěší a část mohou i naštvat.
Od 1. října 2024 bez zelené karty v autě, ale jen v ČR
Doklad o povinném ručení, tzv. zelená (někdy uváděna podle reality posledních let i jako bílá) karta, patří mezi papírové doklady, které musíte mít u sebe v automobilu. Většina lidí ji má vytisknutou v přihrádce či staženou v mobilu.
Od 1. října 2024 si policie sama zjistí z databáze České kanceláře pojistitelů, jestli má vaše auto uzavřeno povinné ručení. Proto již zelenou kartu nemusíte mít v automobilu či v mobilu.
Základní podmínkou ovšem zůstává, že vozidlo musí mít sjednané platné pojištění.
Jestliže však vycestujete mimo území ČR, měli byste mít u sebe zelenou kartu ve fyzické podobě, na což upozorňuje i Policie ČR. Od roku 2025 by mělo stačit mít zelenou kartu i v elektronické podobě v aplikaci pojišťovny či staženou v mobilu i při cestě do ciziny.
Povinné ručení – nestačí mít smlouvu jen uzavřenou
Do konce září u většiny pojišťoven platilo, že stačilo podepsat pojistnou smlouvu a platbu za pojištění poslat do určité lhůty (7 až 30 dní). Vaše povinné ručení již bylo platné a pojišťovny při autonehodě vyplácely pojistné plnění.
Jestliže jste nezaplatili do dané lhůty, začala vás pojišťovna upomínat na nezaplacené povinné ručení, ale to již bylo platné.
To se od 1. října 2024 změní, nyní musíte mít povinné ručení zaplacené, aby bylo platné. Dokud nezaplatíte částku pojistného, není pojistná smlouva platná a povinné ručení vůbec nevznikne a vy budete zodpovídat za případnou škodu z vlastní kapsy.
Platnost povinného ručení se od 1. října 2024 tedy odvozuje od data, kdy pojišťovna obdrží peníze na svůj bankovní účet, toto datum bude na pojistné smlouvě uvedeno jako datum vzniku pojištění. Proto si dejte pozor i při změně či prodloužení povinného ručení.
Některé z pojišťoven již platnost povinného ručení až od data přijetí platby aplikovaly již u pojistných smluv od září 2024.
Část zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla nabyla platnosti již od 1. dubna 2024, kdy nařizuje povinnost pojištění elektrických koloběžek a dále zvyšuje minimální limit u povinného ručení na 50 milionů Kč. Nicméně tuto částku u povinného ručení obsahovala již většina smluv.
Dejte si pozor na zaplacení povinného ručení, pojišťovna vám jej může stornovat
Od října je tedy platba povinného ručení klíčem k jeho platnosti. Rozhodující je datum přijetí platby pojišťovnou a od tohoto data je platné vaše povinné ručení, tedy „zelená karta“.
Proto je vhodné pojistku uhradit co nejdříve. Okamžité platby už dnes umožňuje většina bank. Od října (v některých případech již od září) přibude další varianta – platební brána.Záleží, jakou formu platby vámi vybraná pojišťovna umožňuje a jakou preferujete.
„Důvodem je, že povinné ručení bude nyní aktivováno právě prostřednictvím platební brány. Běžný bankovní převod by totiž neumožnil začátek pojištění od téhož dne, kdy je smlouva sjednávána, pokud to klient požaduje. V některých situacích mohou pojišťovny dokonce vyžadovat, aby byla platba přes platební bránu provedena v určitém časovém rámci, například do 30 nebo 60 minut, případně do půlnoci daného dne. Je důležité mít na paměti, že pokud je začátek pojištění plánován na méně než tři dny, bude nutné provést platbu právě prostřednictvím platební brány,“ upozorňuje Sylvie Cibiková, produktová specialistka Swiss Life Select.
Jestliže pojistné neuhradíte do dané lhůty (běžně okolo 7 dní), hrozí, že pojišťovna vaši pojistnou smlouvu stornuje.
Nemusíme připomínat, že bez uhrazeného pojistného hrozí, že budete pokutování, ČKP vaše vozidlo registruje jako nepojištěné. Jestliže navíc budete vozidlo provozovat, hrozí vám pokuta ze strany Policie ČR, nehledě na hrozbu úhrady autonehody z vlastní kapsy.