Základní výměra důchodu se za 20 let ztrojnásobila. Kolik dá stát všem penzistům?

V roce 2026 činí základní výměra důchodu 4 900 Kč a je o 240 Kč vyšší, než tomu bylo v roce 2025. Zatímco procentní výměra státních důchodů závisí na konkrétním průběhu pojištění, tak základní výměra důchodu je vždy stejná (až na specifickou výjimku u poměrného důchodu, například když jste část života pracovali v zahraničí) pro všechny státem vyplácené důchody (starobní, invalidní i pozůstalostní). To znamená, že ji nezvyšují příjmy, odpracované roky ani péče o děti. Základní výměru důchodu mají stejně vysokou řádní starobní důchodci i předčasní důchodci, z důvodu dřívějšího odchodu do předčasného důchodu se základní výměra důchodu nekrátí.
Co se dozvíte v článku
- Praktický příklad
- Vývoj základní výměry důchodu v čase
- Základní výměra plní solidární funkci
- Základní výměra se zvyšuje všem
- Při nároku na dva důchody náleží základní výměra pouze jednou
Praktický příklad
Paní Eva má průměrnou mzdu za odpracované roky ve výši 90 000 Kč, vychovala tři děti a získala dobu pojištění v rozsahu 47 let. Paní Eva bude mít při výpočtu řádného starobního důchodu v roce 2025 základní výměru ve stejné výši 4 900 Kč jako paní Andrea, která odejde do předčasného důchodu dříve o necelé tři roky, získá dobu pojištění v rozsahu 41 let, nevychovala žádné dítě a průměrnou mzdu za odpracované roky má 30 000 Kč.
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Vývoj základní výměry důchodu v čase
V následující tabulce máme pro názornost uveden vývoj základní výměry důchodu od roku 2004. U průměrného starobního důchodu se během let pohybovala základní výměra starobního důchodu okolo 20 % celkové částky. U podprůměrného starobního důchodu to však může být i 30 % a u nadprůměrného důchodu i méně než 15 %.
|
Rok
|
Základní výměra důchodu
|
Rok
|
Základní výměra důchodu
|
2004
|
1 310 Kč
|
2016
|
2 440 Kč
|
2005
|
1 400 Kč
|
2017
|
2 550 Kč
|
2006
|
1 470 Kč
|
2018
|
2 700 Kč
|
2007
|
1 570 Kč
|
2019
|
3 270 Kč
|
2008
|
1 700 Kč
|
2020
|
3 490 Kč
|
2009
|
2 170 Kč
|
2021
|
3 550 Kč
|
2010
|
2 170 Kč
|
2022
|
3 900 Kč
|
2011
|
2 230 Kč
|
2023
|
4 040 Kč
|
2012
|
2 270 Kč
|
2024
|
4 400 Kč
|
2013
|
2 330 Kč
|
2025
|
4 660 Kč
|
2014
|
2 340 Kč
|
2026
|
4 900 Kč
|
2015
|
2 400 Kč
Základní výměra plní solidární funkci
Vzhledem k tomu, že je základní výměra vždy stejně vysoká, tak plní důležitou solidární funkci. U nízkých důchodů totiž tvoří v procentuálním vyjádření vyšší část celkové částky důchodu než u vysokých důchodů. Velmi důležité je nastavení základní výměry důchodu zejména u invalidních důchodů prvního stupně, kde tvoří více než 45 % celkové částky důchodu, což je v procentním vyjádření dvojnásobně více než u starobního důchodu.
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Základní výměra se zvyšuje všem
Z důvodu každoroční valorizace státních důchodů se zvyšuje základní výměra důchodu v korunách a procentní výměra příslušným procentem. Základní výměra se tedy zvyšuje všem příjemcům státního důchodu stejně a procentní výměra se v korunovém vyjádření zvyšuje více lidem s nadprůměrnými důchody. Nárok na zvýšení základní výměry důchodu v plném rozsahu mají i předčasní důchodci, kteří odešli do předčasného důchodu po září 2023, kteří nemají až do dosažení řádného důchodového věku nárok na zvýšení procentní výměry důchodu.
Při nároku na dva důchody náleží základní výměra pouze jednou
V případě nároku na dva státní důchody současně, nejčastěji vlastní starobní důchod a vdovský důchod, se uplatňují pravidla pro souběh dvou důchodů, kdy náleží základní výměra důchodu pouze jednou a z nižšího důchodu náleží polovina procentní výměry.
Praktický příklad
Paní Monika pobírá vlastní starobní důchod ve výši 21 780 Kč (základní výměra 4 900 Kč + procentní výměra 16 880 Kč). Po zemřelém manželovi, který pobíral starobní důchod ve výši 22 760 Kč, bude mít paní Monika nárok na vdovský důchod. Vzhledem k tomu, že paní Monika již pobírá vlastní starobní důchod, který je vyšší než vdovský důchod, tak bude mít nárok pouze na polovinu procentní výměry vdovského důchodu ve výši 4 465 Kč. Základní výměru budu pobírat pouze jednou. Celkový měsíční důchod paní Moniky bude tedy 26 245 Kč.
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Zdroj: Youtube.com/Česká správa sociálního zabezpečení