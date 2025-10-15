Spořicí účty v říjnu 2025: kdo zvyšoval úrokové sazby?

Na konci léta banky nabízely dva spořicí účty s úrokovou sazbou na či nad 4,00 %. Platí to i na podzim? Zvýšily některé banky úrokovou sazbu?
Srovnání spořicích účtů v říjnu 2025
Podívejte se na přehled spořicích účtů, které v říjnu 2025 nabízí úrokovou míru přesahující 3,00 %
Srovnání spořicích účtů s úrokovou sazbou nad 3,00 % v říjnu 2025
|Banka
|Úrok do hranice
|Hranice
|Úrok nad hranicí
|Další podmínky
|Česká spořitelna: Spořicí účet pro děti
|4,05 %*
|Do 100 000 Kč
|0,01 %
|Pravidelné zasílání alespoň 50 Kč měsíčně na spořicí účet
|mBank: mSpořicí účet Plus
|4,01 %
|–
|–
|Zasílání vkladu alespoň 15 000 Kč měsíčně + 5 plateb kartou měsíčně**
|Raiffeisenbank
|4,00 %
|Do 500 000 Kč
|0,10 %***
|10× platba kartou měsíčně + aktivace spořicího účtu
|VÚB Banka: Spoření bez limitů
|3,60 %
|–
|–
|Daňový domicil od finančního úřadu pro českou 15% daň z příjmů, jinak se úrok bude danit slovenskou 19% daní
|Trinity bank: Výhoda+ Skvělý účet HIT
|3,58 %
|–
|–
|Komerční banka: Spořicí účet
|3,50 %
|Do 500 000 Kč
|0,10 %
|Jednorázový vklad alespoň 100 000 Kč, aplikace Komerční banky, zvolení některého z tarifů banky
|ČSOB: Spoření s bonusem
|3,25 %
|Do 250 000 Kč
|1,75 %
|Zasílání vkladu alespoň 15 000 Kč měsíčně + 5 plateb kartou měsíčně
|Fio banka: Fio konto
|3,25 %
|Do 200 000 Kč
|0,10 %
|Oberbank
|3,20 %
|–
|–
|Minimální vklad 2 000 000 Kč
|UniCredit bank
|3,15 %
|Do 2 000 000 Kč
|0,10 %
|3× platba kartou měsíčně, vklad alespoň 20 000 Kč měsíčně či sjednání pravidelné investice
|Partners banka
|3,06 %****
|–
|–
|5× platba kartou měsíčně****
Zdroj: Nabídka bank a spořitelen
* Pro klienty do 18 let
** Pro klienty do 18 let stačí splnit podmínky 5 plateb kartou měsíčně
*** Rozdílná úroková míra, která záleží na typu účtu
**** U balíčku Pro jednoho, u balíčků Pro dva a Pro rodinu máte základní úrokovou sazbu automaticky a bez podmínek
Česká spořitelna: úroková sazba 4,05 % pro děti a mladistvé
Spořicí účet pro děti od České spořitelny je určen pro klienty mladší 18 let. Základní úroková sazba na tomto účtu je 3,05 % p.a. do výše 100 000 Kč.
Je možné získat bonusový procentní bod, který úrokovou sazbu zvýší na 4,05 % p.a. Podmínkou je zasílání „kapesného“ ve výši alespoň 50 Kč měsíčně. Opět je zhodnocení ve výši 4,05 % do výše vkladu 100 000 Kč.
Nad hranici 100 000 Kč je vklad dále úročen sazbou 0,01 % p.a.
Česká spořitelna pro plnoleté klienty nabízí úrokovou sazbu 3,80 % p.a., ale již s podmínkou investice či spoření alespoň 2000 Kč měsíčně v produktech České spořitelny.
Pokud jste plnoletí a spořit či investovat nechcete, tak Česká spořitelna má v nabídce spořicí účet s úrokovou sazbou ve výši 0,75 %.
mBank: úroková sazba 4,01 % s garancí do konce října
mBank nabízí mSpořicí účet Plus s úrokovou sazbou ve výši 4,01 % bez omezení výše vkladu, a to s garancí do konce října.
První 3 měsíce pro zvýhodnění podmínky nepotřebujete nic dělat. Od třetího měsíce je nutné splnit to, aby na účet během měsíce přišlo dohromady alespoň 15 000 Kč. Dále je nutné provést minimálně 5 plateb kartou měsíčně.
Pro klienty, kteří ještě neměli 18 let podmínky příchozích plateb neplatí.
Dále mBank nabízí i další spořicí účty – mSpoření a mSpořicí účet s úrokovými sazbami 3,01 % p.a.
Raiffeisenbank: úroková sazba 4,00 % na Bonusovém spořicím účtu
Bonusový spořicí účet od Raiffeisenbank nabízí úrokovou sazbu ve výši 4,00 % p.a., kterou získáte za splnění těchto podmínek:
- 10 plateb kartou měsíčně v kamenném či online obchodě,
- aktivace spořicího účtu v aplikaci Raiffeisenbank.
Pokud podmínky nebudou splněny, tak je vklad úročen základní úrokovou sazbou ve výši 0,10 % p.a.,
Bonusovou úrokovou sazbu lze u Raiifeisenbank získat u Chytrého, Aktivního i Prémiového účtu do výše vkladu 500 tisíc Kč, nad tuto hranici jsou pak vklady úročeny u každého účtu odlišně:
|Tarif
|Bonusový úrok u vkladu do 500 tis. Kč
|Bonusový úrok u vkladu od 500 tis. Kč do 1 mil. Kč
|Bonusový úrok u vkladu od 1 mil. Kč do 5 mil. Kč
|Chytrý účet
|4,00 %
|0,10 %
|0,10 %
|Aktivní účet
|4,00 %
|3,20 %
|0,10 %
|Exkluzivní účet
|4,00 %
|3,20 %
|3,00 %
Zdroj: Raiffeisenbank
Úroky jsou připisovány 5. dne následujícího měsíce.
Vedle spořicího účtu probíhá u Raiffeisenbank ještě marketingová akce pro nové zákazníky, kteří mohou za 10 plateb kartou v kalendářním měsíci získat 500 Kč měsíčně, a to až po dobu 6 měsíců. Akci mohou využít zákazníci, kteří si u Raiffeisenbank založili běžný účet mezi 6. lednem a 30. listopadem 2025.
VÚB banka: úroková sazba 3,60 % na Spoření bez limitů
Slovenská Všeobecná úverová banka (VÚB) na Spoření bez limitů nabízí úrokovou sazbu ve výši 3,60 % p.a. bez omezení výše vkladu.
VÚB vede účet v korunách, ale kvůli slovenskému sídlu banky jsou vklady daněny slovenskou sazbou srážkové daně ve výši 19 %. Slovenskému zdanění se lze vyhnout vyřízením potvrzení o daňovém domicilu v ČR, o které můžete požádat u českého finančního úřadu (za 100 Kč). O daňovém domicilu a jeho vyřízení se dočtete na webových stránkách VÚB banky.
Jestliže příjmy úroků ze spořicího účtu ze zahraničí (včetně úroků ze spořicího účtu VÚB banky) přesáhne 50 000 Kč za rok, je nutné podat daňové přiznání, v něm je příjmy z úroků nutné uvést a zisk se bude danit českou sazbou daně z příjmů (15 %, nebo 23 %).
Trinity Bank: úroková sazba 3,58 % na Skvělém účtu HIT
Trinity Bank nabízí Skvělý účet HIT s úrokovou sazbou ve výši 3,58 % p.a. bez omezení výše vkladu
Úroky jsou připisovány v poslední den v měsíci a jsou nadále zhodnocovány.
Komerční banka: úroková sazba 3,50 % na Spořicím účtu KB
Komerční banka na svém spořicím účtu nabízí úrokovou sazbu ve výši 3,50 % p.a. do výše vkladu 500 000 Kč. Nad 500 000 Kč je vklad úročen 0,10 % p.a. Podmínky pro získání bonusové sazby se liší u stávajících a nových klientů.
Podmínky pro nové klienty:
- mít aplikaci Komerční banky,
- sjednání spořicího účtu a některého z tarifů banky (i tarifu Start, který je zdarma) do 3 měsíců od založení spořicího účtu,
Bonusová sazba začne platit po sjednání obou produktů (spořicího účtu a tarifu).
Podmínky pro stávající klienty:
- jednorázový vklad ve výši 100 000 Kč z jiné banky,
- v internetovém bankovnictví KB+ na počítači v sekci Úročení a detailu spořicího účtu zvolit „Získat bonus“.
Jestliže podmínky nejsou splněny, tak se vklad úročí základní úrokovou sazbou ve výši 0,10 %. Dále Komerční banka nabízí marketingovou akci -bonus 3 000 Kč za sjednání jakéhokoli tarifu.
ČSOB: úroková sazba 3,25 % na Spoření s bonusem
ČSOB nabízí Spoření s bonusem s úrokovou sazbou 3,25 % p.a. do výše vkladu 250 000 Kč, dále je vklad úročen sazbou 1,75 %.
Získání úrokové sazby ve výši 3,25 % p.a. má podmínky:
- zasíláním vkladu alespoň 15 000 Kč měsíčně
- 5 platbami kartou měsíčně
Při nesplnění podmínek je vklad úročen pouze základní úrokovou sazbou ve výši 0,25 % p.a.
Pro klienty mezi 18 a 26 lety, platí pouze podmínka založení účtu a 5 plateb kartou měsíčně.
Pro klienty mladší 18 let ČSOB nabízí toto spoření rovněž, ale podmínky minimální vkladu a 5 plateb musí splňovat rodič či jiný zákonný zástupce.
ČSOB nabízí úrokovou sazbu ve výši 4,00 %, ale s podmínkou investice, či odkládání financí do stavebního či penzijního spoření ve výši alespoň 1500 Kč měsíčně. Opět je nutné splnit i další výše uvedené podmínky.
Fio banka: úroková sazba 3,25 % na Fio kontu
Fio banka nabízí Fio konto s bonusovou úrokovou sazbou ve výši 3,25 % p.a. až do vkladu 200 000 Kč.
Nad 200 000 Kč je vklad úročen sazbou ve výši 0,10 % p.a., až do výše 1 000 000 Kč, pak je vklad úročen 0,15 % p.a. do 10 000 000 Kč, nad 10 000 000 Kč činí úroková sazba 0,20 % p.a.
Oberbank: úroková sazba 3,20 % s minimální výši vkladu 2 000 000 Kč
Oberbank nabízí spořicí účty pro movité klienty, kdy nabízí úrokovou sazbu ve výši 3,20 % p.a. s minimální výší vkladu 2 milionů korun.
Pro vklady nižší, tedy od 1 do 2 milionů korun, Oberbank nabízí úrokovou sazbu 3,00 % p.a. Při nesplnění podmínek je úroková sazba ve výši 0,01 % p.a.
Podmínkou pro založení spořícího účtu je zřízení privátního běžného účtu.
UniCredit bank: úroková sazba 3,15 % s podmínkami
UniCredit bank nabízí na svých účtech START, OPEN a TOP možnost spořicí účet, který je složen ze tří částí:
- základní úrokové sazby ve výši 0,10 % p.a.
- bonusové úrokové sazby ve výši 1,90 % p.a.
- bonusové úrokové sazby Extra ve výši 1,15 % p.a.
Celkem tedy můžete dosáhnout na úrokovou sazbu ve výši 3,15 % p.a. do 2 000 000 Kč, ale s podmínkami:
- Bonusovou úrokovou sazbu lze získat v případě 3 transakcí kartou měsíčně.
- Bonusovou úrokovou sazbu Extra lze získat v případě minimálního měsíčního vkladu ve výši 20 000 Kč či v případě sjednání pravidelné investice.
Partners Banka: úroková sazba 3,06 % v několika typech balíčků
Partners Banka nabízí na svých účtech základní úrokovou sazbu 3,06 % p.a. bez omezení výše vkladu. Partners Banka nabízí tři typy balíčků účtů - Pro jednoho, Pro dva, Pro rodinu.
U balíčků účtů Pro dva a Pro rodinu pro získání úrokové míry výši 3,06 % p.a. nejsou žádné podmínky navíc. Ale u účtu Pro jednoho je pro získání základní úrokové sazby 3,06 % podmínka 5 plateb kartou v každém měsíci.
Při nesplnění této podmínky, se po 3 měsících sníží úroková sazba na 1,50 % p.a. Pokud podmínky opětovně splníte či při přechodu na jiný balíček účtů (Pro pár či Pro rodinu), se sazba znovu zvýší na 3,06 % p.a.
Dále je možné získat zvýhodněnou sazbu ve výši 4,06 % p.a. za doporučení jiného klienta a to na 1 měsíc a pro zůstatek do 500 000 Kč.
Doporučený klient pak získá rovněž zvýhodněnou sazbu o 1 procentní bod, a to dokonce na 3 měsíce.
Nabídka bank a spořitelen u spořicích účtů s úrokovou sazbou 3,00 % či nižší
Ostatní banky či spořitelny nabízí spořicí účty s úrokovou sazbou 3,00 % p.a. či nižší, což si můžete ověřit ve srovnávači na Měšci.cz.
Pro vyšší úrokovou sazbu je nutné vedle financí na spořicím účtu i investování v produktu banky
Řada institucí nabízí i spořicí účty s vyšší úrokovou sazbou, ale je nutná další investice v některém z finančních produktů daného subjektu, což ne každého láká.
Jestli chcete ovšem vedle spořicího účtu i investovat, tak se podívejte na nabídku těchto produktů ve srovnávači spořicích účtů na Měšci.cz.