Spořicí účty v listopadu 2025: kdo nabízí nejvyšší úrokovou sazbu?

V říjnu nabízely banky tři spořicí účty, jejichž úroková sazba činila alespoň 4 či více procent. Jak se nabídka změnila v listopadu?
Srovnání spořicích účtů v listopadu 2025
V listopadu 2025 celkem 11 spořicích účtů přesáhla 3% úrokovou sazbu, situace na trhu se příliš nemění. O čemž se můžete přesvědčit v naší tabulce:
Srovnání spořicích účtů s úrokovou sazbou nad 3,00 % v listopadu 2025
|Banka
|Úrok do hranice
|Hranice
|Úrok nad hranicí
|Další podmínky
|Česká spořitelna: Spořicí účet pro děti
|4,05 %*
|Do 100 000 Kč
|0,01 %
|Pravidelné zasílání alespoň 50 Kč měsíčně na spořicí účet
|mBank: mSpořicí účet Plus
|4,01 %
|–
|–
|Zasílání vkladu alespoň 15 000 Kč měsíčně + 5 plateb kartou měsíčně**
|Raiffeisenbank
|4,00 %
|Do 500 000 Kč
|0,10 %***
|10× platba kartou měsíčně + aktivace spořicího účtu
|ČSOB: Spoření s bonusem
|4,00 %****
|Do 250 000 Kč
|1,75 %
|Zasílání vkladu alespoň 15 000 Kč měsíčně + 5 plateb kartou měsíčně
|VÚB Banka: Spoření bez limitů
|3,60 %
|–
|–
|Daňový domicil od finančního úřadu pro českou 15% daň z příjmů, jinak se úrok bude danit slovenskou 19% daní
|Trinity bank: Výhoda+ Skvělý účet HIT
|3,58 %
|–
|–
|Komerční banka: Spořicí účet
|3,50 %
|Do 500 000 Kč
|0,10 %
|Jednorázový vklad alespoň 100 000 Kč, aplikace Komerční banky, zvolení některého z tarifů banky
|Fio banka: Fio konto
|3,25 %
|Do 200 000 Kč
|0,10 %
|Oberbank
|3,20 %
|–
|–
|Minimální vklad 2 000 000 Kč
|UniCredit bank
|3,15 %
|Do 2 000 000 Kč
|0,10 %
|3× platba kartou měsíčně, vklad alespoň 20 000 Kč měsíčně či sjednání pravidelné investice
|Partners banka
|3,06 %
|–
|–
|5× platba kartou měsíčně*****
Zdroj: Nabídka bank a spořitelen
* Pro klienty do 18 let
** Pro klienty do 18 let stačí splnit podmínky 5 plateb kartou měsíčně
*** Rozdílná úroková míra, která záleží na typu účtu
**** Pro klienty od 18 do 26 let
***** U balíčku Pro jednoho, u balíčků Pro dva a Pro rodinu máte základní úrokovou sazbu automaticky a bez podmínek
Česká spořitelna: Spořicí účet pro děti s úrokovou sazbou 4,05 %
Stejně jako v říjnu, tak i v listopadu najdete nejvyšší úrokovou sazbu u Spořicího účtu pro děti od České spořitelny, který je určen pro klienty mladší 18 let.
Základní úroková sazba zde činí 3,05 % p.a. do výše 100 000 Kč. S bonusovou úrokovou sazbou pak úroková sazba činí 4,05 % p.a. do výše vkladu 100 000 Kč
Podmínkou k získání bonusového procentního bodu je zasílání „kapesného“ minimálně ve výši 50 Kč měsíčně.
Nad hranici 100 000 Kč je vklad dále úročen úrokovou sazbou 0,01 % p.a.
Česká spořitelna pro dospělé klienty nabízí úrokovou sazbu 3,80 % p.a. do 400 000 Kč. Na tuto sazbu ovšem dosáhnete pouze při investování či spoření ve výši minimálně 2000 Kč měsíčně v produktech České spořitelny.
Pokud investovat či spořit u České spořitelny nechcete, tak se připravte na spořicí účet s úrokovou sazbou ve výši 0,75 % p.a.
mBank: mSpořicí účet Plus s úrokovou sazbou 4,01 %
mSpořicí účet Plus nabízí úrokovou sazbu ve výši 4,01 % bez omezení výše vkladu. Úroková sazba je garantovaná do konce listopadu.
První 3 měsíce pro zvýhodněnou sazbu nemusíte plnit žádné podmínky. Ale od třetího měsíce je nutné, aby na účet přistál vklad alespoň ve výši 15 000 Kč, další podmínkou je alespoň 5 plateb kartou měsíčně.
Pro klienty pod 18 let podmínka příchozích plateb neplatí.
Dále mBank nabízí i další spořicí účty – mSpoření a mSpořicí účet s úrokovými sazbami 3,01 % p.a.
Raiffeisenbank: Bonusový spořicí účet s úrokovou sazbou 4,00 %
Raiffeisenbank nabízí Bonusový spořicí účet s úrokovou sazbu ve výši 4,00 % p.a., kterou získáte při splnění:
- 10 plateb kartou měsíčně v kamenném či online obchodě,
- aktivace spořicího účtu v aplikaci Raiffeisenbank.
Jestliže podmínky splněny nejsou, je vklad úročen velmi nízkou základní úrokovou sazbou ve výši 0,10 % p.a. Úroky jsou připisovány 5. dne následujícího měsíce.
Bonusovou úrokovou sazbu lze u Raiffeisenbank získat u Chytrého, Aktivního i Exkluzivního účtu do výše vkladu 500 tisíc Kč, nad tuto hranici jsou pak vklady úročeny u každého účtu odlišně:
|Tarif
|Bonusový úrok u vkladu do 500 tis. Kč
|Bonusový úrok u vkladu od 500 tis. Kč do 1 mil. Kč
|Bonusový úrok u vkladu od 1 mil. Kč do 5 mil. Kč
|Chytrý účet
|4,00 %
|0,10 %
|0,10 %
|Aktivní účet
|4,00 %
|3,20 %
|0,10 %
|Exkluzivní účet
|4,00 %
|3,20 %
|3,00 %
Zdroj: Raiffeisenbank
U Raiffeisenbank dále probíhá marketingová akce pro nové zákazníky, kteří mohou za 10 plateb kartou v kalendářním měsíci získat 500 Kč měsíčně, a to až po dobu 6 měsíců. Akci mohou využít zákazníci, kteří si u Raiffeisenbank založili běžný účet mezi 6. lednem a 30. listopadem 2025.
ČSOB: Spoření s bonusem s úrokovou sazbou 4,00 %
ČSOB má v nabídce Spoření s bonusem, kde mohou klienti od 18 let do 26 let získat úrokovou sazbu ve výši 4,00 % p.a. do výše vkladu 250 000 Kč. Jedinou podmínkou pro získání této sazby je 5 plateb kartou měsíčně.
V případě, že jste starší 26 let lze získat úrokovou sazbu ve výši 3,25 % p.a. do výše vkladu 250 000 Kč, dále je vklad úročen sazbou 1,75 %. Nutné je splnit tyto podmínky:
- zasíláním vkladu alespoň 15 000 Kč měsíčně
- 5 platbami kartou měsíčně
Pokud chcete získat úrokovou sazbu ve výši 4,00 %, tak klienti nad 26 let musí investovat, či posílat peníze na penzijko či stavebko ve výši minimálně 1 500 Kč měsíčně.
Při nesplnění podmínek je vklad úročen pouze základní úrokovou sazbou ve výši 0,25 % p.a.
ČSOB nabízí úrokovou sazbu ve výši 4,00 %, ale s podmínkou investice, či odkládání financí do stavebního či penzijního spoření ve výši alespoň 1500 Kč měsíčně. Opět je nutné splnit i další výše uvedené podmínky.
Pro klienty mladší 18 let ČSOB nabízí zhodnocení ve výši 4,00 %, ale podmínky minimální vkladu, 5 plateb a investice musí splňovat rodič či jiný zákonný zástupce.
ČSOB sjednanou úrokovou sazbu garantuje do konce roku 2025.
VÚB banka: Spoření bez limitů s úrokovou sazbou 3,60 %
Slovenská Všeobecná úverová banka (VÚB) nabízí Spoření bez limitů s úrokovou sazbou ve výši 3,60 % p.a. bez omezení výše vkladu.
VÚB vede účet v korunách, ale kvůli slovenskému sídlu banky jsou vklady daněny slovenskou sazbou srážkové daně ve výši 19 %. Slovenskému zdanění se lze vyhnout vyřízením potvrzení o daňovém domicilu v ČR, o které můžete požádat u českého finančního úřadu (za 100 Kč). O daňovém domicilu a jeho vyřízení se dočtete na webových stránkách VÚB banky.
Pokud příjmy úroků ze spořicího účtu ze zahraničí (včetně úroků ze spořicího účtu VÚB banky) přesáhnou 50 000 Kč za rok, je nutné podat daňové přiznání, v něm je příjmy z úroků nutné uvést a zisk se bude danit českou sazbou daně z příjmů (15 %, nebo 23 %).
Trinity Bank: Skvělý účet HIT s úrokovou sazbou 3,58 %
Trinity Bank na svém Skvělém účtu HIT nabízí úrokovou sazbu ve výši 3,58 % p.a. bez omezení výše vkladu
Úroky jsou připisovány v poslední den v měsíci a jsou nadále zhodnocovány.
Komerční banka: Spořicí účet KB s úrokovou sazbou 3,50 %
Komerční banka nabízí Spořicí účet KB s úrokovou sazbou ve výši 3,50 % p.a. do výše vkladu 500 000 Kč, nad tuto hranici je vklad úročen 0,10 % p.a.
Podmínky pro získání bonusové sazby jsou odlišné u stávajících a nových klientů Komerční banky. Co je nutné splnit?
Podmínky pro nové klienty:
- mít aplikaci Komerční banky,
- sjednání spořicího účtu a některého z tarifů banky (i tarifu Start, který je zdarma) do 3 měsíců od založení spořicího účtu.
Bonusová sazba začne platit po sjednání obou produktů (spořicího účtu a tarifu).
Podmínky pro stávající klienty:
- jednorázový vklad ve výši 100 000 Kč z jiné banky,
- v internetovém bankovnictví KB+ na počítači v sekci Úročení a detailu spořicího účtu zvolit „Získat bonus“.
Jestliže podmínky nejsou splněny, tak se vklad úročí základní úrokovou sazbou ve výši 0,10 %.
Komerční banka nabízí za sjednání jakéhokoli tarifu bonus ve výši 3 000 Kč.
Fio banka: Fio konto s úrokovou sazbou 3,25 %
Fio konto nově nabízí bonusovou úrokovou sazbu ve výši 3,25 % p.a. do výše vkladu 200 000 Kč, nad tuto hranici je vklad úročen ve výši 0,10 % p.a. až do výše 1 000 000 Kč, pak je vklad úročen 0,15 % p.a. do 10 000 000 Kč, nad 10 000 000 Kč činí úroková sazba 0,20 % p.a.
Právnickým osobám nabízí Fio banka spořicí účet s úrokovou sazbou 2,70 % p.a. bez omezení výše vkladu.
Oberbank: Spořicí účet s úrokovou sazbou 3,20 %
Oberbank má Spořicí účet, který míří na movité klienty, kdy nabízí úrokovou sazbu ve výši 3,20 % p.a. s minimální výší vkladu 2 milionů korun.
Pro vklady od 1 do 2 milionů korun Oberbank nabízí úrokovou sazbu 3,00 % p.a. Při nesplnění podmínek je úroková sazba ve výši 0,01 % p.a.
Podmínkou pro založení spořícího účtu je zřízení privátního běžného účtu.
UniCredit bank: účty START, OPEN a TOP s úrokovou sazbou 3,15 %
UniCredit bank nabízí účty START, OPEN a TOP, kde lze zřídit spořicí účet, na kterém lze získat úrokovou sazbu ve výši 3,15 % p.a. do výše 2 000 000 Kč
Úroková sazba ve výši 3,15 % je složena ze tří části:
- základní úrokové sazby ve výši 0,10 % p.a.
- bonusové úrokové sazby ve výši 1,90 % p.a.
- bonusové úrokové sazby Extra ve výši 1,15 % p.a.
Tyto sazby získáte za splnění podmínek:
- Bonusovou úrokovou sazbu (1,90 %) získáte za 3 transakce kartou měsíčně.
- Bonusovou úrokovou sazbu Extra (1,15 %) získáte v případě minimálního měsíčního vkladu ve výši 20 000 Kč či v případě sjednání pravidelné investice.
Partners Banka: Spořicí účet s úrokovou sazbou 3,06 %
Partners Banka u svých nabízí účtů – Pro jednoho, Pro dva, Pro rodinu nabízí základní úrokovou sazbu 3,06 % p.a. bez omezení výše vkladu.
U balíčků účtů Pro dva a Pro rodinu je získání úrokové míry ve výši 3,06 % p.a. bez podmínek.
U účtu Pro jednoho je nutné pro získání základní úrokové sazby 3,06 % zaplatit 5× kartou v každém měsíci.
Při nesplnění této podmínky, se po 3 měsících sníží úroková sazba na 1,50 % p.a. V případě, že podmínku opětovně splníte či při přechodu na jiný balíček účtů (Pro dva či Pro rodinu), se sazba znovu zvýší na 3,06 % p.a.
Partners banka nabízí možnost získání zvýhodněné sazby ve výši 4,06 % p.a. za doporučení jiného klienta a to na 1 měsíc a pro zůstatek do 500 000 Kč.
Doporučený klient pak získá rovněž zvýhodněnou sazbu o 1 procentní bod, a to dokonce na 3 měsíce.
Ostatní nabídka spořicích účtů je s úrokovou sazbou 3,00 % či nižší
Nabídka spořicích účtů na českém trhu je široká, ostatní banky či spořitelny ovšem již nabízejí úrokovou sazbou ve výši 3,00 % p.a. či nižší, což si ověřte ve srovnávači na Měšci.cz.
Ve srovnávači najdete i vyšší úrokové sazby na spořicích účtech, ale ty jsou spojeny s podmínkou investice v některém z finančních produktů daného subjektu, což ne každého láká.