Minimální odvody pro OSVČ se možná v příštím roce zvyšovat nebudou

V letošním roce činí minimální odvody na pojištění u živnostníka, který podniká prostřednictvím činnosti hlavní, v součtu 7902 Kč měsíčně. I malý podnikatel s podprůměrnými výdělky musí tyto částky odvézt své zdravotní pojišťovně a okresní správě sociálního pojištění. Minimální zálohy na pojistné se navíc každý rok zvyšují. Možná však k růstu příští rok nedojde. Alespoň o to usiluje nová koalice ANO, SPD a Motoristů.
Dozvíte se:
- Jak vysoké jsou minimální zálohy v roce 2025?
- V letech 2024 až 2026 dochází k růstu minimálního vyměřovacího základu
- Jak mají vzrůst minimální zálohy pro OSVČ v dalším roce?
- Koalice chce ponechat stejnou výši záloh
Jak vysoké jsou minimální zálohy v roce 2025?
Minimální měsíční zálohy u činnosti hlavní činí
- 3143 Kč na zdravotní pojištění a
- 4759 Kč na důchodové (sociální) pojištění.
Začínající podnikatelé pak mají letos prvně sníženou zálohu na pojistné na důchodové a sociální zabezpečení a to v částce 3399 Kč měsíčně.
Tyto zálohy však neplatí u osob, jejichž podnikající činnost je vedlejší. Jedná se zejména o zaměstnance, studenty, poživatele důchodů anebo osoby na mateřské nebo rodičovské dovolené. U těch se zdravotní pojištění platí ze skutečně dosaženého zisku a pokud si OSVČ za dané zdaňovací období, kterým je kalendářní rok, nic nevydělá. Zdravotní pojištění neodvede.
Minimální záloha na důchodové pojištění v tomto případě činí 1496 Kč. Do určitého měsíčního zisku však nemusí být odvedeno vůbec. Pro rok 2025 je to do roční částky 111 736 Kč, v příštím roce to bude do částky 117 521 Kč.
Po obdržení přehledu o výši daňového základu a přehledu o příjmech a výdajích poté může pojišťovna a OSSZ vyměřit povinnou zálohu u činnosti vedlejší, která však bude odrážet zisky dosažené v roce, za který se formuláře podávají.
Čtěte také: Práce na dohody (DPP, DPČ) v roce 2026: jak se změní limity a zdanění práce na dohodu?
V letech 2024 až 2026 dochází k růstu minimálního vyměřovacího základu
V roce 2024 činil minimální vyměřovací základ pro osoby samostatně výdělečně činné, ze kterého se počítaly i minimální odvody na pojistné, 30 % průměrné mzdy. V letošním roce se pak jednalo už o 35 % a v příštím roce by měl minimální vyměřovací základ stoupnout dokonce na 40 % průměrné mzdy.
OSVČ, jejíž výdělečná činnost se považuje z hlediska pojistných odvodů za činnost vedlejší, má minimální vyměřovací základ nejméně na hodnotě 11 % z průměrné mzdy.
Připomeňme také, že minimální roční vyměřovací základ se u činnosti hlavní zvýšil z 50 % na 55 % daňového základu. U vedlejší činnosti se poté základ také zvedl a to z 10 na 11 %. Je to pak navíc právě daňový základ, z něhož se pojistné vypočte a bude buď rovno minimální záloze nebo vyšší u činnosti hlavní, popř. rovno záloze stanovené zdravotní pojišťovnou nebo okresní správou sociálního zabezpečení, vyšší nebo nižší.
Čtěte také: Od září umožňuje nová výjimka automatické přiznání příspěvku na péči lidem v terminálním stádiu
Jak mají vzrůst minimální zálohy pro OSVČ v dalším roce?
Od 1. ledna 2026 má pak minimální záloha na zdravotní pojištění vzrůst o 163 Kč na částku 3306 Kč měsíčně.
S růstem průměrné mzdy a navíc s navýšením vyměřovacího základu na jejích 40 % by však měla v příštím roce razantně vzrůst minimální záloha na důchodové pojištění a to o 961 Kč na částku 5720 Kč měsíčně.
V součtu by se jednalo o navýšení o 1124 Kč. OSVČ na činnosti hlavní by tak v příštím roce musely jen na pojistných odvodech přispět do státní kasy částkou 9026 Kč měsíčně.
I u zálohy na důchodové pojištění u činnosti vedlejší by došlo k nárůstu, ale jen o 76 Kč na částku 1574 Kč měsíčně.
Čtěte také: Spořicí účty v listopadu 2025: kdo nabízí nejvyšší úrokovou sazbu?
Koalice chce ponechat stejnou výši záloh
Vláda koalice hnutí ANO, SPD a Motoristů usiluje o změnu, která by v příštím roce zamezila v růstu minimální pojistné zálohy. Návrh, který se nachází ve sněmovním tisku, usiluje o ponechání záloh na stejné úrovni. I nadále by tedy jako minimální vyměřovací základ platilo 35 % průměrné mzdy. Živnostníkům by to podle Aleny Schillerové, místopředsedkyně hnutí ANO, ušetřilo minimálně 8580 Kč ročně.
Ve sněmovním tisku se pak hovoří pouze o záloze na důchodové pojištění. Záloha na pojistné zdravotní tedy pravděpodobně vzroste, jak se předpokládalo.
Novelu zákona by sněmovna mohla stihnout schválit zrychleně. Přesto se však její účinnost nestihne schválit do začátku Nového roku. Počítá se však s tím, že by se platnost schválila zpětně. Živnostníci by tak sice třeba pár měsíců zaplatili zálohu vyšší, ale následně by jim byla vrácena ve vyúčtování v rámci podání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2026, čili v roce 2027.
Čtěte také: Výchova prvního a druhého dítěte už nebude oceňována výchovným k důchodu. Čekají nás navíc ještě další změny
OSVČ v roce 2026 opět skokově vzrostou odvody
Zdroj: Youtube / Podnikatel.cz