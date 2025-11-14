Práce na dohody (DPP, DPČ) v roce 2026: jak se změnily limity a zdanění práce na dohodu?

Aktualizováno dnes 15:13
V roce 2026 došlo ke zvýšení limitu pro povinné odvody na zdravotní a sociální pojištění u DPP na 11 999 Kč. Jaký to má vliv na odvody sociálního a zdravotního pojištění? Co práce na DPČ, změnila se nějak?
Michal Bureš
14. 11. 2025

Práce na dohodu o provedení práce (DPP) či na dohodu o pracovní činnosti (DPČ) je oblíbenou formou přivýdělku, kterou využívají studenti, důchodci, někteří zaměstnanci i OSVČ. Zároveň je i možností, jak pracovat pro více zaměstnavatelů. Každá z dohod má svá pro a proti, obě ovšem musí být sjednány písemně. Jak se změnily odvody na zdravotní a sociální pojištění při práci na DPP a DPČ v roce 2026?

Co se dozvíte v článku
  1. Od ledna 2026 došlo ke zvýšení limitů pro odvody daně z příjmů, sociálního a zdravotního pojištění u DPP
  2. Jak je to s odvody daní, sociálního a zdravotního pojištění u práce na dohodu?
  3. Jaké je zdanění práce na DPČ v roce 2026?
  4. Jaké je zdanění práce na DPP v roce 2026?
  5. Jaké bylo zdanění práce na DPP a DPČ v roce 2025?

Od ledna 2026 došlo ke zvýšení limitů pro odvody daně z příjmů, sociálního a zdravotního pojištění u DPP

Od 1. ledna 2026 došlo ke zvýšení limitů pro odvody daně z příjmů, sociálního a zdravotního pojištění u dohody o provedení práce (DPP) z 11 499 Kč na 11 999 Kč. U dohody o pracovní činnosti (DPČ) zůstane limit ve výši 4499 Kč.

Jak je to s odvody daní, sociálního a zdravotního pojištění u práce na dohodu?

Daň z příjmů fyzických osob

Daň z příjmů fyzických osob činí 15 % z hrubé odměny. U odvodů daně z příjmů fyzických osob hraje stěžejní roli to, jestli pracovník podepsal prohlášení poplatníka k dani.

Prohlášení poplatníka k dani lze využít pouze u jednoho zaměstnavatele v daném měsíci. Během roku tedy můžete mít podepsáno prohlášení k dani u více zaměstnavatelů, ale musí být uvedeno, za jaké měsíce.

Pokud zaměstnanec podepíše prohlášení k dani, tak může uplatnit slevy na dani (například slevu na poplatníka, slevu na manželku pečující o malé dítě a další) i daňové zvýhodnění na děti. 

Záleží na preferencích pracovníka, u kterého zaměstnavatele podepíše prohlášení k dani, stejně jako to, jestli nakonec zaměstnanec podá daňové přiznání a bude žádat o případnou vratku daně.

Pokud pracovník prohlášení k dani nepodepíše, tak zaměstnavatel rovnou srazí daň z příjmů a poplatník ji dále řešit nemusí, příjem se nemusí uvádět v daňovém přiznání. Jiná situace nastává v případě, že budete mít nárok na vratku daně, uveďte příjem z dohod v daňovém přiznání, stejně jako sraženou daň.

Zdravotní pojištění se u dohod odvádí až nad limity, činí 13,5 % z hrubé mzdy

Zdravotní pojištění je u dohod odváděno ve výši 13,5 % z hrubé mzdy, 4,5 % hradí zaměstnanec, 9,0 % hradí zaměstnavatel.

Minimální částku musí dohodáři na zdravotním pojištění odvést ve výši 13,5 % z minimální mzdy, která je pro rok 2026 stanovena na 22 400 Kč.

Minimální výše odvodu v roce 2026 bude při práci nad limity dohod u zdravotního pojištění činit 3024 Kč (v roce 2025 činí 2808 Kč), přičemž zaměstnavatel odvádí vždy 9 % z hrubé odměny a zaměstnanec musí zbytek doplatit.

Pokud pracovník pracuje pouze na dohody s příjmem do limitů, tak musí nějakým způsobem odvádět zdravotní pojištění (například jako OBZP, student či důchodce). V případě, že pracovník na dohodu zároveň i podniká či je zaměstnancem a na dohodu s příjmem do limitů si pouze přivydělává, tak zdravotní pojištění odvádí již jako OSVČ či zaměstnanec a nemusí jej dále řešit.

Jestliže je pracovník ve starobním či invalidním důchodu, nebo je studentem do 26 let (respektive 28 let u doktorského studia), pak za tyto osoby hradí zdravotní pojištění stát.

Sociální pojištění se u dohod odvádí nad limity, činí 31,9 % z hrubé mzdy

Sociální pojištění se do limitů u dohod neodvádí. Nad stanovené limity se již sociální pojištění platit musí:

Důchodci mohou využít slevu na sociálním pojištění ve výši 6,5 %, o ni je ovšem nutné požádat.

Přečtěte si také:

Jaké je zdanění práce na DPČ v roce 2026?

V tabulce uvádíme 4 příklady, kdy zaměstnanec pracuje na DPČ a má příjem do limitu (do 4499 Kč) a nad něj (od 4500 Kč).

Důležité je i to, jestli má podepsáno prohlášení k dani, tedy jakou formou bude hradit daň z příjmů.

V případě, že má příjem do limitu, nemusí odvádět odvody na zdravotní a sociální pojištění. V případě příjmů nad limit musí odvádět odvody na zdravotní i sociální pojištění.

Minimální výše odvodu na zdravotní pojištění činí v roce 2026 činí 3024 Kč měsíčně, což ovlivňuje nejen OBZP, ale i minimální výši odvodů pro zaměstnance a dohodáře.

Srovnání zdanění u dohody o pracovní činnosti v roce 2026

Hrubá mzda 4499 Kč 4499 Kč 4500 Kč 4500 Kč
Podepsáno prohlášení k dani Ano Ne Ano Ne
Zdravotní pojištění (odvod zaměstnance) 0 Kč 0 Kč 2619 Kč 2619 Kč
Sociální pojištění (odvod zaměstnance) 0 Kč 0 Kč 320 Kč 320 Kč
Druh daně Zálohová Srážková Zálohová Zálohová
Daň z příjmů 675 Kč 675 Kč 675 Kč 675 Kč
Sleva na dani na poplatníka 2570 Kč 0 Kč 2570 Kč 0 Kč
Daň z příjmů po slevě 0 Kč 675 Kč 0 Kč 675 Kč
Čistý příjem 4499 Kč 3824 Kč 1561 Kč 886 Kč

Zdroj: Vlastní výpočet

Jaké je zdanění práce na DPP v roce 2026?

V tabulce uvádíme 4 příklady, kdy zaměstnanec pracuje na DPP a má příjem do limitu (11 999 Kč) a nad něj (12 000 Kč).

I u tohoto příjmu hraje roli podepsání prohlášení k dani, tedy jakou formou bude hradit daň z příjmů.

V případě, že má pracovník příjem do limitu, nemusí odvádět odvody na zdravotní a sociální pojištění. V případě příjmů nad limit musí odvádět odvody na zdravotní i sociální pojištění.

Minimální výše odvodu na zdravotní pojištění činí v roce 2026 činí 3024 Kč měsíčně, což ovlivňuje nejen OBZP, ale i minimální výši odvodů pro zaměstnance a dohodáře.

Srovnání zdanění u dohody o provedení práce v roce 2026

Hrubá mzda 11 999 Kč 11 999 Kč 12 000 Kč 12 000 Kč
Podepsáno prohlášení k dani Ano Ne Ano Ne
Zdravotní pojištění (odvod zaměstnance) 0 Kč 0 Kč 1944 Kč 1944 Kč
Sociální pojištění (odvod zaměstnance) 0 Kč 0 Kč 852 Kč 852 Kč
Druh daně Zálohová Srážková Zálohová Zálohová
Daň z příjmů 1800 Kč 1800 Kč 1800 Kč 1800 Kč
Sleva na dani na poplatníka 2570 Kč 0 Kč 2570 Kč 0 Kč
Daň z příjmů po slevě 0 Kč 1800 Kč 0 Kč 1800 Kč
Čistý příjem 11 999 Kč 10 199 Kč 9204 Kč 7404 Kč

Zdroj: Vlastní výpočet

Jaké bylo zdanění práce na DPP a DPČ v roce 2025?

Zdanění práce na DPP a DPČ v roce 2025 ovlivňovaly hlavně nižší odvody na zdravotním pojištění pro OBZP oproti roku 2026, a také nižší limit u práce na DPP o 500 Kč.

V tabulkách uvádíme, jaká je výše zdanění práce na DPP a DPČ v roce 2025 kolem limitů pro odvádění pojistného a daní.

Srovnání zdanění u dohody o pracovní činnosti v roce 2025

Hrubá mzda 4499 Kč 4499 Kč 4500 Kč 4500 Kč
Podepsáno prohlášení k dani Ano Ne Ano Ne
Zdravotní pojištění (odvod zaměstnance) 0 Kč 0 Kč 2403 Kč 2403 Kč
Sociální pojištění (odvod zaměstnance) 0 Kč 0 Kč 320 Kč 320 Kč
Druh daně Zálohová Srážková Zálohová Zálohová
Daň z příjmů 675 Kč 675 Kč 675 Kč 675 Kč
Sleva na dani na poplatníka 2570 Kč 0 Kč 2570 Kč 0 Kč
Daň z příjmů po slevě 0 Kč 675 Kč 0 Kč 675 Kč
Čistý příjem 4499 Kč 3824 Kč 1777 Kč 1102 Kč

Zdroj: Vlastní výpočet

Srovnání zdanění u dohody o provedení práce v roce 2025

Hrubá mzda 11 499 Kč 11 499 Kč 11 500 Kč 11 500 Kč
Podepsáno prohlášení k dani Ano Ne Ano Ne
Zdravotní pojištění (odvod zaměstnance) 0 Kč 0 Kč 1773 Kč 1773 Kč
Sociální pojištění (odvod zaměstnance) 0 Kč 0 Kč 817 Kč 817 Kč
Druh daně Zálohová Srážková Zálohová Zálohová
Daň z příjmů 1725 Kč 1725 Kč 1725 Kč 1725 Kč
Sleva na dani na poplatníka 2570 Kč 0 Kč 2570 Kč 0 Kč
Daň z příjmů po slevě 0 Kč 1725 Kč 0 Kč 1725 Kč
Čistý příjem 11 499 Kč 9774 Kč 8910 Kč 7185 Kč

Zdroj: Vlastní výpočet

Michal Bureš

Michal Bureš

Šéfredaktor Finance.cz. Věnuje se daním, důchodům, makroekonomice, spotřebitelskému chování a finančním produktů.




