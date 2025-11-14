Práce na dohody (DPP, DPČ) v roce 2026: jak se změnily limity a zdanění práce na dohodu?

Práce na dohodu o provedení práce (DPP) či na dohodu o pracovní činnosti (DPČ) je oblíbenou formou přivýdělku, kterou využívají studenti, důchodci, někteří zaměstnanci i OSVČ. Zároveň je i možností, jak pracovat pro více zaměstnavatelů. Každá z dohod má svá pro a proti, obě ovšem musí být sjednány písemně. Jak se změnily odvody na zdravotní a sociální pojištění při práci na DPP a DPČ v roce 2026?
Co se dozvíte v článku
- Od ledna 2026 došlo ke zvýšení limitů pro odvody daně z příjmů, sociálního a zdravotního pojištění u DPP
- Jak je to s odvody daní, sociálního a zdravotního pojištění u práce na dohodu?
- Jaké je zdanění práce na DPČ v roce 2026?
- Jaké je zdanění práce na DPP v roce 2026?
- Jaké bylo zdanění práce na DPP a DPČ v roce 2025?
Od ledna 2026 došlo ke zvýšení limitů pro odvody daně z příjmů, sociálního a zdravotního pojištění u DPP
Od 1. ledna 2026 došlo ke zvýšení limitů pro odvody daně z příjmů, sociálního a zdravotního pojištění u dohody o provedení práce (DPP) z 11 499 Kč na 11 999 Kč. U dohody o pracovní činnosti (DPČ) zůstane limit ve výši 4499 Kč.
Jak je to s odvody daní, sociálního a zdravotního pojištění u práce na dohodu?
Daň z příjmů fyzických osob
Daň z příjmů fyzických osob činí 15 % z hrubé odměny. U odvodů daně z příjmů fyzických osob hraje stěžejní roli to, jestli pracovník podepsal prohlášení poplatníka k dani.
Prohlášení poplatníka k dani lze využít pouze u jednoho zaměstnavatele v daném měsíci. Během roku tedy můžete mít podepsáno prohlášení k dani u více zaměstnavatelů, ale musí být uvedeno, za jaké měsíce.
Pokud zaměstnanec podepíše prohlášení k dani, tak může uplatnit slevy na dani (například slevu na poplatníka, slevu na manželku pečující o malé dítě a další) i daňové zvýhodnění na děti.
Záleží na preferencích pracovníka, u kterého zaměstnavatele podepíše prohlášení k dani, stejně jako to, jestli nakonec zaměstnanec podá daňové přiznání a bude žádat o případnou vratku daně.
Pokud pracovník prohlášení k dani nepodepíše, tak zaměstnavatel rovnou srazí daň z příjmů a poplatník ji dále řešit nemusí, příjem se nemusí uvádět v daňovém přiznání. Jiná situace nastává v případě, že budete mít nárok na vratku daně, uveďte příjem z dohod v daňovém přiznání, stejně jako sraženou daň.
Zdravotní pojištění se u dohod odvádí až nad limity, činí 13,5 % z hrubé mzdy
Zdravotní pojištění je u dohod odváděno ve výši 13,5 % z hrubé mzdy, 4,5 % hradí zaměstnanec, 9,0 % hradí zaměstnavatel.
Minimální částku musí dohodáři na zdravotním pojištění odvést ve výši 13,5 % z minimální mzdy, která je pro rok 2026 stanovena na 22 400 Kč.
Minimální výše odvodu v roce 2026 bude při práci nad limity dohod u zdravotního pojištění činit 3024 Kč (v roce 2025 činí 2808 Kč), přičemž zaměstnavatel odvádí vždy 9 % z hrubé odměny a zaměstnanec musí zbytek doplatit.
Pokud pracovník pracuje pouze na dohody s příjmem do limitů, tak musí nějakým způsobem odvádět zdravotní pojištění (například jako OBZP, student či důchodce). V případě, že pracovník na dohodu zároveň i podniká či je zaměstnancem a na dohodu s příjmem do limitů si pouze přivydělává, tak zdravotní pojištění odvádí již jako OSVČ či zaměstnanec a nemusí jej dále řešit.
Jestliže je pracovník ve starobním či invalidním důchodu, nebo je studentem do 26 let (respektive 28 let u doktorského studia), pak za tyto osoby hradí zdravotní pojištění stát.
Sociální pojištění se u dohod odvádí nad limity, činí 31,9 % z hrubé mzdy
Sociální pojištění se do limitů u dohod neodvádí. Nad stanovené limity se již sociální pojištění platit musí:
- zaměstnanec odvádí 7,1 % z hrubé mzdy (do roku 2023 to bylo 6,5 %)
- zaměstnavatel odvádí 24,8 % z hrubé mzdy
Důchodci mohou využít slevu na sociálním pojištění ve výši 6,5 %, o ni je ovšem nutné požádat.
Jaké je zdanění práce na DPČ v roce 2026?
V tabulce uvádíme 4 příklady, kdy zaměstnanec pracuje na DPČ a má příjem do limitu (do 4499 Kč) a nad něj (od 4500 Kč).
Důležité je i to, jestli má podepsáno prohlášení k dani, tedy jakou formou bude hradit daň z příjmů.
V případě, že má příjem do limitu, nemusí odvádět odvody na zdravotní a sociální pojištění. V případě příjmů nad limit musí odvádět odvody na zdravotní i sociální pojištění.
Minimální výše odvodu na zdravotní pojištění činí v roce 2026 činí 3024 Kč měsíčně, což ovlivňuje nejen OBZP, ale i minimální výši odvodů pro zaměstnance a dohodáře.
Srovnání zdanění u dohody o pracovní činnosti v roce 2026
|Hrubá mzda
|4499 Kč
|4499 Kč
|4500 Kč
|4500 Kč
|Podepsáno prohlášení k dani
|Ano
|Ne
|Ano
|Ne
|Zdravotní pojištění (odvod zaměstnance)
|0 Kč
|0 Kč
|2619 Kč
|2619 Kč
|Sociální pojištění (odvod zaměstnance)
|0 Kč
|0 Kč
|320 Kč
|320 Kč
|Druh daně
|Zálohová
|Srážková
|Zálohová
|Zálohová
|Daň z příjmů
|675 Kč
|675 Kč
|675 Kč
|675 Kč
|Sleva na dani na poplatníka
|2570 Kč
|0 Kč
|2570 Kč
|0 Kč
|Daň z příjmů po slevě
|0 Kč
|675 Kč
|0 Kč
|675 Kč
|Čistý příjem
|4499 Kč
|3824 Kč
|1561 Kč
|886 Kč
Zdroj: Vlastní výpočet
Jaké je zdanění práce na DPP v roce 2026?
V tabulce uvádíme 4 příklady, kdy zaměstnanec pracuje na DPP a má příjem do limitu (11 999 Kč) a nad něj (12 000 Kč).
I u tohoto příjmu hraje roli podepsání prohlášení k dani, tedy jakou formou bude hradit daň z příjmů.
V případě, že má pracovník příjem do limitu, nemusí odvádět odvody na zdravotní a sociální pojištění. V případě příjmů nad limit musí odvádět odvody na zdravotní i sociální pojištění.
Minimální výše odvodu na zdravotní pojištění činí v roce 2026 činí 3024 Kč měsíčně, což ovlivňuje nejen OBZP, ale i minimální výši odvodů pro zaměstnance a dohodáře.
Srovnání zdanění u dohody o provedení práce v roce 2026
|Hrubá mzda
|11 999 Kč
|11 999 Kč
|12 000 Kč
|12 000 Kč
|Podepsáno prohlášení k dani
|Ano
|Ne
|Ano
|Ne
|Zdravotní pojištění (odvod zaměstnance)
|0 Kč
|0 Kč
|1944 Kč
|1944 Kč
|Sociální pojištění (odvod zaměstnance)
|0 Kč
|0 Kč
|852 Kč
|852 Kč
|Druh daně
|Zálohová
|Srážková
|Zálohová
|Zálohová
|Daň z příjmů
|1800 Kč
|1800 Kč
|1800 Kč
|1800 Kč
|Sleva na dani na poplatníka
|2570 Kč
|0 Kč
|2570 Kč
|0 Kč
|Daň z příjmů po slevě
|0 Kč
|1800 Kč
|0 Kč
|1800 Kč
|Čistý příjem
|11 999 Kč
|10 199 Kč
|9204 Kč
|7404 Kč
Zdroj: Vlastní výpočet
Jaké bylo zdanění práce na DPP a DPČ v roce 2025?
Zdanění práce na DPP a DPČ v roce 2025 ovlivňovaly hlavně nižší odvody na zdravotním pojištění pro OBZP oproti roku 2026, a také nižší limit u práce na DPP o 500 Kč.
V tabulkách uvádíme, jaká je výše zdanění práce na DPP a DPČ v roce 2025 kolem limitů pro odvádění pojistného a daní.
Srovnání zdanění u dohody o pracovní činnosti v roce 2025
|Hrubá mzda
|4499 Kč
|4499 Kč
|4500 Kč
|4500 Kč
|Podepsáno prohlášení k dani
|Ano
|Ne
|Ano
|Ne
|Zdravotní pojištění (odvod zaměstnance)
|0 Kč
|0 Kč
|2403 Kč
|2403 Kč
|Sociální pojištění (odvod zaměstnance)
|0 Kč
|0 Kč
|320 Kč
|320 Kč
|Druh daně
|Zálohová
|Srážková
|Zálohová
|Zálohová
|Daň z příjmů
|675 Kč
|675 Kč
|675 Kč
|675 Kč
|Sleva na dani na poplatníka
|2570 Kč
|0 Kč
|2570 Kč
|0 Kč
|Daň z příjmů po slevě
|0 Kč
|675 Kč
|0 Kč
|675 Kč
|Čistý příjem
|4499 Kč
|3824 Kč
|1777 Kč
|1102 Kč
Zdroj: Vlastní výpočet
Srovnání zdanění u dohody o provedení práce v roce 2025
|Hrubá mzda
|11 499 Kč
|11 499 Kč
|11 500 Kč
|11 500 Kč
|Podepsáno prohlášení k dani
|Ano
|Ne
|Ano
|Ne
|Zdravotní pojištění (odvod zaměstnance)
|0 Kč
|0 Kč
|1773 Kč
|1773 Kč
|Sociální pojištění (odvod zaměstnance)
|0 Kč
|0 Kč
|817 Kč
|817 Kč
|Druh daně
|Zálohová
|Srážková
|Zálohová
|Zálohová
|Daň z příjmů
|1725 Kč
|1725 Kč
|1725 Kč
|1725 Kč
|Sleva na dani na poplatníka
|2570 Kč
|0 Kč
|2570 Kč
|0 Kč
|Daň z příjmů po slevě
|0 Kč
|1725 Kč
|0 Kč
|1725 Kč
|Čistý příjem
|11 499 Kč
|9774 Kč
|8910 Kč
|7185 Kč
Zdroj: Vlastní výpočet