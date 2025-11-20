Kolik vám musí zůstat z výplaty v roce 2026? Podívejte se na nový výpočet nezabavitelné částky

Vláda v listopadu zveřejnila nový způsob výpočtu částky nezabavitelného minima, který by měl vejít v účinnost od 1. ledna 2026. Nezabavitelná částka je suma, která musí člověku zůstat z měsíční mzdy v případě, že je proti němu vedena exekuce nebo výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy.
Stanovení nového způsobu výpočtu je důležité kvůli tomu, že od 1. října 2025 přestala platit část zákona o státní sociální podpoře (začátek superdávky), která vymezovala normativní náklady na bydlení.
Do konce roku 2025 se však s těmito částkami pro výpočet srážek ze mzdy stále ještě počítá, tak jak stanovuje nařízení vlády o nezabavitelných částkách (595/2006 Sb.). To říká, že pokud termín výplaty spadá do roku 2025, použije se částka normativních nákladů ve výši k 1. lednu 2025.
Pro výplaty, jejichž termín spadá již do roku 2026 (mzdy za prosinec), se použije již nový výpočet.
Nezabavitelná částka na osobu dlužníka se vypočítává z částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu nebo dvě osoby (pro byt užívaný na základě nájemní smlouvy v obci s alespoň 70 000 obyvateli) a odpovídá dvěma třetinám součtu těchto dvou částek.
Vzorec:
4860 Kč (životní minimum jednotlivce) + 14 680 Kč (normativní náklady na bydlení) = 19 540 Kč
2/3 z 19 540 Kč = 13 027 Kč.
Částka životního minima a normativních nákladů se využívá také při výpočtu hranice, nad kterou se zbytek čisté mzdy po odečtení nezabavitelné částky sráží bez omezení. Vypočítá jako 1,5násobek (životního minima jednotlivce + normativních nákladů).
Stanovení nezabavitelné částky pro termíny výplat v roce 2026
Nově se nezabavitelná částka bude vypočítávat z částky normativního nájemného pro jednočlennou domácnost v obci s alespoň 70 000 obyvateli (uvedené v zákoně o státní sociální pomoci), energetického paušálu pro jednočlennou domácnost a životního minima jednotlivce.
Nezabavitelná částka na osobu dlužníka pak bude činit 85 % součtu normativního nájemného, energetického paušálu a životního minima.
Vzorec:
normativní nájemné 9 430 Kč + energetický paušál 2300 Kč + životní minimum 4860 Kč
9 430 Kč + 2 300 Kč + 4860 Kč = 16 590 Kč, 85 % z 16 590 Kč = 14 101,5 Kč (po zaokrouhlení 14 102 Kč)
K vypočtené částce se pak za každé vyživované dítě připočte 1/4 z nezabavitelné částky. Za určitých podmínek se 1/4 započítá také za manžele a partnery (například pokud pobírají starobní a invalidní důchod).
Čistá mzda se po odečtení nezabavitelné částky rozdělí na třetiny, 1. třetina jde na pohledávky a 2. a 3. zůstává dlužníkovi. U přednostních pohledávek (např. výživné, daně…) jde na pohledávky i 2. třetina.
Do konce roku 2025 tedy činí nezabavitelná částka na osobu 13 026,66 Kč. Navržená nezabavitelná částka bude činit 14 102 Kč.
Výše částky, nad kterou se zbytek čisté mzdy sráží bez omezení
Dále se také stanovuje nový limit, nad který se sráží čistá mzda bez omezení, ten se vypočítá jako 1,9násobek součtu částek normativního nájemného pro jednočlennou domácnost v obci s alespoň 70 000 obyvateli (uvedené v zákoně o státní sociální pomoci), energetického paušálu pro jednočlennou domácnost (zákon o SSP) a životního minima jednotlivce.
1,9 × 16 590 Kč = 31 521 Kč
Nově bude částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy sráží bez omezení činit 31 521 Kč .
Vzorový příklad pro výpočet srážek ze mzdy v roce 2026:
-
Čistá mzda 29 000 Kč
-
1 dítě, manželka = 2 vyživovací povinnosti = 6600 Kč (manželka je ve 2. stupni invalidity, takže se za ní započítává 1/4 nezabavitelné částky)
-
Nejde o přednostní pohledávku
Celková nezabavitelná částka: 14 102 Kč + 6600 Kč = 20 702 Kč.
Čistá mzda po odečtení nezabavitelné částky: 29 000 Kč − 20 702 Kč = 8 298 Kč (nepřekračuje 31 521 Kč).
Srážky ze mzdy: ⅓ z 8 298 Kč = 2 766 Kč.
Výplata na účet = 29 000 Kč – 2 766 Kč = 26 234 Kč.
Pravidla pro srážky ze mzdy možná ještě stát upraví
Dle důvodové zprávy jsou ve srážkách ze mzdy v budoucnu možné ještě další legislativní změny. „Úřad vlády České republiky, Ministerstvo spravedlnosti a Ministerstvo práce a sociálních věcí nyní realizují projekt zaměřený na srážky ze mzdy. Na základě výsledků tohoto projektu by mohlo dojít k případné další změně právní úpravy srážek ze mzdy. Projekt však doposud není ukončen,” uvádí návrh.
