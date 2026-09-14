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Bohátí budou v roce 2027 platit vyšší pojistné

Petr Gola
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Z ročních příjmů nad limit se sociální pojištění neplatí, protože pro výpočet sociálního pojištění je stanoven maximální vyměřovací základ. Pro rok 2027 se přitom limit zvyšuje a lidé s velmi vysokými příjmy zaplatí vyšší pojistné.
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Pro výpočet zdravotního pojištění není stanoven žádný maximální vyměřovací základ, tak jako je tomu u sociálního pojištění. Zdravotní pojištění se vypočítává z jakkoliv vysokých příjmů. Zdravotní pojištění je založeno zejména na principu solidarity, takže efektivní sazba zdravotního pojištění neklesá ani při velmi vysokých příjmech. Odvodům na zdravotním a sociálním pojištění však podléhají pouze aktivní příjmy ze závislé činnosti nebo samostatné výdělečné činnosti, z pasivních příjmů se povinné pojistné neplatí. 

Strop pro platbu sociálního pojištění

Sociální pojištění se vypočítává z vyměřovacího základu, přičemž pro celý kalendářní rok je vždy stanoven maximální vyměřovací základ, který je stejně vysoký pro zaměstnance i OSVČ. Z částky nad strop se již sociální pojištění neplatí. Pro rok 2027 se přitom strop pro platbu sociálního pojištění opět zvyšuje, protože je legislativou stanoven ve výši 48násobku rozhodné průměrné mzdy. Pro rok 2027 tak platí maximální vyměřovací základ ve výši 2 481 504 Kč. V přiložené tabulce níže máme pro názornost uvedeny maximální vyměřovací základy u sociálního pojištění v letech 2020 až 2027. Legislativou je maximální vyměřovací základ stanoven od roku 2008.

Rok

Maximální roční vyměřovací základ

2027

2 481 504 Kč

2026

2 350 416 Kč

2025

2 234 736 Kč

2024

2 110 416 Kč

2023

1 935 552 Kč

2022

1 867 728 Kč

2021

1 701 168 Kč

2020

1 672 080 Kč
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O kolik si pohorší OSVČ? 

Zaměstnanci i podnikatelé s velmi vysokými příjmy zaplatí za rok 2027 vyšší sociální pojištění než za rok 2026. V přiložené tabulce máme pro názornost vypočtenu maximální částku sociálního pojištění placenou OSVČ v posledních letech. Sazba sociálního pojištění činí 29,2 % z vyměřovacího základu. 

Rok

Maximální roční sociální pojištění OSVČ

2027

724 599 Kč

2026

686 322 Kč

2025

652 543 Kč

2024

616 242 Kč

2023

565 182 Kč

2022

545 377 Kč

2021

496 742 Kč

2020

488 248 Kč
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Příjmy nad limit neovlivní výši důchodu

Při výpočtu starobního důchodu se zohledňují pouze příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění. To mimo jiné znamená, že velmi nadstandardní příjmy, ze kterých se sociální pojištění již neplatilo, měsíční částku starobního důchodu nezvyšují. 

Praktický příklad

Pan Radim měl za celý rok 2026 souhrnnou roční hrubou mzdu ve výši 3 250 500 Kč. Do starobního důchodu bude pan Radim odcházet v prosinci 2027. Za rok 2026 se bude panu Radimovi pro výši státního důchodu započítávat částka 2 350 416 Kč, tedy souhrnná mzda, ze které bylo zaplaceno sociální pojištění. 

Praktický příklad

Pan Michal měl v letech 2025 a 2026 hrubou roční mzdu vždy 2 000 000 Kč, stejnou mzdu bude mít i v roce 2027. Ve všech třech letech měl tedy souhrnnou roční hrubou mzdu nižší, než je maximální vyměřovací základ a z celé částky platil sociální pojištění a výši důchodu ovlivní všechny jeho příjmy. 

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Paní Marcela bude mít v roce 2027 hrubou mzdu 4 000 000 Kč, v letech 2025 a 2026 měla roční hrubou mzdu vždy 1 000 000 Kč. Přestože má paní Marcela souhrnnou hrubou mzdu za tyto tři roky rovněž 6 000 000 Kč jako pan Michal v předchozím příkladu, tak pro výpočet důchodu se jí započítává „pouze“ 4 481 504 Kč, protože z částky nad 2 481 504 Kč za rok 2027 se již sociální pojištění platit nebude a tento příjem nemá žádný důchodový vliv.

Kalkulačka starobního důchodu
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Autor článku

Petr Gola

Petr Gola

Externí redaktor. Věnuje se především důchodovým tématům.

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