Bohátí budou v roce 2027 platit vyšší pojistné

Pro výpočet zdravotního pojištění není stanoven žádný maximální vyměřovací základ, tak jako je tomu u sociálního pojištění. Zdravotní pojištění se vypočítává z jakkoliv vysokých příjmů. Zdravotní pojištění je založeno zejména na principu solidarity, takže efektivní sazba zdravotního pojištění neklesá ani při velmi vysokých příjmech. Odvodům na zdravotním a sociálním pojištění však podléhají pouze aktivní příjmy ze závislé činnosti nebo samostatné výdělečné činnosti, z pasivních příjmů se povinné pojistné neplatí.
Strop pro platbu sociálního pojištění
Sociální pojištění se vypočítává z vyměřovacího základu, přičemž pro celý kalendářní rok je vždy stanoven maximální vyměřovací základ, který je stejně vysoký pro zaměstnance i OSVČ. Z částky nad strop se již sociální pojištění neplatí. Pro rok 2027 se přitom strop pro platbu sociálního pojištění opět zvyšuje, protože je legislativou stanoven ve výši 48násobku rozhodné průměrné mzdy. Pro rok 2027 tak platí maximální vyměřovací základ ve výši 2 481 504 Kč. V přiložené tabulce níže máme pro názornost uvedeny maximální vyměřovací základy u sociálního pojištění v letech 2020 až 2027. Legislativou je maximální vyměřovací základ stanoven od roku 2008.
|
Rok
|
Maximální roční vyměřovací základ
|
2027
|
2 481 504 Kč
|
2026
|
2 350 416 Kč
|
2025
|
2 234 736 Kč
|
2024
|
2 110 416 Kč
|
2023
|
1 935 552 Kč
|
2022
|
1 867 728 Kč
|
2021
|
1 701 168 Kč
|
2020
|
1 672 080 Kč
O kolik si pohorší OSVČ?
Zaměstnanci i podnikatelé s velmi vysokými příjmy zaplatí za rok 2027 vyšší sociální pojištění než za rok 2026. V přiložené tabulce máme pro názornost vypočtenu maximální částku sociálního pojištění placenou OSVČ v posledních letech. Sazba sociálního pojištění činí 29,2 % z vyměřovacího základu.
|
Rok
|
Maximální roční sociální pojištění OSVČ
|
2027
|
724 599 Kč
|
2026
|
686 322 Kč
|
2025
|
652 543 Kč
|
2024
|
616 242 Kč
|
2023
|
565 182 Kč
|
2022
|
545 377 Kč
|
2021
|
496 742 Kč
|
2020
|
488 248 Kč
Příjmy nad limit neovlivní výši důchodu
Při výpočtu starobního důchodu se zohledňují pouze příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění. To mimo jiné znamená, že velmi nadstandardní příjmy, ze kterých se sociální pojištění již neplatilo, měsíční částku starobního důchodu nezvyšují.
Praktický příklad
Pan Radim měl za celý rok 2026 souhrnnou roční hrubou mzdu ve výši 3 250 500 Kč. Do starobního důchodu bude pan Radim odcházet v prosinci 2027. Za rok 2026 se bude panu Radimovi pro výši státního důchodu započítávat částka 2 350 416 Kč, tedy souhrnná mzda, ze které bylo zaplaceno sociální pojištění.
Praktický příklad
Pan Michal měl v letech 2025 a 2026 hrubou roční mzdu vždy 2 000 000 Kč, stejnou mzdu bude mít i v roce 2027. Ve všech třech letech měl tedy souhrnnou roční hrubou mzdu nižší, než je maximální vyměřovací základ a z celé částky platil sociální pojištění a výši důchodu ovlivní všechny jeho příjmy.
Paní Marcela bude mít v roce 2027 hrubou mzdu 4 000 000 Kč, v letech 2025 a 2026 měla roční hrubou mzdu vždy 1 000 000 Kč. Přestože má paní Marcela souhrnnou hrubou mzdu za tyto tři roky rovněž 6 000 000 Kč jako pan Michal v předchozím příkladu, tak pro výpočet důchodu se jí započítává „pouze“ 4 481 504 Kč, protože z částky nad 2 481 504 Kč za rok 2027 se již sociální pojištění platit nebude a tento příjem nemá žádný důchodový vliv.
Kalkulačka starobního důchodu