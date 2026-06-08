Ceny nemovitostí v Rakousku rostou, za kolik koupíte byt ve Vídni?

Dle rakouského statistického úřadu činila v Rakousku mediánová cena za metr čtvereční u bytů 4 162 euro a u rodinných domů potom 2 836 euro. Cena stavebního pozemku stoupla na 135 euro za metr čtvereční. Ceny nemovitostí zjišťuje rakouský statistický úřad z kupních smluv uložených v rakouském katastru nemovitosti. Pravidelně se publikuje mediánová cena, tj. cena ležící při seřazení prodejních cen od nejnižší po nejvyšší přesně uprostřed. Mediánová cena je mnohdy výrazně nižší než průměrná cena, která je ovlivněna cenami luxusních nemovitostí. Polovina prodaných nemovitostí měla tedy svoji cenu za metr čtvereční vyšší než je mediánová hodnota a polovina nemovitostí měla svoji cenu za metr čtvereční nižší než je mediánová hodnota.
Co se dozvíte v článku
Rekordní rok 2022 pro byty a domy
Ceny bytů a domů v Rakousku od roku 2015 do roku 2022 stoupaly, potom přišel mírný propad, kdy v roce 2023 byly mediánové ceny bytů a domů nižší než v roce 2022. V roce 2024 i v roce 2025 ceny opět stouply, stále však mediánové ceny nedosahují ještě úrovně rekordního roku 2022. Rozdíl je však již relativně malý.
Rekordní rok 2025 u stavebních pozemků
Mediánová cena za metr čtvereční u stavebního pozemku v Rakousku se v letech 2015 až 2021 lišila relativně málo, od roku 2022 však každoročně mediánová cena za metr čtvereční kontinuálně meziročně poměrně značně roste. Za celé Rakousko činí v roce 2025 více o téměř 60 % než za rok 2022.
Mediánová cena u domů
V první tabulce máme uvedenu mediánovou cenu (v eurech) za metr čtvereční u domů v loňském roce v jednotlivých rakouských spolkových zemích. Ceny domů se pochopitelně v jednotlivých spolkových zemích. Nejdražší jsou ve Vídni, Vorarlbersku a Tyrolsku, nejlevnější jsou ve Štýrsku a Burgenlandu.
|
Spolková země
|
Mediánová cena u domů (za metr čtvereční v roce 2025)
|
Vídeň
|
5 376 €
|
Vorarlbersko
|
5 077 €
|
Tyrolsko
|
4 828 €
|
Salcbursko
|
4 766 €
|
Horní Rakousy
|
2 905 €
|
Rakousko
|
2 836 €
|
Dolní Rakousy
|
2 653 €
|
Korutany
|
2 609 €
|
Štýrsko
|
2 421 €
|
Burgenland
|
1 889 €
Mediánová cena u bytů
Ve druhé tabulce máme uvedenu vývoj mediánovou cenu (v eurech) za metr čtvereční u bytů v loňském roce v jednotlivých rakouských spolkových zemích. Nejdražší jsou byty ve Vídni, Vorarlbersku, Salcbursku a Tyrolsku, nejlevnější jsou ve Štýrsku a Burgenlandu. Mediánová částka za metr čtvereční u bytů je v Rakousku vyšší než u domů. Zde je nutno zdůraznit, že se jedná o porovnání za metr čtvereční a domy mají zpravidla významně vyšší plochu než byty. Navíc nejvyšší cena za metr čtvereční je u vyhledávaných menších bytů na dobrých adresách (zejména v okolí centra) ve velkých městech s dostatkem pracovních příležitostí. Značný vliv na prodejní cenu nemovitosti pochopitelně má i její stáří, přičemž mnoho obytných domů je postaveno později.
|
Spolková země
|
Mediánová cena u bytů (za metr čtvereční v roce 2025)
|
Vídeň
|
5 212 €
|
Vorarlbersko
|
5 000 €
|
Salcbursko
|
4 968 €
|
Tyrolsko
|
4 965 €
|
Rakousko
|
4 162 €
|
Horní Rakousy
|
3 373 €
|
Korutany
|
3 260 €
|
Dolní Rakousy
|
3 089 €
|
Štýrsko
|
2 750 €
|
Burgenland
|
1 859 €
Mediánová cena u stavebních pozemků
Ve třetí tabulce máme uvedenu mediánovou cenu (v eurech) za metr čtvereční u prodaných stavebních pozemků v loňském roce v jednotlivých rakouských spolkových zemích. Právě u stavebních pozemků jsou cenové rozdíly mezi jednotlivými spolkovými zeměmi nejvyšší. Jednoznačně nejdražší jsou stavební pozemky ve Vídni a Vorarlbersku.
|
Spolková země
|
Mediánová cena u stavebních pozemků (za metr čtvereční v roce 2025)
|
Vídeň
|
799 €
|
Vorarlbersko
|
640 €
|
Tyrolsko
|
391 €
|
Salcbursko
|
383 €
|
Horní Rakousy
|
139 €
|
Rakousko
|
135 €
|
Dolní Rakousy
|
116 €
|
Štýrsko
|
90 €
|
Korutany
|
88 €
|
Burgenland
|
77 €
Pramen: Statistik Austria – Pressemitteilung: 14 186 –105/26, vom 28. 5. 2026 – „Durchschnittliche Immobilienpreise 2025 erneut gestiegen“