Finance.cz  »  Ekonomika

Ceny nemovitostí v Rakousku rostou, za kolik koupíte byt ve Vídni?

Petr Gola
Dnes

Sdílet

V roce 2025 byly ceny prodaných nemovitostí v Rakousku vyšší než v roce 2024. Platí to pro domy, byty i stavební pozemky. Rozdíly v cenách nemovitostí v rámci jednotlivých spolkových zemí jsou poměrně značné. Podívejme se na mediánové ceny nemovitostí v Rakousku podrobněji.
Bydlení v Rakousku
Autor: Michal Bureš (ChatGPT)

Dle rakouského statistického úřadu činila v Rakousku mediánová cena za metr čtvereční u bytů  4 162 euro a u rodinných domů potom 2 836 euro. Cena stavebního pozemku stoupla na 135 euro za metr čtvereční. Ceny nemovitostí zjišťuje rakouský statistický úřad z kupních smluv uložených v rakouském katastru nemovitosti. Pravidelně se publikuje mediánová cena, tj. cena ležící při seřazení prodejních cen od nejnižší po nejvyšší přesně uprostřed. Mediánová cena je mnohdy výrazně nižší než průměrná cena, která je ovlivněna cenami luxusních nemovitostí. Polovina prodaných nemovitostí měla tedy svoji cenu za metr čtvereční vyšší než je mediánová hodnota a polovina nemovitostí měla svoji cenu za metr čtvereční nižší než je mediánová hodnota.

Co se dozvíte v článku
  1. Rekordní rok 2022 pro byty a domy
  2. Rekordní rok 2025 u stavebních pozemků
  3. Mediánová cena u domů
  4. Mediánová cena u bytů
  5. Mediánová cena u stavebních pozemků

Rekordní rok 2022 pro byty a domy

Ceny bytů a domů v Rakousku od roku 2015 do roku 2022 stoupaly, potom přišel mírný propad, kdy v roce 2023 byly mediánové ceny bytů a domů nižší než v roce 2022. V roce 2024 i v roce 2025 ceny opět stouply, stále však mediánové ceny nedosahují ještě úrovně rekordního roku 2022. Rozdíl je však již relativně malý.

Rekordní rok 2025 u stavebních pozemků

Mediánová cena za metr čtvereční u stavebního pozemku v Rakousku se v letech 2015 až 2021 lišila relativně málo, od roku 2022 však každoročně mediánová cena za metr čtvereční kontinuálně meziročně poměrně značně roste. Za celé Rakousko činí v roce 2025 více o téměř 60 % než za rok 2022. 

Mediánová cena u domů

V první tabulce máme uvedenu mediánovou cenu (v eurech) za metr čtvereční u domů v loňském roce v jednotlivých rakouských spolkových zemích. Ceny domů se pochopitelně v jednotlivých spolkových zemích. Nejdražší jsou ve Vídni, Vorarlbersku a Tyrolsku, nejlevnější jsou ve Štýrsku a Burgenlandu. 

Spolková země

Mediánová cena u domů (za metr čtvereční v roce 2025)

Vídeň

5 376 €

Vorarlbersko

5 077 €

Tyrolsko

4 828 €

Salcbursko

4 766 €

Horní Rakousy

2 905 €

Rakousko 

2 836 €

Dolní Rakousy

2 653 €

Korutany

2 609 €

Štýrsko

2 421 €

Burgenland

1 889 €
Počet Rakušanů žijících v „chudobě“ stoupá, jaká je rakouská „chudoba“? Přečtěte si také:

Počet Rakušanů žijících v „chudobě“ stoupá, jaká je rakouská „chudoba“?

Mediánová cena u bytů

Ve druhé tabulce máme uvedenu vývoj mediánovou cenu (v eurech) za metr čtvereční u bytů v loňském roce v jednotlivých rakouských spolkových zemích. Nejdražší jsou byty ve Vídni, Vorarlbersku, Salcbursku a Tyrolsku, nejlevnější jsou ve Štýrsku a Burgenlandu. Mediánová částka za metr čtvereční u bytů je v Rakousku vyšší než u domů. Zde je nutno zdůraznit, že se jedná o porovnání za metr čtvereční a domy mají zpravidla významně vyšší plochu než byty. Navíc nejvyšší cena za metr čtvereční je u vyhledávaných menších bytů na dobrých adresách (zejména v okolí centra) ve velkých městech s dostatkem pracovních příležitostí. Značný vliv na prodejní cenu nemovitosti pochopitelně má i její stáří, přičemž mnoho obytných domů je postaveno později. 

Spolková země

Mediánová cena u bytů (za metr čtvereční v roce 2025)

Vídeň

5 212 €

Vorarlbersko

5 000 €

Salcbursko

4 968 €

Tyrolsko

4 965 €

Rakousko 

4 162 €

Horní Rakousy

3 373 €

Korutany

3 260 €

Dolní Rakousy

3 089 €

Štýrsko

2 750 €

Burgenland

1 859 €

Mediánová cena u stavebních pozemků

Ve třetí tabulce máme uvedenu mediánovou cenu (v eurech) za metr čtvereční u prodaných stavebních pozemků v loňském roce v jednotlivých rakouských spolkových zemích. Právě u stavebních pozemků jsou cenové rozdíly mezi jednotlivými spolkovými zeměmi nejvyšší. Jednoznačně nejdražší jsou stavební pozemky ve Vídni a Vorarlbersku. 

Spolková země

Mediánová cena u stavebních pozemků (za metr čtvereční v roce 2025)

Vídeň

799 €

Vorarlbersko

640 €

Tyrolsko

391 €

Salcbursko

383 €

Horní Rakousy

139 €

Rakousko 

135 €

Dolní Rakousy

116 €

Štýrsko

90 €

Korutany

88 €

Burgenland

77 €

Pramen: Statistik Austria – Pressemitteilung: 14 186 –105/26, vom 28. 5. 2026 – „Durchschnittliche Immobilienpreise 2025 erneut gestiegen“

Byznysový most do Německa vede přes Vídeň. Šéfka rakouské vládní agentury ABA vysvětluje, proč by se české firmy měly zajímat o vstup na tamní trh Přečtěte si také:

Byznysový most do Německa vede přes Vídeň. Šéfka rakouské vládní agentury ABA vysvětluje, proč by se české firmy měly zajímat o vstup na tamní trh

Ručení nemovitostí rodičů za vaši hypotéku? Dle realitního makléře půjde o stále častější řešení Přečtěte si také:

Ručení nemovitostí rodičů za vaši hypotéku? Dle realitního makléře půjde o stále častější řešení

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola

Externí redaktor. Věnuje se především důchodovým tématům.

Témata:

Kvíz týdne

KVÍZ: Ruská ekonomika v číslech: Potěmkinova vesnice či statný medvěd?
1/12 otázek
Spustit kvíz


Zajímavé odkazy

Daňové formuláře Daňové formuláře Mzdová kalkulačka Mzdová kalkulačka Veřejné registry Veřejné registry Převodník měn Převodník měn Rodičovský příspěvek Rodičovský příspěvek Kalkulačka superdávky Kalkulačka superdávky

Aktuální cenové stropy PHM

cena benzínu a nafty Maximální cena benzínu a nafty

Komerční sdělení

Školení pro účetní
Archivace dat a ochrana osobních údajů
8. 6. 2026
9:00
Více
Podzimní novinky pro mzdové účetní 2026
15. 9. 2026
9:00
Více
Fakturace v praxi roku 2026
5. 10. 2026
9:00
Více