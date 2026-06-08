Cesta za vínem na jih Moravy se zrychlí: na D2 vznikne nový sjezd u Velkých Pavlovic

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) získalo souhlas s pokračováním přípravy mimoúrovňové křižovatky (MÚK) D2 Velké Pavlovice, jejíž výstavba by mohla začít na přelomu let 2029 a 2030.
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Cílem sjezdu je lepší spojení Velkých Pavlovic a okolí s Brnem a úleva Hustopečím
Mezi Hustopečemi a Podivínem se nachází jeden z nejdelších úseků dálnice bez sjezdu v České republice.
Podle představitelů Velkých Pavlovic je nové dálniční napojení klíčové především kvůli každodennímu dojíždění za prací do Brna. Nový sjezd by podle odhadů mohl cestu do Brna zkrátit o 5 až 12 minut, zejména ve špičkách, kdy bývají Hustopeče přetíženy.
Cesta by se tak zkrátila obyvatelům Velkých Pavlovic, Rakvic, Bořetic, Vrbice, Zaječí, Němčiček či Kobylí. Významnou dopravní zátěž doposud nese silnice II/425, která vede souběžně s dálnicí.
Především v Hustopečích, které jsou logistickým uzlem regionu, projíždí značné množství osobních i nákladních vozidel přímo městem. V blízkosti Hustopečí sídlí společnosti MOSS Logistics, Westfalia a Frauenthal, což rovněž zatěžuje dopravu v rámci města. Navíc jsou snahy o stavbu dalších logistických a průmyslových uzlů, protože se oblast nachází mezi Brnem, Vídní a Bratislavou. To vše přináší nejen dopravní komplikace, ale také vyšší hluk, emise a bezpečnostní rizika pro chodce a cyklisty.
Projekt má připravenou územní rezervu, má stát 72 milionů Kč
Na základě zadání Ministerstva dopravy byla již v minulosti zpracována studie realizovatelnosti nového dálničního sjezdu. Připraven byl rovněž prováděcí projekt a odhad investičních nákladů.
Významným krokem bylo také zařazení záměru do Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje. Díky tomu je pro budoucí stavbu dlouhodobě vymezena územní rezerva. Podle aktuálních informací získalo ŘSD souhlas s pokračováním přípravy projektu a jeho následnou realizací.
Předpokládané náklady dosahují 72,02 milionu korun včetně DPH. Nová mimoúrovňová křižovatka má vzniknout přibližně na 33. kilometru dálnice D2.
Nový sjezd na D2 by se tak mohl stát jednou z nejvýznamnějších dopravních investic v regionu za poslední roky.
Sjezd by měl vzniknout v letech 2029 až 2030
Pokud bude příprava pokračovat podle plánu, mohla by být stavba realizována v letech 2029 až 2030.
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Po desetiletí úvah bude konečně nový sjezd u Velkých Pavlovic
Myšlenka nového dálničního napojení regionu není nová. První návrhy vznikaly již v osmdesátých letech minulého století. Největší posun směrem k realizaci nastal před více než deseti lety, kdy byl starostou Velkých Pavlovic Pavel Procházka. Právě z tohoto období pocházejí důležité projektové dokumenty, které byly později objeveny v archivu ŘSD.
Na jejich základě se vedení města Velké Pavlovice rozhodlo projekt znovu oživit a navázat na dříve vykonanou práci.