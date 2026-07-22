Chcete nadprůměrný důchod? Jaké musíte mít příjmy při volbě předčasného důchodu?

Do předčasného důchodu je možné odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového. Vzhledem k tomu, že nezaměstnaní lidé starší 57 let mají nárok na 11 měsíců podpory v nezaměstnanosti, tak můžeme zjednodušeně říci, že lze přestat pracovat již čtyři roky před dosažením řádného důchodového věku.
Co se dozvíte v článku
Jaké je klasické krácení u předčasného důchodu?
Standardní krácení činí 1,5 % výpočtového základu za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. Splnit zákonné podmínky pro poloviční krácení je těžké a v praxi je splní málo zájemců o předčasný důchod, proto se budeme v článku níže zabývat pouze klasickým krácením. Předčasný důchod je však oproti řádnému starobnímu důchodu nižší i z důvodu získání nižší doby pojištění, než v případě výkonu výdělečné činnosti až do dosažení řádného důchodového věku.
Lze mít nadprůměrný důchod, ale…
I při odchodu do předčasného důchodu je možné mít nadprůměrný důchod, ale výrazným způsobem se zvyšují požadavky na průměrnou mzdu za odpracované roky (tzv. osobní vyměřovací základ). Zatímco na mírně nadprůměrný řádný starobní důchod lze při vysoké době pojištění dosáhnout i s mírně podprůměrnými příjmy, tak nadprůměrný předčasný důchod při podprůměrných příjmech není možný.
Praktický příklad – podprůměrné příjmy a nadprůměrný důchod
Pan Pavel má průměrnou mzdu za odpracované roky ve výši 41 874 Kč a získal dobu pojištění v rozsahu 48 let. Pan Pavel odešel začátkem letošního roku do řádného starobního důchodu a byla mu přiznána měsíční penze v částce 24 000 Kč. I když má pan Pavel osobní vyměřovací základ nižší, než je medián mzdy za rok 2025, tak má nadprůměrný důchod. Důvodem je získání vysoké doby pojištění v rozsahu 48 let.
Kalkulačka předčasného důchodu
Praktické výpočty – cesty vedoucí k nadprůměrnému důchodu
V přiložené tabulce máme pro názornost vypočten měsíční státní důchod, aby činil 26 000 Kč, což je již nadprůměrná hodnota, protože průměrný starobní důchod začátkem letošního roku činil necelých 22 000 Kč.
Při volbě řádného starobního důchodu počítáme s dobou pojištění v rozsahu 45 let. Následně máme vypočten předčasný důchod při předčasnosti 360 dní, 720 dní a 1080 dní před dosažením řádného důchodového věku. Doba pojištění je při volbě předčasného důchodu pochopitelně nižší, než je tomu u řádného starobního důchodu.
|
Osobní vyměřovací základ
|
Předčasnost
|
Doba pojištění
|
Starobní důchod
|
60 130 Kč
|
0 dní
|
45 let
|
26 000 Kč
|
75 250 Kč
|
360 dní
|
44 let
|
26 000 Kč
|
94 710 Kč
|
720 dní
|
43 let
|
26 000 Kč
|
120 685 Kč
|
1080 dní
|
42 let
|
26 000 Kč
vlastní výpočet autora
Z tabulky názorně vidíme, že mít nadprůměrný starobní důchod v částce 26 000 Kč není snadné a je nutné mít již nadprůměrné příjmy, při odchodu do předčasného důchodu dříve o necelé dva roky nebo o necelé tři roky dokonce již velmi vysoké rozhodné příjmy. Mít nadprůměrný důchod při odchodu do předčasného důchodu je pouze pro lidi s velmi vysokými příjmy během produktivního života.
Závěrem: velmi vysoké příjmy pro nadprůměrný předčasný důchod
V praxi mají i lidé odcházející do předčasného důchodu nadprůměrný měsíční státní důchod, vyžaduje to však velmi vysoké příjmy během produktivního života. Většina žadatelů o nejdřívější možný předčasný důchod nedosáhne ani na průměrný starobní důchod, protože „klasické“ krácení za každý interval předčasnosti je poměrně značné. Čím dříve se do předčasného důchodu odejde, tím vyšší tlak na výši příjmů. Při odchodu do předčasného důchodu o necelý rok dříve je nutné mít dle námi zvolených vstupních údajů průměrnou hrubou měsíční mzdu za odpracované roky vyšší cca o 15 000 Kč, ale při volbě odchodu do předčasného důchodu dříve o necelé tři roky již o více než 60 000 Kč.