Co zvyšuje víc důchod? Odpracované roky nebo příjmy?

Při výpočtu starobního důchodu platí pravidlo, že čím vyšší rozhodné příjmy a doba pojištění, tím vyšší je i následný měsíční starobní důchod. Který parametr má však vyšší důchodovou váhu? Podívejme se na praktické výpočty.
Petr Gola
Ze všech rozhodných příjmů od roku 1986, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, se vypočítává osobní vyměřovací základ neboli průměrná hrubá mzda za odpracované roky. Při výpočtu starobního důchodu v roce 2026 se hodnotí příjmy v letech 1986 až 2025.

Co se dozvíte v článku
  1. Oba parametry jsou důležité
  2. Vysoká doba pojištění je snadněji ovlivnitelná
  3. Vysoké příjmy mají zásadní vliv na důchod, naráží však na osobní limity
  4. Závěrem – zvýší důchod více příjmy či odpracovaná doba?

Do doby pojištění pro důchodové účely se započítávají nejenom odpracované roky, kdy je z příjmu odváděno sociální pojištění, ale i tzv. náhradní doby pojištění (např. péče o dítě do 4 let věku, evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu, studium před rokem 2010 v zákonném rozsahu, péče o závislou osobu při splnění zákonných podmínek). Pro přiznání řádného starobního důchodu musí být získána doba pojištění alespoň v rozsahu 35 let, jinak nemůže být starobní důchod přiznán.

Oba parametry jsou důležité

Vliv na samotný výpočet starobního důchodu mají oba parametry. Lidé s vysokými příjmy budou mít nadprůměrný starobní důchod i při získání pouze minimální doby pojištění. Stejně tak na nadprůměrný důchod dosáhnou i lidé s vysokou dobou pojištění s podprůměrnými příjmy. Průměrný starobní důchod činí necelých 22 000 Kč.

Na nadprůměrný důchod ve výši 23 000 Kč dosáhne při době pojištění v rozsahu 46 let i žadatel s osobním vyměřovacím základem 40 730 Kč. Průměrná hrubá měsíční mzda za čtvrté čtvrtletí loňského roku činila 52 283 Kč.

Pro názornost máme v tabulce níže vypočteny různé příjmové varianty v závislosti na době pojištění, kdy činí měsíční starobní důchod 26 000 Kč, což je nadprůměrná hodnota. Při výpočtu starobního důchodu nepočítáme s výchovným na děti.

Doba pojištění

Osobní vyměřovací základ

Starobní důchod

35 let

94 595 Kč

26 000 Kč

36 let

90 285 Kč

26 000 Kč

37 let

86 215 Kč

26 000 Kč

38 let

82 350 Kč

26 000 Kč

39 let

78 690 Kč

26 000 Kč

40 let

75 210 Kč

26 000 Kč

41 let

71 900 Kč

26 000 Kč

42 let

68 750 Kč

26 000 Kč

43 let

65 743 Kč

26 000 Kč

44 let

62 873 Kč

26 000 Kč

45 let

60 130 Kč

26 000 Kč

46 let

57 507 Kč

26 000 Kč

47 let

55 000 Kč

26 000 Kč

48 let

52 593 Kč

26 000 Kč

49 let

50 285 Kč

26 000 Kč

Zdroj: vlastní výpočet autora

Z tabulky názorně vidíme, že k měsíčnímu starobnímu důchodu ve výši 26 000 Kč, což o více než 4 000 Kč vyšší částka, než činí průměrný starobní důchod, který je necelých 22 000 Kč, vedou různé průběhy pojištění. Při vyšších příjmech nevadí ani minimální doba pojištění a na značně nadprůměrný důchod lze dosáhnout při velmi vysoké době pojištění i s přibližně průměrnou mzdou.

Vysoká doba pojištění je snadněji ovlivnitelná

Při výpočtu starobního důchodu platí, že každý žadatel o starobní důchod může maximalizovat svoji dobu pojištění a nemít žádné mezery v pojištění. Získat vysokou dobu pojištění nad 45 let je možností každého žadatele o starobní důchod. Rok zaměstnání za minimální mzdu nebo zkrácený úvazek se totiž do doby pojištění započítává stejně jako zaměstnání s velmi vysokou mzdou. V zákonném rozsahu se do doby pojištění započítává vždy i evidence na úřadu práce s nárokem na podporu v nezaměstnanosti (z 80 %), dlouhodobá nezaměstnanost po vyčerpání podpory v nezaměstnanosti již přináší důchodové problémy. Získat vysokou dobu pojištění je mnohem snadněji ovlivnitelné, než mít nadprůměrný osobní vyměřovací základ.

Vysoké příjmy mají zásadní vliv na důchod, naráží však na osobní limity

Při vysokých příjmech je starobní důchod nadprůměrný i při nízké době pojištění. Vždy je však potřeba pamatovat na to, že případné mezery v pojištění mají i negativní vliv na měsíční částku starobního důchodu, protože dochází k rozmělnění osobního vyměřovacího základu. Dosahované příjmy mají zásadní vliv na měsíční částku starobního důchodu, naráží však na osobní limity. Zajistit si vysokou dobou pojištění je však plně v rukou každého budoucího žadatele o starobní důchod. Žadatelé o starobní důchod s vysokou dobou pojištění, kteří nemají mezery v pojištění, tímto způsobem zabrání i „rozmělnění“ svého osobního vyměřovacího základu, což je velmi důležité.
Závěrem – zvýší důchod více příjmy či odpracovaná doba?

Vysoké příjmy jsou základním předpokladem vysokého důchodu. Získat vysokou dobu pojištění je však snadnější a dostupné pro všechny budoucí žadatele o starobní důchod. Rozhodně se nevyplácí dobu pojištění podceňovat, každá mezera v pojištění má dvojí negativní vliv na budoucí výpočet důchodu, když se získá nižší doba pojištění a současně je následně nižší i průměrná důchodová mzda. Žadatelé s vysokou dobu pojištění mohou počítat s příznivým výpočtem starobního důchodu i při nižších příjmech.

Petr Gola

Externí redaktor. Věnuje se především důchodovým tématům.

