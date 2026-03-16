Co zvyšuje víc důchod? Odpracované roky nebo příjmy?

Ze všech rozhodných příjmů od roku 1986, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, se vypočítává osobní vyměřovací základ neboli průměrná hrubá mzda za odpracované roky. Při výpočtu starobního důchodu v roce 2026 se hodnotí příjmy v letech 1986 až 2025.
Do doby pojištění pro důchodové účely se započítávají nejenom odpracované roky, kdy je z příjmu odváděno sociální pojištění, ale i tzv. náhradní doby pojištění (např. péče o dítě do 4 let věku, evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu, studium před rokem 2010 v zákonném rozsahu, péče o závislou osobu při splnění zákonných podmínek). Pro přiznání řádného starobního důchodu musí být získána doba pojištění alespoň v rozsahu 35 let, jinak nemůže být starobní důchod přiznán.
Oba parametry jsou důležité
Vliv na samotný výpočet starobního důchodu mají oba parametry. Lidé s vysokými příjmy budou mít nadprůměrný starobní důchod i při získání pouze minimální doby pojištění. Stejně tak na nadprůměrný důchod dosáhnou i lidé s vysokou dobou pojištění s podprůměrnými příjmy. Průměrný starobní důchod činí necelých 22 000 Kč.
Na nadprůměrný důchod ve výši 23 000 Kč dosáhne při době pojištění v rozsahu 46 let i žadatel s osobním vyměřovacím základem 40 730 Kč. Průměrná hrubá měsíční mzda za čtvrté čtvrtletí loňského roku činila 52 283 Kč.
Pro názornost máme v tabulce níže vypočteny různé příjmové varianty v závislosti na době pojištění, kdy činí měsíční starobní důchod 26 000 Kč, což je nadprůměrná hodnota. Při výpočtu starobního důchodu nepočítáme s výchovným na děti.
|
Doba pojištění
|
Osobní vyměřovací základ
|
Starobní důchod
|
35 let
|
94 595 Kč
|
26 000 Kč
|
36 let
|
90 285 Kč
|
26 000 Kč
|
37 let
|
86 215 Kč
|
26 000 Kč
|
38 let
|
82 350 Kč
|
26 000 Kč
|
39 let
|
78 690 Kč
|
26 000 Kč
|
40 let
|
75 210 Kč
|
26 000 Kč
|
41 let
|
71 900 Kč
|
26 000 Kč
|
42 let
|
68 750 Kč
|
26 000 Kč
|
43 let
|
65 743 Kč
|
26 000 Kč
|
44 let
|
62 873 Kč
|
26 000 Kč
|
45 let
|
60 130 Kč
|
26 000 Kč
|
46 let
|
57 507 Kč
|
26 000 Kč
|
47 let
|
55 000 Kč
|
26 000 Kč
|
48 let
|
52 593 Kč
|
26 000 Kč
|
49 let
|
50 285 Kč
|
26 000 Kč
Zdroj: vlastní výpočet autora
Z tabulky názorně vidíme, že k měsíčnímu starobnímu důchodu ve výši 26 000 Kč, což o více než 4 000 Kč vyšší částka, než činí průměrný starobní důchod, který je necelých 22 000 Kč, vedou různé průběhy pojištění. Při vyšších příjmech nevadí ani minimální doba pojištění a na značně nadprůměrný důchod lze dosáhnout při velmi vysoké době pojištění i s přibližně průměrnou mzdou.
Vysoká doba pojištění je snadněji ovlivnitelná
Při výpočtu starobního důchodu platí, že každý žadatel o starobní důchod může maximalizovat svoji dobu pojištění a nemít žádné mezery v pojištění. Získat vysokou dobu pojištění nad 45 let je možností každého žadatele o starobní důchod. Rok zaměstnání za minimální mzdu nebo zkrácený úvazek se totiž do doby pojištění započítává stejně jako zaměstnání s velmi vysokou mzdou. V zákonném rozsahu se do doby pojištění započítává vždy i evidence na úřadu práce s nárokem na podporu v nezaměstnanosti (z 80 %), dlouhodobá nezaměstnanost po vyčerpání podpory v nezaměstnanosti již přináší důchodové problémy. Získat vysokou dobu pojištění je mnohem snadněji ovlivnitelné, než mít nadprůměrný osobní vyměřovací základ.
Vysoké příjmy mají zásadní vliv na důchod, naráží však na osobní limity
Při vysokých příjmech je starobní důchod nadprůměrný i při nízké době pojištění. Vždy je však potřeba pamatovat na to, že případné mezery v pojištění mají i negativní vliv na měsíční částku starobního důchodu, protože dochází k rozmělnění osobního vyměřovacího základu. Dosahované příjmy mají zásadní vliv na měsíční částku starobního důchodu, naráží však na osobní limity. Zajistit si vysokou dobou pojištění je však plně v rukou každého budoucího žadatele o starobní důchod. Žadatelé o starobní důchod s vysokou dobou pojištění, kteří nemají mezery v pojištění, tímto způsobem zabrání i „rozmělnění“ svého osobního vyměřovacího základu, což je velmi důležité.
Závěrem – zvýší důchod více příjmy či odpracovaná doba?
Vysoké příjmy jsou základním předpokladem vysokého důchodu. Získat vysokou dobu pojištění je však snadnější a dostupné pro všechny budoucí žadatele o starobní důchod. Rozhodně se nevyplácí dobu pojištění podceňovat, každá mezera v pojištění má dvojí negativní vliv na budoucí výpočet důchodu, když se získá nižší doba pojištění a současně je následně nižší i průměrná důchodová mzda. Žadatelé s vysokou dobu pojištění mohou počítat s příznivým výpočtem starobního důchodu i při nižších příjmech.