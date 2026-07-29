Deset omylů ohledně placení zdravotního pojištění

Zdravotní pojištění stojí při výpočtu celkového zdanění trochu stranou daně z příjmu a sociálního pojištění, přesto odvádí nemálo pojištěnců na zdravotním pojištění vysoké částky. S jakými mýty ohledně placení zdravotního pojištění se lze v praxi setkat?
Co se dozvíte v článku
- Platím zdravotní pojištění = mám nemocenskou
- Nižší platby na zdravotním pojištění jsou problém
- Výpočet zdravotního pojištění je stejný jako sociálního pojištění
- Kvůli dluhu na zdravotním pojištění nemohu změnit zdravotní pojišťovnu
- Ze zaměstnání lze obdržet přeplatek na zdravotním pojištění
- Výběrem zdravotní pojišťovny lze optimalizovat měsíční platbu
- Pracující penzisté zdravotní pojištění neplatí
- Podnikající zaměstnanci při nízkém zisku zdravotní pojištění neplatí
- Zdravotní pojištění se platí pouze z hlavního příjmu
- Zdravotní pojištění lze nahradit komerčním pojištěním
Platím zdravotní pojištění = mám nemocenskou
V případě pracovní neschopnosti náleží nemocenská, jejíž výše závisí na dosaženém předchozím rozhodném příjmu zakládajícím účast na sociálním pojištění. Zdravotní pojištění slouží k financování zdravotní péče. Např. osoby bez zdanitelných příjmů si platí měsíční zdravotní pojištění a v případě nemoci nemají nárok na nemocenskou, protože nesplňují účast na sociálním pojištění.
Nižší platby na zdravotním pojištění jsou problém
Sazba zdravotního pojištění je 13,5 % z vyměřovacího základu, kterým je u zaměstnanců hrubá mzda. Při podprůměrné mzdě je částka zdravotního pojištění pochopitelně nižší, to však nemá vliv na dostupnost zdravotní péče. Zdravotní systém je v Česku založen především na solidaritě, takže nižší mzda a nižší platby na zdravotním pojištění nemají vliv na kvalitu poskytované péče.
Kalkulačka čisté mzdy
Výpočet zdravotního pojištění je stejný jako sociálního pojištění
Přestože pro výpočet sociálního a zdravotního pojištění platí poměrně hodně stejných zákonných ustanovení, tak se v několika aspektech výpočet liší. A to nejenom samotnou sazbou pojistného. Např. pro výpočet zdravotního pojištění platí minimální vyměřovací základ, není stanoven maximální vyměřovací základ jako u sociálního pojištění, pro OBZP je platba zdravotního pojištění povinná nebo nelze čerpat slevy na pojistném.
Kvůli dluhu na zdravotním pojištění nemohu změnit zdravotní pojišťovnu
Jedním ze základních práv pojištěnců je možnost změnit zdravotní pojišťovnu jednou za 12 kalendářních měsíců, vždy od 1. ledna nebo od 1. července. Změnit zdravotní pojišťovnu přitom mohou i pojištěnci s dluhem na zdravotním pojištění. Změnou zdravotní pojišťovny však dluhy na zdravotním pojištění nezanikají a bývalá zdravotní pojišťovna bude dlužné pojistné včetně dlužného penále pečlivě vymáhat.
Ze zaměstnání lze obdržet přeplatek na zdravotním pojištění
Zatímco roční daň z příjmu může být nižší, než zaplacené daňové zálohy během roku, zejména z důvodu uplatnění daňových odpočtů a čerpání roční slevy na poplatníka bez ohledu na počet odpracovaných měsíců a slevy na manželku (manžela), kdy vzniká nárok na roční přeplatek na dani z příjmu, tak u zdravotního pojištění zaměstnanci přeplatek nemohou obdržet. Při výpočtu zdravotního pojištění se neuplatňují žádné slevy ani odpočty. Ani výchova dětí nemá vliv na výpočet zdravotního pojištění.
Výběrem zdravotní pojišťovny lze optimalizovat měsíční platbu
V Česku aktuálně působí sedm zdravotních pojišťoven, které si samozřejmě konkurují, nikoliv však výpočtem zdravotního pojištění. Na zdravotním pojištění nelze změnou zdravotní pojišťovny ušetřit. Sazba zdravotního pojištění je stanovena zákonem a přechodem k jiné zdravotní pojišťovně nelze na zdravotním pojištění ušetřit.
Pracující penzisté zdravotní pojištění neplatí
V řádném důchodu je možné mít libovolné příjmy. Výpočet čisté mzdy pracujících starobních důchodců je výhodnější, neboť mají nárok na slevu na sociálním pojištění v rozsahu 6,5 %. Při výpočtu zdravotního pojištění se však žádné slevy pro pracující řádné starobní důchodce neuplatňují.
Podnikající zaměstnanci při nízkém zisku zdravotní pojištění neplatí
OSVČ vykonávající hlavní činnost musí při výpočtu zdravotního pojištění dodržet minimální vyměřovací základ. OSVČ v prvním paušálním pásmu platí zdravotní pojištění právě na úrovni minimální zálohy. Platbě zdravotního pojištění se však nevyhnou ani OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, a to i při nízkém zisku. Zdravotní pojištění z vedlejší činnosti může být klidně pouze v jednotkách tisícikorun, není stanoven žádný limit pro osvobození.
Zdravotní pojištění se platí pouze z hlavního příjmu
Pojištěnci s více rozhodnými příjmy platí zdravotní pojištění z každého takového příjmu. Dva zkrácené úvazky pro dva různé zaměstnavatele tak znamenají dvě platby na zdravotním pojištění, pro nižší úvazek s nižší mzdou není stanoveno osvobození nebo výhodnější výpočet.
Zdravotní pojištění lze nahradit komerčním pojištěním
Účast na veřejném zdravotním pojištění je povinná, pouze za státní pojištěnce (např. studenty, penzisty, občany v evidenci na úřadu práce, příjemce rodičovského příspěvku) platí zdravotní pojištění stát. Z účasti na veřejném zdravotním pojištění se nelze odhlásit a ani ho nelze nahradit nějakým vlastním komerčním pojištěním.