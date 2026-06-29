Digitální kurzy se vrátí v červenci. Změní se spoluúčast i maximální podpora

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) chystá pokračování podpory digitálního vzdělávání, které v posledních letech probíhalo v rámci programu financovaného z Národního plánu obnovy. Ten byl k 31. říjnu 2025 ukončen a příjem žádostí o digitální kurzy je tak aktuálně pozastaven. Na dosavadní systém má navázat nový program s názvem DIGIkurzy, který bude financován z Operačního programu Zaměstnanost plus (OPZ+). Změny se dotknou nejen maximální výše finanční podpory, ale také nově nastavené spoluúčasti.
Co se dozvíte v článku
- Nové digitální kurzy se rozběhnou už v červenci
- Nové DIGIkurzy budou pro účastníky dražší
- Jak se zájemci do kurzů přihlásí?
- Rekvalifikace zůstávají součástí systému, důraz se klade na uplatnění
- Digitální kurzy a rekvalifikace zůstávají na jedné platformě
- Vypočítejte si podporu v nezaměstnanosti v roce 2026
Nové digitální kurzy se rozběhnou už v červenci
Nový program DIGIkurzy bude spuštěn již v červenci. Podle MPSV budou od 1. července 2026 moci vzdělávací instituce začít vkládat své kurzy digitálních dovedností do systému Jsem v kurzu.
Tyto kurzy budou následně podléhat schválení Úřadu práce. Po jejich schválení se zpřístupní zájemcům z řad veřejnosti, kteří se do nich budou moci přihlásit prostřednictvím stejného portálu.
„Od 1. července 2026 budou moci vzdělávací instituce začít na portál Jsem v kurzu vkládat kurzy splňující podmínky programu. Jakmile je Úřad práce ČR, který portál spravuje, schválí, budou se do nich moci hlásit zájemci z řad veřejnosti,“ uvedlo pro naši redakci tiskové oddělení Ministerstva práce a sociálních věcí.
Nové DIGIkurzy budou pro účastníky dražší
Oproti předchozímu programu dochází k významné změně ve financování digitálních kurzů.
Účastníci budou nově hradit minimálně 23,27 % ceny kurzu. V minulosti účastníci hradili pouze 18 %. U vybraných nízkopříjmových skupin bude možné dosáhnout až na plné financování, stát těmto skupinám tedy proplatí 100 % nákladů.
Současně se mění také maximální výše podpory, kterou bude možné čerpat. Nově půjde o částku až 35 000 korun během tří po sobě jdoucích kalendářních let (v minulosti 50 000 korun).
Změny se dotknou i samotné struktury kurzů, když bude nově stanovena minimální délka na 50 hodin. Podle MPSV má toto opatření zajistit větší kvalitu a hloubku vzdělávání a efektivnější využití veřejných prostředků.
Využili jste již možnost digitálních kurzů/rekvalifikací?
Jak se zájemci do kurzů přihlásí?
Přihlášení do digitálních kurzů bude probíhat prostřednictvím portálu Jsem v kurzu, stejně jako je tomu u rekvalifikací.
Pro vstup do systému bude nutné ověření identity. Uživatelé se budou moci přihlásit pomocí datové schránky nebo prostřednictvím Identity občana, například bankovní identity, NIA ID nebo eObčanky.
V případě, že zájemce tyto prostředky nemá, je možné si je jednoduše zřídit online. Datová schránka i bankovní identita slouží jako standardní způsob ověření totožnosti pro přístup ke státním digitálním službám.
Rekvalifikace zůstávají součástí systému, důraz se klade na uplatnění
Vedle digitálních kurzů zůstávají součástí nabídky portálu Jsem v kurzu také rekvalifikace. Ty představují nástroj pro získání nebo změnu kvalifikace s cílem lepšího uplatnění na trhu práce.
Rekvalifikace se dnes dělí do dvou základních kategorií, které se liší způsobem výběru i schvalování.
Zabezpečovaná rekvalifikace je plně hrazena úřadem práce a realizuje se především pro uchazeče o zaměstnání (nezaměstnané).
Zvolenou rekvalifikaci si vybírá sám zájemce. Úřad práce pečlivě posuzuje účelnost zvolené rekvalifikace. Vybraná a schválená rekvalifikace může být proplacena až do výše 50 tisíc, což je limit na 3 roky. O zvolenou rekvalifikaci si mohou zažádat i zaměstnaní a OSVČ.
Od letošního roku dochází u rekvalifikací k většímu důrazu na jejich efektivitu a reálné uplatnění absolventů. Úřad práce při jejich posuzování sleduje zejména to, zda má daný kurz přímou návaznost na pracovní uplatnění a zda odpovídá aktuální poptávce zaměstnavatelů.
Podpora je tak více směřována do oborů, kde je dlouhodobý nedostatek pracovní síly. Jde zejména o zdravotní a sociální služby, vzdělávání, technické a řemeslné obory ,dopravu a logistiku, energetiku a průmysl, zemědělství a lesnictví. Žádosti jsou posuzovány individuálně.
Digitální kurzy a rekvalifikace zůstávají na jedné platformě
Digitální kurzy a rekvalifikace jsou pro veřejnost dostupné na jedné platformě Jsem v kurzu.
Digitální kurzy se zaměřují především na rozvoj digitálních dovedností, zatímco rekvalifikace slouží k širší změně nebo doplnění kvalifikace pro pracovní uplatnění. Liší se také podmínkami financování, rozsahem podpory i způsobem schvalování.
Detailní podmínky programu DIGIkurzy budou ještě zveřejněny na webových stránkách MPSV i Úřadu práce ČR.