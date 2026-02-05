Díky předdůchodu lze odejít do penze dříve. Některým profesím navíc musí zaměstnavatel povinně přispívat na penzijko

Z průzkumů vyplývá, že naprostá většina Čechů by chtěla odejít do důchodu nejpozději v 60 letech. Se zvyšováním důchodového věku se dřívější odchod do penze jako cíl stále více vzdaluje, pokud nepatříte mezi profese, kterým se naopak bude důchodový věk snižovat kvůli náročnosti profese. Řešením však může předdůchod.
Od 1. ledna 2026 navíc vstoupil v platnost zákon č. 324/2025 Sb., který ukládá zaměstnavatelům povinnost přispívat zaměstnancům v rizikových profesích ve 3. kategorii na jejich produkt spoření na důchod. Tento zákon má pak sloužit i jako určitá forma kompenzace za prodloužení potřebné účasti na důchodovém pojištění pro důchod předčasný.
Předčasný důchod je státní penze, která se čím dál více vzdaluje
Předdůchod a předčasný důchod jsou dva rozdílné pojmy. Předčasný důchod je státní penze, na kterou podle aktuálně platné legislativy vznikne žadateli nárok, jestliže získal účast na důchodovém pojištění alespoň v rozsahu 40 let. Musí však počítat s krácením výplaty, a to 1,5 % výpočtového základu za každých započatých 90 kalendářních dnů.
Kdo pak získá dobu pojištění v rozsahu nejméně 45 let, může počítat s krácením polovičním, čili o 0,75 % výpočtového základu za každých započatých 90 kalendářních dní. Do oněch 45 let se však nepočítá všechno. Zahrnují se doby, kdy byl žadatel o penzi skutečně ekonomicky aktivní, tzn. že pracoval nebo podnikal, a poté jen některé náhradní doby. Mezi ty patří péče o dítě do 4 let věku, vojenská služba apod.
Do předčasného důchodu lze odejít nejdříve 3 roky před dosažením důchodového věku. Ročníky, pro které je důchodový věk ještě stále 65 let, tedy mohou do tohoto předčasného odejít nejdříve v 62 letech. Pro ty, u kterých je však věk odchodu do důchodu už 67 let, je to o dva roky později, čili v 64 letech.
Daleko výhodnější je předdůchod, ale na ten se musí spořit
Předdůchod mohou čerpat osoby, které si naspořily dostatek prostředků na doplňkové penzijní spoření anebo dlouhodobý investiční produkt. Důležité je zmínit, že v tomto případě se jedná o výplatu peněz z komerčního finančního produktu, díky čemuž stát nemá žádnou pravomoc tuto výplatu krátit.
Do předdůchodu lze za splnění podmínek odejít až o 5 let dříve před dosažením řádného důchodového věku. Minimální doba spoření musí činit také nejméně 5 let pro smlouvy uzavřené do 31. prosince 2023. U těch uzavřených později se potřebná délka spoření prodloužila na 10 let.
Na spoření vám přispějí na více místech
Na smlouvu o spoření na důchod je možné při dosažení určitých měsíčních částek čerpat státní příspěvky. Na ty vzniká nárok při vkladu 500 Kč měsíčně a činí 100 Kč. Nejvyšší částku klient získá, pokud si spoří 1700 Kč měsíčně a více, a to 340 Kč, viz tabulka.
Na doplňkové penzijní spoření navíc může přispět i zaměstnavatel v rámci zaměstnaneckých benefitů.
Od začátku roku pak nově platí, že zaměstnavatel musí na produkt na stáří přispět vybraným zaměstnancům i povinně. Jedná se o pracovníky ve 3. kategorii rizikovosti, kam patří profese s dlouhodobou zátěží teplem, chladem, vibracemi nebo výraznou fyzickou námahou. Typicky sem tedy můžeme zahrnout svářeče, kováře, hutníky, lakýrníky, pracovníky v mrazírnách, stavební a lesní dělníky, ale také práce vykonávané výhradně v noční době. Sem tedy spadají i hlídači, pekaři nebo recepční.
Výše příspěvku se počítá z hrubé mzdy zaměstnance
Povinný příspěvek zaměstnavatele činí 4 % z měsíčního vyměřovacího základu, čili z hrubé mzdy zaměstnance. Nárok vzniká tomu zaměstnanci, který odpracuje minimálně tři rizikové směny. Do 50 000 Kč ročně je příspěvek zaměstnavatele osvobozen od odvodů na sociální a zdravotní pojištění a daně z příjmů fyzických osob.
Zaměstnavatel musí zaměstnance jasně obeznámit s nárokem na povinný příspěvek na doplňkové penzijní spoření. Zaměstnanec své právo uplatní písemným oznámením s údaji o penzijní společnosti.
Aby mohl být předdůchod vyplácen, musí být naspořen dostatek peněz
Kromě splnění termínů ještě musí být na účtu doplňkového penzijního spoření dostatek finančních prostředků. Ze zákona totiž musí výplata peněz z DPS činit alespoň takovou částku, která se bude rovnat 30 % průměrné mzdy za první až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku. Dobré je zmínit, že aby došlo ke splnění finančního limitu, může klient zbývající potřebnou částku pro výplatu doplatit i jednorázově.
Průměrnou mzdu pro tyto účely vždy vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí. V roce 2026 činí 30 % průměrné mzdy za první až třetí čtvrtletí roku 2025 měsíční částku 14 451 Kč.
Na závěr už jen nesmíme zapomenout zmínit, že osoba pobírající předdůchod je po celou dobu jeho pobírání státním pojištěncem a nemusí tak řešit zdravotní pojištění, protože je za ni odvede stát. Pro účely nároku na starobní důchod se pak toto období sice hodnotí jako vyloučená doba, která nijak nesnižuje osobní vyměřovací základ, ale zároveň není dobou náhradní. Předdůchod se tedy do starobního důchodu nezapočítává.
