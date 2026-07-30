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Dlouhodobá nezaměstnanost a důchod, je to velký problém?

Petr Gola
Dnes

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Ani několik krátkodobých období pobírání podpory v nezaměstnanosti v podstatě nemá negativní vliv na výši státního důchodu. Jiná je však situace u dlouhodobé nezaměstnanosti. V horším případě není kvůli dlouhodobé nezaměstnanosti starobní důchod vůbec přiznán, v lepším případě je starobní důchod výrazně nižší. O kolik snižuje dlouhodobá nezaměstnanost starobní důchod? Podívejme se na praktické výpočty.
Autor: Shutterstock
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Výši státního důchodu ovlivňuje získaná doba pojištění v celých ukončených letech a průměrná důchodová mzda (osobní vyměřovací základ). Čím vyšší doba pojištění a vyšší osobní vyměřovací základ, tím vyšší starobní důchod (řádný i předčasný). U předčasného důchodu hraje ještě pochopitelně roli krácení za předčasnost. 

Co se dozvíte v článku
  1. Nezaměstnanost a důchod
  2. Kdy se počítá nezaměstnanost pro důchod a kdy nikoliv?
  3. Nepřiznání státního důchodu
  4. Snížení starobního důchodu kvůli dlouhodobé nezaměstnanosti
  5. Praktický příklad: nezaměstnanost a dopad na výpočet důchodu
  6. Snížení důchodu kvůli nehodnocené tříleté nezaměstnanosti

Nezaměstnanost a důchod

Evidence na úřadu práce se při splnění zákonných podmínek počítá jako náhradní doba pojištění a vyloučená doba pojištění. To znamená, že takové období zvyšuje celkovou dobu pojištění (hodností se z 80 %) a současně nemá vliv na výši osobního vyměřovacího základu, protože se toto období při jeho výpočtu vyloučí. Zjednodušeně řečeno taková nezaměstnanost má velmi malý negativní vliv na výpočet starobního důchodu. 

Kalkulačka podpory v nezaměstnanosti

Kdy se počítá nezaměstnanost pro důchod a kdy nikoliv?

Jako náhradní doba pojištění a vyloučená doba pojištění se evidence na úřadu práce započítává vždy, když náleží podpora v nezaměstnanosti. Období evidence na úřadu práce bez nároku na podporu v nezaměstnanosti se však započítává maximálně v rozsahu tří let, přičemž se toto období zjišťuje zpětně a do 55 let se započítává maximálně v rozsahu jednoho roku. Nehodnocená nezaměstnanost má negativní vliv na výši státního důchodu hned dvojnásobný: snižuje se získaná doba pojištění a rozmělňuje (snižuje) se osobní vyměřovací základ. 

Nepřiznání státního důchodu

Pro přiznání řádného starobního důchodu musí být získána doba pojištění alespoň v rozsahu 35 let a pro přiznání předčasného důchodu musí být získána doba pojištění alespoň v rozsahu 40 let. V praxi je tak dlouhodobá nezaměstnanost často důvodem, proč odchod do předčasného důchodu vůbec nepřichází do úvahu (splnění podmínky pojištění je přísnější než u řádného důchodu) a nemusí být dokonce splněna ani podmínka 35 let pojištění pro přiznání řádného starobního důchodu. 

  • Evidenci na úřadu práce, která se již nehodnotí jako náhradní doba pojištění, lze dopojistit i zpětně formou dobrovolného důchodového pojištění. V případě nezaměstnanosti je vhodné být i po vyčerpání podpory v nezaměstnanosti v evidenci na úřadu práce. 

  • V praxi se institut dobrovolného důchodového pojištění používá především v situaci, že chybí nějaká doba pojištění k samotnému přiznání starobního důchodu. Ke zvýšení měsíčního důchodu se institut dobrovolného důchodového pojištění nevyužívá, protože měsíční částka minimálního dobrovolného důchodového pojištění, které odpovídá velmi nízké mzdě, je stále poměrně vysoká.

Co se počítá do náhradní doby pojištění v rámci nároku na důchod? Přečtěte si také:

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Snížení starobního důchodu kvůli dlouhodobé nezaměstnanosti

Několik nehodnocených let z důvodu dlouhodobé nezaměstnanosti má pochopitelně negativní vliv na měsíční částku starobního důchodu, každý ukončený rok pojištění značně zvyšuje měsíční důchod. Navíc lze počítat se snížením osobního vyměřovacího základu.

Praktický příklad: nezaměstnanost a dopad na výpočet důchodu

Pan Karel má osobní vyměřovací základ za odpracované roky ve výši 51 000 Kč a získal dobu pojištění v rozsahu 46 let. Pan Karlovi je tak přiznán řádný starobní důchod ve výši 24 836 Kč. 

Pan Milan získal dobu pojištění v rozsahu 43 let, nezaměstnanost nad limit se mu nepočítá. Tři nehodnocené roky panu Milanovi sníží (rozmělní) osobní vyměřovací základ na 47 143 Kč. Pan Milan má tedy nižší důchod než pan Karel z důvodu nižší doby pojištění a z důvodu nižšího osobního vyměřovacího základu. Panu Milanovi je přiznán řádný starobní důchod ve výši 22 891 Kč. Tříletá mezera v pojištění snižuje panu Milanovi starobní důchod o 1 945 Kč. 

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Snížení důchodu kvůli nehodnocené tříleté nezaměstnanosti

V přiložené tabulce níže máme provedeny výpočty, tak jako v praktickém příkladu u pana Karla a pana Milana, u vybraných průměrných důchodových mezd (osobních vyměřovacích základů). Při výpočtu nepočítáme s výchovným. Čím vyšší průměrná důchodová mzda, tím pochopitelně vyšší negativní vliv na výši státního důchodu má tříletá mezera v pojištění z důvodu již nehodnocené nezaměstnanosti.  

Klasický výpočet

Tříletá mezera v pojištění

Finanční rozdíl

OVZ

Pojištění

Důchod

OVZ

Pojištění

Důchod

30 000 Kč

46 let

21 081 Kč

27 732 Kč

43 let

19 647 Kč

1 434 Kč

40 000 Kč

46 let

22 869 Kč

36 975 Kč

43 let

21 192 Kč

1 677 Kč

50 000 Kč

46 let

24 657 Kč

46 219 Kč

43 let

22 737 Kč

1 920 Kč

60 000 Kč

46 let

26 445 Kč

55 463 Kč

43 let

24 282 Kč

2 163 Kč

80 000 Kč

46 let

30 021 Kč

73 950 Kč

43 let

27 372 Kč

2 649 Kč

100 000 Kč

46 let

33 598 Kč

92 437 Kč

43 let

30 462 Kč

3 136 Kč

125 000 Kč

46 let

38 068 Kč

115 546 Kč

43 let

34 324 Kč

3 744 Kč

150 000 Kč

46 let

42 538 Kč

138 656 Kč

43 let

38 187 Kč

4 351 Kč

vlastní výpočet autora

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Autor článku

Petr Gola

Petr Gola

Externí redaktor. Věnuje se především důchodovým tématům.

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