Doba péče o závislou osobu se bude do starobního důchodu počítat jinak. A někteří budou mít i více peněz

Příští rok čekají změny osoby, které během života pečovaly o děti a o závislé na pomoci jiné fyzické osoby ve třetím nebo čtvrtém stupni. Období péče by mělo být oceněno více než doposud.
Co se dozvíte v článku
Počítá se do starobního důchodu péče o závislou osobu?
Ano, počítá. Podle současně platné legislativy je to navíc tak, že období péče o osobu, která je závislá na pomoci jiné fyzické osoby, je náhradní dobou pojištění. To znamená, že se do starobního důchodu počítá, i když během něho nebyl člověk vyloženě ekonomicky aktivní, čili nepracoval v zaměstnání ani nepodnikal. To platí, jestliže se jedná o péči o osobu, která je závislá na pomoci jiné osoby:
- ve druhém, třetím nebo čtvrtém stupni, pokud jde o osobu blízkou bez ohledu na věk,
- ve druhém, třetím nebo čtvrtém stupni, pokud žije s pečující osobou ve společné domácnosti bez ohledu na věk,
- v prvním stupni, jestliže je mladší 10 let.
Do 1. ledna 2007 se pak do nároku na starobní důchod počítá péče o osobu ve všech stupních závislosti, a to bez ohledu na její věk.
Ve všech případech se však zápočet provede za předpokladu, že je míra závislosti na pomoci jiné fyzické osoby, tedy přiznaný stupeň osoby blízké anebo osoby žijící ve společné domácnosti prokázán rozhodnutím úřadu práce.
„Podmínka domácnosti se nevyžaduje, jde-li o blízkou osobu nebo asistenta sociální péče podle § 83 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb.,“ upozorňuje odbor komunikace Ministerstva práce a sociálních věcí.
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Jak se období péče hodnotí pro důchodové účely?
„Tato doba se započítává do doby pojištění v plném rozsahu, tedy ze 100 %,“ vysvětluje MPSV. Jedná se tedy o zápočet ve stejné míře, jako období zaměstnání, podnikání anebo pobírání peněžité pomoci v mateřství nebo rodičovského příspěvku. V praxi to vypadá tak, že ze 100 dnů péče se doba započte v plné míře, čili půjde o 100 dnů náhradní doby pojištění.
Zároveň se také jedná o dobu vyloučenou. To znamená, že i když nedocházelo k dosahování aktivních příjmů, doba péče o závislou osobu nebude nijak snižovat průměrné příjmy používané pro výpočet starobního důchodu.
„Prakticky to znamená, že člověk pečující například o blízkou osobu ve II., III. nebo IV. stupni závislosti není při výpočtu důchodu znevýhodněn tím, že během péče nemohl pracovat nebo měl nižší příjmy,“ dodává ministerstvo.
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Od příštího roku se začne doba péče započítávat jako fiktivní příjem
Od příštího roku začne být započítávání období péče o osobu, která je závislá na pomoci jiné fyzické osoby, ještě o něco výhodnější. Nebude se totiž už jednat o vyloučenou dobu, ale namísto toho bude dosazen fiktivní vyměřovací základ. Ten bude vycházet z fiktivního příjmu, který bude odvozený od celostátní průměrné mzdy. To, v jaké míře se průměrná mzda jakožto fiktivní příjem zohlední, určí, v jakém stupni závislosti se nachází osoba, o kterou je pečováno.
- 50 % průměrné mzdy se zohlední u těch, kteří pečují o dítě do 10 let věku v prvním stupni závislosti, o osobu ve druhém stupni závislosti bez ohledu na věk anebo o částečně bezmocnou starší 80 let před rokem 2007.
- 100 % průměrné mzdy se zohlední u těch, kteří pečují o osobu ve třetím nebo čtvrtém závislostním stupni anebo o převážně anebo úplně bezmocnou osobu před rokem 2007 a u péče o dlouhodobě zdravotně postižené dítě před rokem 2007.
Ještě vyšší příjem, který se započte do nároku na starobní důchod, budou mít ty osoby, které během poskytování této péče ještě pracovaly anebo podnikaly. Skutečně dosažený výdělek se navíc k době péče o závislou osobu připočte k rodinnému vyměřovacímu základu.
Připomeňme pak, že se však ze zaměstnání nebo podnikání musí odvádět pojistné na důchodové zabezpečení, aby vůbec mohlo dojít k zohlednění příjmu. To je odváděno u práce na klasickou pracovní smlouvu vždy, v podnikání prostřednictvím činnosti vedlejší, jestliže je roční výdělek nad limit anebo jste se k odvodům na důchodové pojištění přihlásili dobrovolně. Pro rok 2026 je limitem roční částka 117 521 Kč.
U práce na dohody je pak pro změnu stěžejní měsíční příjem. U dohody o pracovní činnosti se pojistné odvádí ve chvíli, kdy se dosáhne hrubého měsíčního příjmu ve výši 4500 Kč. U dohody o provedení práce je to pak o dost víc. Pojistné se začne strhávat z hrubé odměny od 12 000 Kč měsíčně.
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