Důchody: Kolik by Vás stála roční mezera v pojištění?

Každé nepojištění období má negativní vliv na výši státního důchodu. Velké mezery v pojištění jsou důvodem pro nepřiznání důchodu, kratší mezery v pojištění snižují důchod. Vypočítejme si, o kolik sníží měsíční částku důchodu roční mezera v pojištění.
Petr Gola
Výše státního důchodu závisí na průměrné mzdě za odpracované roky (tzv. osobním vyměřovacím základu) a získané době pojištění. Do doby pojištění se započítávají nejenom odpracované roky, ale i náhradní doby pojištění. Mezera v pojištění, kdy není z příjmu odváděno sociální pojištění a ani není splněna žádná z podmínek pro hodnocení daného období jako náhradní doby pojištění, samozřejmě celkovou dobu pojištění nezvyšuje. Navíc však mezera v pojištění snižuje osobní vyměřovací základ, protože se rozhodné důchodové příjmy „rozmělní“. Mezera v pojištění tak snižuje současně celkovou dobu pojištění a osobní vyměřovací základ.

Co se dozvíte v článku
  1. Bez minimální doby pojištění nemůže být důchod přiznán
  2. Praktický příklad – roční mezera při výpočtu důchodu
  3. Vliv roční mezery v pojištění na důchod
  4. Nižší příjem tolik nevadí
  5. Předdůchod osobní vyměřovací základ nesnižuje
  6. Závěrem: dopady mezery v pojištění na důchod

Bez minimální doby pojištění nemůže být důchod přiznán

Při přiznání řádného starobního důchodu je nutné získat dobu pojištění alespoň v rozsahu 35 let. Pokud není získána minimální doba pojištění, potom nemůže být ke dni dosažení řádného důchodového věku starobní důchod přiznán. Pro přiznání předčasného důchodu musí být získána doba pojištění dokonce v rozsahu 40 let. Delší nepojištěné období je důvodem pro nepřiznání starobního důchodu.

Praktický příklad – roční mezera při výpočtu důchodu

Pan Martin získal dobu pojištění v rozsahu 46 let a jeho osobní vyměřovací základ je 50 000 Kč. Panu Martinovi je přiznán řádný starobní důchod ve výši 24 657 Kč. 

Pan Jakub měl po celé roky stejné příjmy jako pan Martin, pouze v jednom roce si udělal „volno“. Roční mezera v pojištění znamená snížení osobního vyměřovacího základu nad 48 717 Kč a získání doby pojištění v rozsahu 45 let. Za těchto podmínek je panu Jakubovi přiznán řádný starobní důchod ve výši 24 003 Kč Měsíční mezera v pojištění snížila panu Jakubovi měsíční důchod oproti panu Martinovi o 654 Kč. 

Vliv roční mezery v pojištění na důchod

V přiložené tabulce níže máme pro názornost vypočten řádný starobní důchod s dobou pojištění v rozsahu 46 let a současně při roční mezeře v pojištění u různých osobních vyměřovacích základů. Porovnání je provedeno stejným způsobem, jako je tomu u důchodů pana Martina a pana Jakuba z předchozího praktického příkladu.

Standardní varianta

Varianta s roční mezerou v pojištění

Finanční

rozdíl

OVZ

Pojištění

Důchod

OVZ

Pojištění

Důchod

30 000 Kč

46 let

21 081 Kč

29 231

45 let

20 595 Kč

486 Kč

40 000 Kč

46 let

22 869 Kč

38 974

45 let

22 299 Kč

570 Kč

50 000 Kč

46 let

24 657 Kč

48 717

45 let

24 003 Kč

654 Kč

60 000 Kč

46 let

26 445 Kč

58 461

45 let

25 708 Kč

737 Kč

70 000 Kč

46 let

28 233 Kč

68 204

45 let

27 412 Kč

821 Kč

80 000 Kč

46 let

30 021 Kč

77 947

45 let

29 116 Kč

905 Kč

100 000 Kč

46 let

33 598 Kč

97 434

45 let

32 525 Kč

1 073 Kč

130 000 Kč

46 let

38 962 Kč

126 664

45 let

37 638 Kč

1 324 Kč

vlastní výpočet autora

U zvolených vstupních údajů snižuje roční mezera v pojištění měsíční částku starobního důchodu od 486 Kč po 1 324 Kč. V korunovém vyjádření snižuje roční mezera v pojištění více starobní důchod lidem s nadprůměrnými příjmy.

Nižší příjem tolik nevadí

S ohledem na výpočet starobního důchodu je mnohem lepší než rok „volna“ pracovat na zkrácený úvazek s nízkou mzdou. Zaměstnání na zkrácený úvazek se totiž započítává do doby pojištění ve stejném rozsahu jako zaměstnání na plný úvazek. Rok zaměstnání na zkrácený úvazek se počítá prostě jako rok. Zkrácený úvazek tak „chrání“ celkovou dobu pojištění, stejně jako náhradní doby pojištění (např. péče o dítě do 4 let věku, evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu, péče o závislou osobu při splnění zákonných podmínek, studium před rokem 2010 v zákonném rozsahu). I nízká mzda na zkrácený úvazek samozřejmě snižuje celkovou hodnotu osobního vyměřovacího základu výrazně méně, než když v daném období neplyne žádný rozhodný příjem a současně se dané období nezapočítává jako vyloučená doba pojištění.

Předdůchod osobní vyměřovací základ nesnižuje

Důležitou roli při výpočtu osobního vyměřovacího základu (průměrné hrubé mzdy za odpracované roky) hrají chráněná období hodnocená jako vyloučené doby pojištění, taková období se totiž při výpočtu starobního důchodu vyloučí a osobní vyměřovací základ se vypočítává pouze z ostatních příjmů. Vyloučené doby pojištění „chrání“ osobní vyměřovací základ. Mezi vyloučené doby pojištění patří zejména období počítané jako náhradní doby pojištění, ale i např. období čerpání předdůchodu, které náhradní dobou pojištění není. Lidem v předdůchodovém věku čerpající předdůchod se tak z důvodu nulového rozhodného příjmu nesnižuje celkový osobní vyměřovací základ.

Závěrem: dopady mezery v pojištění na důchod

Pokud nevýdělečně činné období nesplňuje podmínky náhradní doby pojištění a vyloučené doby pojištění, potom má tato mezera v pojištění za následek nižší měsíční částku důchodu. V horším případě není dokonce státní důchod vůbec přiznán, velké mezery v pojištění je potřeba včas řešit formou dobrovolného důchodového pojištění. Zaměstnání za nízkou mzdu je s ohledem na výpočet důchodu mnohem lepší než mezera v pojištění.

Petr Gola

Externí redaktor. Věnuje se především důchodovým tématům.

