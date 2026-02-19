Finance.cz  »  Ekonomika  »  EU: Více než polovina Němců žije v nájmu, jak jsou na tom Češi?

EU: Více než polovina Němců žije v nájmu, jak jsou na tom Češi?

Většina Evropanů chce bydlet ve vlastním bytě nebo domě. V Rumunsku, na Slovensku, v Maďarsku a v Chorvatsku bydlí ve vlastním přes 90 % lidí. Ve kterých zemích žije nejvíce občanů v nájmu? Kdy je hypotéka dobrým dluhem?
Autor: Shutterstock
Petr Gola
Dnes

Sdílet

Dle aktuální únorové zprávy Eurostatu žije téměř 70 % Evropanů ve vlastním bytě nebo domě. Rozdíly mezi jednotlivými zeměmi jsou však značné, jak máme uvedeno v přiložené tabulce, kde máme v procentech vyčísleno, kolik lidí žije v jednotlivých členských zemích Evropské unie ve vlastním, data jsou za rok 2024. V nájmu žije potom dopočet do 100 %. Za vlastní bydlení se pochopitelně považuje i bydlení v bytě nebo domě na hypotéku, která se ještě splácí.

Co se dozvíte v článku
  1. Nejvíce lidí žije v nájmu v Německu
  2. Kdy je hypotéka „dobrým dluhem“?
  3. Bydlení ve vlastním je oblíbené, má však finanční limity
  4. Vlastní bydlení bez dluhů je finanční základ na penzi

Nejvíce lidí žije v nájmu v Německu

S velkým náskokem žije nejvíce lidí v nájmu v Německu a v Rakousku. Německo je dokonce jedinou členskou zemí EU, kde žije více lidí v nájmu než ve vlastním bytu nebo domu. V Česku žije dle statistiky Eurostatu tři čtvrtiny lidí ve vlastním a čtvrtina v nájmu. Přestože většina Evropanů preferuje vlastnické bydlení, tak některým nájemní bydlení vyhovuje, zejména mladým lidem, kteří se nechtějí nikde příliš vázat a chtějí mít možnost snadno změnit pracovní kariéru nebo město k životu. Nájemní bydlení přináší v určitém slova smyslu větší svobodu. Vlastní bydlení však přináší důležitou jistotu a navíc kvalitní nemovitosti se prodávají velmi rychle a zejména malé byty jsou velmi likvidní.

Podíl lidí, žijících ve vlastním bydlení v zemích EU
Země Vlastnické bydlení Země Vlastnické bydlení
Rumunsko 94,3 % Belgie 70,3 %
Slovensko 93,1 % Řecko 69,7 %
Maďarsko 91,6 % Kypr 69,4 %
Chorvatsko 91,0 % Irsko 69,3 %
Litva 87,4 % Nizozemí 68,8 %
Polsko 87,1 0 Malta 68,1 %
Bulharsko 86,0 % Finsko 68,1 %
Lotyšsko 83,7 % Švédsko 64,8 %
Estonsko 79,3 % Lucembursko 63,5 %
Itálie 75,9 % Francie 61,2 %
Slovinsko 74,8 % Dánsko 60,9 %
Česko 74,7 % Rakousko 54,5 %
Španělsko 73,7 % Německo 47,2 %
Portugalsko 73,4 % EU – 27 zemí 68,4 %

Zdroj: Eurostat – News Articles from 5. February 2026 – „68 % of people living in EU households own their home“

Kdy je hypotéka „dobrým dluhem“?

Každý úvěr je nutné vždy pečlivě promyslet. Zadlužit se však kvůli vlastnímu bydlení patří mezi „dobré dluhy“, protože pořídit si nemovitost hotově je téměř nemožné. Nákup nemovitosti na hypotéku by však měl vždy splňovat několik podmínek. Zejména by hypotéka měla odpovídat rodinné finanční situaci. Žadatelé o hypotéku by při finanční kalkulaci měli být na sebe ještě více přísní než banka. Vždy je potřeba ve finančním plánování počítat se zhoršením příjmové situace. Samotnému výběru nemovitosti a hypotéky je nutno věnovat dostatek času, protože hypotéka je dlouhodobým závazkem, který zásadně ovlivní rodinné hospodaření v následujících letech.

Zdanění nájmu osmkrát jinak: kdy nemusíte podávat daňové přiznání a neplatit daň? Přečtěte si také:

Zdanění nájmu osmkrát jinak: kdy nemusíte podávat daňové přiznání a neplatit daň?

Bydlení ve vlastním je oblíbené, má však finanční limity

Ceny kvalitních nemovitostí v dobrých lokalitách v posledních letech značně stoupaly ve všech členských zemích Evropské unie. Investice do nemovitosti za účelem jejího pronájmu a inkasování pravidelného pasivního příjmu je velmi oblíbená. Přestože většina Evropanů by chtěla bydlet ve vlastním, tak si to z finančních důvodů hodně lidí nemůže dovolit, jestliže chtějí bydlet ve městech s dostatkem zajímavých pracovních nabídek a v příjemných čtvrtích, kde jsou ceny nemovitostí velmi vysoké. Touha po vlastním bydlení tak často naráží na finanční limity. 

školení pri začínající mzdové účetní

Nový daňový odpočet je tu! Nejvíce potěší lidi v družstevních bytech Přečtěte si také:

Nový daňový odpočet je tu! Nejvíce potěší lidi v družstevních bytech

Vlastní bydlení bez dluhů je finanční základ na penzi

Úloha vlastního finančního zajištění na penzi stoupá ve všech členských zemích Evropské unie. Z ekonomických a demografických důvodů bude velmi pravděpodobně v budoucnu náhradový poměr u důchodů nižší, než je tomu v současnosti. Penzisté, kteří budou bydlet ve vlastním, výrazně ušetří na měsíčních výdajích oproti důchodcům v nájmu a mají tedy vyšší životní úroveň. Mezi priority finančního zajištění na penzi tak patří zajištění vlastního bydlení a splacení všech úvěrů ještě v předdůchodovém věku.

Důchodová kalkulačka
Znám "Osobní vyměřovací základ":
  • Našli jste v článku chybu?

Více o autorovi

Petr Gola

Petr Gola

Externí redaktor. Věnuje se především důchodovým tématům.

Témata:




Nejnovější články

Zajímavé odkazy

Daňové formuláře Daňové formuláře Mzdová kalkulačka Mzdová kalkulačka Veřejné registry Veřejné registry Převodník měn Převodník měn Rodičovský příspěvek Rodičovský příspěvek Kalkulačka superdávky Kalkulačka superdávky

Dále u nás najdete

Česká jablka jsou plná pesticidů, ukázal test. Ovocnáři se bouří

Komu se vyplatí podat přiznání za rok 2025 i když nemusí?

Víte, proč byste si měli nechat vyšetřit játra?

LibreOffice 26.2 vylepšuje kompatibilitu s MS Office

Investice do zbrojení: Tři experti radí tipy, co by se mohly vyplatit

Strojové učení slibuje rychlejší a levnější vývoj baterií

Sportovní kanál České televize slaví dvacet let

Weby v ČR mají být přístupné pro lidi s omezením

Začínající podnikatel: Základní pojmy z účetnictví

Máslo bude levné až do podzimu

Bitcoinová burza omylem rozdala 40 miliard dolarů

Nejen daňové přiznání, OSVČ musí podat elektronicky přehledy

Máme tu propast mezi složitostí cloudu a odolností. Co s tím?

Divný hrnec, záhadný projektor. Tipněte si, na co se používaly

AI odhadne vaši osobnost z fotky a dokonce předpoví váš plat

JMHZ a změny v daních z příjmů v roce 2026 a 2027

Daňové přiznání 2026: Termíny, novinky a změny

Kyberbezpečnost českých nemocnic je dál špatná

Začínající podnikatel: Základní termíny a marketing

Služba pro zaměstnavatele pro sdělení identifikátorů pro JMHZ