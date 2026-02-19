EU: Více než polovina Němců žije v nájmu, jak jsou na tom Češi?

Dle aktuální únorové zprávy Eurostatu žije téměř 70 % Evropanů ve vlastním bytě nebo domě. Rozdíly mezi jednotlivými zeměmi jsou však značné, jak máme uvedeno v přiložené tabulce, kde máme v procentech vyčísleno, kolik lidí žije v jednotlivých členských zemích Evropské unie ve vlastním, data jsou za rok 2024. V nájmu žije potom dopočet do 100 %. Za vlastní bydlení se pochopitelně považuje i bydlení v bytě nebo domě na hypotéku, která se ještě splácí.
Nejvíce lidí žije v nájmu v Německu
S velkým náskokem žije nejvíce lidí v nájmu v Německu a v Rakousku. Německo je dokonce jedinou členskou zemí EU, kde žije více lidí v nájmu než ve vlastním bytu nebo domu. V Česku žije dle statistiky Eurostatu tři čtvrtiny lidí ve vlastním a čtvrtina v nájmu. Přestože většina Evropanů preferuje vlastnické bydlení, tak některým nájemní bydlení vyhovuje, zejména mladým lidem, kteří se nechtějí nikde příliš vázat a chtějí mít možnost snadno změnit pracovní kariéru nebo město k životu. Nájemní bydlení přináší v určitém slova smyslu větší svobodu. Vlastní bydlení však přináší důležitou jistotu a navíc kvalitní nemovitosti se prodávají velmi rychle a zejména malé byty jsou velmi likvidní.
|Země
|Vlastnické bydlení
|Země
|Vlastnické bydlení
|Rumunsko
|94,3 %
|Belgie
|70,3 %
|Slovensko
|93,1 %
|Řecko
|69,7 %
|Maďarsko
|91,6 %
|Kypr
|69,4 %
|Chorvatsko
|91,0 %
|Irsko
|69,3 %
|Litva
|87,4 %
|Nizozemí
|68,8 %
|Polsko
|87,1 0
|Malta
|68,1 %
|Bulharsko
|86,0 %
|Finsko
|68,1 %
|Lotyšsko
|83,7 %
|Švédsko
|64,8 %
|Estonsko
|79,3 %
|Lucembursko
|63,5 %
|Itálie
|75,9 %
|Francie
|61,2 %
|Slovinsko
|74,8 %
|Dánsko
|60,9 %
|Česko
|74,7 %
|Rakousko
|54,5 %
|Španělsko
|73,7 %
|Německo
|47,2 %
|Portugalsko
|73,4 %
|EU – 27 zemí
|68,4 %
Zdroj: Eurostat – News Articles from 5. February 2026 – „68 % of people living in EU households own their home“
Kdy je hypotéka „dobrým dluhem“?
Každý úvěr je nutné vždy pečlivě promyslet. Zadlužit se však kvůli vlastnímu bydlení patří mezi „dobré dluhy“, protože pořídit si nemovitost hotově je téměř nemožné. Nákup nemovitosti na hypotéku by však měl vždy splňovat několik podmínek. Zejména by hypotéka měla odpovídat rodinné finanční situaci. Žadatelé o hypotéku by při finanční kalkulaci měli být na sebe ještě více přísní než banka. Vždy je potřeba ve finančním plánování počítat se zhoršením příjmové situace. Samotnému výběru nemovitosti a hypotéky je nutno věnovat dostatek času, protože hypotéka je dlouhodobým závazkem, který zásadně ovlivní rodinné hospodaření v následujících letech.
Bydlení ve vlastním je oblíbené, má však finanční limity
Ceny kvalitních nemovitostí v dobrých lokalitách v posledních letech značně stoupaly ve všech členských zemích Evropské unie. Investice do nemovitosti za účelem jejího pronájmu a inkasování pravidelného pasivního příjmu je velmi oblíbená. Přestože většina Evropanů by chtěla bydlet ve vlastním, tak si to z finančních důvodů hodně lidí nemůže dovolit, jestliže chtějí bydlet ve městech s dostatkem zajímavých pracovních nabídek a v příjemných čtvrtích, kde jsou ceny nemovitostí velmi vysoké. Touha po vlastním bydlení tak často naráží na finanční limity.
Vlastní bydlení bez dluhů je finanční základ na penzi
Úloha vlastního finančního zajištění na penzi stoupá ve všech členských zemích Evropské unie. Z ekonomických a demografických důvodů bude velmi pravděpodobně v budoucnu náhradový poměr u důchodů nižší, než je tomu v současnosti. Penzisté, kteří budou bydlet ve vlastním, výrazně ušetří na měsíčních výdajích oproti důchodcům v nájmu a mají tedy vyšší životní úroveň. Mezi priority finančního zajištění na penzi tak patří zajištění vlastního bydlení a splacení všech úvěrů ještě v předdůchodovém věku.
