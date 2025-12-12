Finance.cz  »  Daně a mzdy  »  Jak dlouho lze pobírat vdovský důchod? Příklady napoví

Jak dlouho lze pobírat vdovský důchod? Příklady napoví

Vdovský důchod je možné pobírat pouze po zemřelém manželovi a i samotná částka vdovského důchodu závisí výhradně na průběhu pojištění zemřelého manžela. Podívejme se ve vybraných příkladech, jak dlouho lze vdovský důchod pobírat na účet.
Nárok na vdovský důchod vzniká po zemřelém manželovi, který pobíral starobní nebo invalidní důchod nebo ke dni úmrtí splnil podmínky pro přiznání starobního důchodu nebo invalidního důchodu nebo zemřel následkem pracovního úrazu. 

  1. Vlastní průběh pojištění vdovy není rozhodující
  2. Kdy náleží vdovský důchod déle než rok?

Vlastní průběh pojištění vdovy není rozhodující

Pro přiznání vdovského důchodu a pro samotný výpočet částky vdovského důchodu není rozhodující, jak dlouho vdova odvádí ze svého příjmu pojistné nebo jak vysoké má rozhodné příjmy. Zda-li je vdovský důchod přiznán a jak je vysoký, to závisí výlučně na průběhu pojištění zemřelého manžela. 

Kdy náleží vdovský důchod déle než rok?

Dle § 50 zákona o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb. je standardní doba pobírání vdovského důchodu jeden rok. V některých případech to však může být i déle. Zákonnými důvody pro pokračování výplaty vdovského důchodu po roce jsou: 

  • péče o nezaopatřené dítě
  • péče o dítě, které je závislé na pomoci jiné osoby ve stupni II, III nebo IV závislosti
  • péče o vlastní rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s ní žije v domácnosti a je závislý na pomoci jiné osoby ve stupni II, III nebo IV závislosti
  • invalidita vdovy ve třetím stupni
  • vdova dosáhla věku o čtyři roky nižšího, než činí důchodový věk muže stejného ročníku narození nebo vlastního důchodového věku, pokud je nižší

Příklad 1) Nepřiznání vdovského důchodu

Paní Alici zemřel manžel, který však byl dlouhodobě několik let nezaměstnaný, a proto ke dni úmrtí nesplnil potřebnou dobu pojištění pro přiznání invalidního důchodu. Paní Alice tedy nebude mít po zemřelém manželovi nárok na vdovský důchod. Ani dlouhodobé manželství a společná výchova dvou dětí nejsou automatickou zárukou přiznání vdovského důchodu

Příklad 2) Pobírání vdovského důchodu jeden rok

Vdova Zuzana pobírala po zemřelém manželovi vdovský důchod jeden rok, což je základní doba nároku na vdovský důchod. Po uplynutí jednoho roku totiž náleží vdovský důchod pouze při splnění některé ze zákonných podmínek uvedených v § 50 zákona o důchodovém pojištění, což nebyl případ paní Zuzany.

Kalkulačka vdovského důchodu za rok 2026

nebo výše nároku na důchod ke dni úmrtí
Příklad 3) Nárok na vdovský důchod tři roky

Paní Monika pobírala vdovský důchod po uplynutí jednoho roku ještě další dva roky, neboť syn Tomáš splňoval díky studiu status „nezaopatřeného dítěte“. Po ukončení studia již paní Monika nárok na výplatu vdovského důchodu neměla, neboť nesplňovala žádnou ze zákonných podmínek pro pokračování výplaty vdovského důchodu. Celkově tak pobírala paní Monika vdovský důchod tři roky. 

TIP: Co udělat, abyste v důchodu dosáhli na co nejvyšší penzi? Poslechněte si podcast webu Měšec.cz

Příklad 4) Trvalý nárok na vdovský důchod 

Vdově Marii (65 let) zemřel manžel a bude tedy ke svému vlastnímu starobního důchodu pobírat i vdovský důchod po zemřelém manželovi. Paní Marie splňuje věkovou podmínku, proto již bude pobírat vdovský důchod a svůj vlastní starobní důchod trvale. Při nároku na dva státní důchody současně se však uplatňují pravidla pro souběh důchodů uvedená v § 59 zákona o důchodovém pojištění. 

Tip: Pět důchodových chyb, které vám mohou důchod zkrátit o tisíce

Příklad 5) Obnova výplaty vdovského důchodu

Vdova Hana bude pobírat vdovský důchod jeden rok, tedy do konce února příštího roku. Následně již nebude dostávat vdovský důchod na účet, protože nesplní žádnou ze zákonných podmínek pro pokračování výplaty vdovského důchodu. V zákonné pětileté obnovovací lhůtě však dosáhne požadovaného věku. Na základě podané žádosti se paní Haně výplata vdovského důchodu obnoví, jakmile požadovaného věku dosáhne.

Věděli jste, že výplata vdovského/vdoveckého důchodu náleží standardně po dobu jednoho roku od smrti manžela/manželky?

Jak žádat o starobní důchod online

Petr Gola

The Julius Fund za první rok vydělal 27,8 %

